Ein Kehrtag ist im Gespräch, an dem Laub weggeschafft werden kann. (Kai Remmers/dpa)

Die Entwicklung in der Sonnenstraße beschäftigt den Beirat Mitte schon seit Jahren. Nun war sie erneut Thema auf der Fachausschuss Sitzung Bau und Verkehr. Und offenbar könnte es eine einvernehmliche Lösung geben. Zankapfel war lange Zeit der Hinterhof, Eigentum der Stadt, auf den mehrmals täglich Lkw fahren, um den Edeka-Markt Fehner zu beliefern. Dort sorgte vor allem auch die dortige Müllsituation für Unmut.

Von Seiten der Marktbetreiber wurde betont, dass die zwei großen Müllcontainer auch von Anwohnern genutzt werden würden, die ihre Müllsäcke einfach davor entsorgen würden. Hans-Heiner Dietrich wies als Vertreter der Anwohner der Sonnenstraße auf den Lärm hin, der durch den Anlieferverkehr entstehe. Die stellvertretende Ortsamtsleiterin Manuela Jagemann informierte, dass inzwischen Messungen durchgeführt worden waren, die ergeben hätten, dass die Lärmemissionsrichtwerte eingehalten werden würden.

Hans-Heiner Dietrich reichte für die Anwohner einen Antrag ein, der fordert, die Parksituation und den Abtransport des Laubs, das durch die drei großen Platanen dort anfällt, zu verbessern. Dirk Paulmann (CDU) schlug vor, einen sogenannten wöchentlichen Kehrtag einzuführen, an dem die Bremer Stadtreinigung das Laub abtransportieren könne. Voraussetzung: Parkverbot an diesem Tag. Da es in angrenzenden Straßen bereits Anwohnerparken gebe, sei es doch eine Überlegung wert, das auch in der Sonnenstraße einzuführen, schlugen die Ausschussmitglieder vor. Das bedeute, dass interessierte Anwohner eine Parkberechtigung erwerben müssten. Dies begrüßte Dietrich mit Hinweis auf den hohen Parkdruck. Dafür wolle man beim Amt für Straßen und Verkehr vorstellig werden, kündigten die Ausschussmitglieder an.

Mit dem Umbau des Edeka-Markts könnte sich nun ein weiteres Thema erledigt haben: „Wenn wir im Zuge von Kernsanierung und Umbau des Marktes, bei der auf uns 800 000 Euro Kosten zukommen werden, mehr Staufläche bekommen, dann können wir auf eine solche Einhausung verzichten“, so der Pächter des Edeka-Marktes Fehner. Seitdem er vor 20 Jahren den Markt pachtete, habe es keinerlei Sanierungen gegeben. Für die Kernsanierung rechnet er damit, dass er seinen Laden zwei Monate wird schließen müssen.

Damit nun wirklich alles seinen Gang ginge, schlug Hans-Heiner Dietrich vor, einen runden Tisch zur gedeihlichen Entwicklung der Sonnenstraße einzurichten. Sein Wunsch: Die Anwohnerschaft solle unbedingt mit in die Gespräche einbezogen werden. Weitere Teilnehmer des runden Tisches sollten Vertreter des Beirates, der Pächter des Edeka-Marktes sowie die Vonovia sein. Ausschuss-Sprecher Joachim Musch (Grüne) sicherte zu, dass die Mitglieder des Fachausschusses bei der Initiierung helfen würden, den runden Tisch aber aus Zeitgründen nicht begleiten könnten. Hans-Heiner Dietrich sagte, dass es ähnlich der Bürger-Initiative zur Verschönerung des Mecklenburger Platzes. auch an der Sonnenstraße einen Vorstoß gegeben habe. Joachim Musch versprach, eine solche Initiative nach Beendigung des Umbaus wohlwollend zu unterstützen. Die Mitglieder des Fachausschusses stimmten ferner dem Antrag eines Gastronomen aus der Großen Weidestraße zu, der einen Antrag auf die Aufhebung der Sperrzeit bis drei oder vier Uhr in der Nacht gestellt hatte. Da sich die Große Weidestraße im Bahnhofsumfeld befindet, wurde diesem Antrag stattgegeben. Auch wurde der Ausschuss von der Grünordnung darüber informiert, dass eine alte 3,2 Meter starke Esche, die auf Höhe Außer der Schleifmühle steht aus der Baumordnung entlassen werden muss. Die Esche muss gefällt werden, weil sie krank und morsch und dementsprechend eine Gefahr für die Verkehrssicherheit ist. Die Ausschuss-Mitglieder sprachen sich dafür aus, dass hier eine Nachpflanzung erfolgen soll.

Und noch eine Baustelle solle dringend aus der Welt geschafft werden, sagte Manuela Jagemann. Die Geschwindigkeitsmesstafeln zur Kontrolle von Temposündern werden demnach im Rahmen der Verkehrszählung von der Bremer Straßenbahn AG nicht mehr ausgelesen. Dass müsse sich ändern.