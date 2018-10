Marthe-Louise Bentz und Teddy Delcroix (Roland Scheitz)

Ach, Paris... . Die Lichterstadt an der Seine ist für viele ein Sehnsuchtsort. Ein Spaziergang entlang der Seine im Herbst, um bei den Bouquinisten alte, neue Bücherschätze aufzustöbern. Oder eine Fahrt mit dem Bateau Mouche auf dem Fluss. Einen ganz anderen, besonderen Blick auf die französische Hauptstadt hat Teddy Delcroix für seine ganz individuelle Liebeserklärung geworfen. Mit der Kamera streifte er als Flaneur durch „My Paris“, wie er seine Foto-Kollektion schließlich nannte. In den 15 Jahren, die er in der Kapitale lebte, fing der 1981 in Hauts-de-France geborene, studierte Grafik-Designer, der bis vor Kurzem als künstlerischer Leiter für Werbe-Agenturen in ganz Europa tätig war, die unterschiedlichsten Impressionen ein. Eine seiner Fotografien schaffte es sogar in die Wochenzeitung „Die Zeit“. Das erregte die Aufmerksamkeit der französischen Institute in Leipzig und Dresden, wo die Schau „My Paris“ zuletzt gezeigt wurde. Nun sind seine großformatigen Foto-Drucke bis Freitag, 21. Dezember im Institut francais, Contrescarpe 19, zu sehen. Diese etwas andere Liebeserklärung an Paris liegt Phanie Bluteau, der neuen Direktorin des Institut francais, drei Jahre nach den verheerenden Attentaten auf die Metropole, besonders am Herzen.

Hassliebe zur französischen Metropole

Auffallend ist die Einsamkeit, die die Foto-Impressionen des ehemaligen Hochleistungssportlers oft ausstrahlen. Genauso habe er „sein“ Paris oft wahrgenommen, das er zugleich liebt und hasst, wie Delcroix einräumt, der seit 2016 als freier Künstler in Lyon lebt. Dass sich die Menschen hier oftmals nicht einmal anschauen, das kennt er so gar nicht aus seiner nordfranzösischen Heimat. „Auch in einer Millionenstadt kann man sich ganz schön einsam und verloren fühlen“, so seine Erfahrung, wenn er vom zuweilen „steinkalten Herzen“ der Glitzerstadt spricht. So einsam etwa, wie der Pierre Perdue mit seinem traurigen Lächeln, der verloren wirkende Weiß-Clown mit seiner gepunkteten Fliege.

So einsam etwa, wie drei ältere Damen. Die eine steht als „Mirador“, mit Wollmütze und Wintermantel, am Ufer der Seine wie auf einem Ausguck und lässt neugierig ihre Blicke schweifen. Die zweite, sehr elegante, nimmt ihren Café au Lait in der Nachmittagssonne in einem Straßen-Café, eingekuschelt in ihren Pelzmantel. Die dritte sieht man nur von der Rückseite. Die „Vieielle Fleurice“ trägt einen hellen Kamelhaarmantel und über die Schulter geschlagen, einen Strauß von Weihnachtssternblüten, die ein bisschen so wie rote Herzen anmuten. Und unwillkürlich fühlt sich der Betrachter an die Heldin aus Paul Gallicos wunderbarem Roman „Ein Kleid von Dior“ erinnert, in dem Mrs. Harris, eine Londoner Putzfrau, jeden Cent umdreht und sogar auf ihre geliebten frischen Blumen verzichtet, um sich den Traum von einem Kleid von Dior zu erfüllen.

Ach ja, toujours l'amour

Mit literarischen beziehungsweise filmischen Anspielungen arbeitet Delcroix unter dem Titel „Rouge Noir“, der an den Roman von Stendhal erinnert. Zu sehen ist ganz einfach ein rotes und ein schwarzes Auto. Oder unter dem Titel „Les Amants du Pont-Neuf“, die „Die Liebenden vom Pont Neuf“. Hier hat der Fotograf auf der berühmten Seine-Brücke vor dem Hotel de Ville eingefangen, wie schön Einsamkeit auch sein kann, wenn sie eben von zwei Liebenden im Licht der aufgehenden Sonne eng umschlungen zelebriert wird. Ach ja, toujours l'amour, was wäre voilà, la belle France schon ohne die Liebe. Und die kommt in Paris eben auch schon mal kess auf einer Vespa um die Ecke. Wie in „Girl Power“: Eine junge Frau küsst ihren Freund, mit der unvermeidlichen Zigarette in der Hand. Paris, das uns immer wieder betört, wäre nicht Paris, wenn es nicht auch die Stadt der Mode wäre. Nicht Fashion Victim, sondern „Fashion Jesus“ hat Delcroix ein Foto betitelt, das die Trägerin eines kunstvoll um den Kopf geschlungenen Seidentuches zeigt, das mit schwarzen Herzen und dem Schriftzug „Jesus“ bedruckt ist. Großartige Blicke wie den von einer Limousine auf die goldene Kuppel des Invalidendoms in dem Bild „Parade“ stellt Teddy Delcroix die Schattenseiten gegenüber, die es in der Glitzerstadt eben auch gibt, in der das Wohnen so teuer ist wie vielleicht nirgendwo sonst in Europa. Da streitet sich unter dem Titel „Food porn“ ein zerlumpter Mann mit einer Horde von Tauben vor aufgerissenen Müllsäcken um die Essensabfälle eines asiatischen Restaurants. Da wirkt der Blick in das Cockpit eines zitronengelben Angeber-Autos als Kontrast geradezu schmerzhaft.

Die Foto-Ausstellung „My Paris“ ist bis Freitag, 21. Dezember im Institut francais, Contrescarpe 19, zu sehen. Der Eintritt ist frei.