That's living Rock'n'Roll: die Band "Spunxx" sorgte für mächtig Stimmung im Schaufenster des "Litfass" in Aktion. (walter Gerbracht)

Ostertor. Ein früher Sommerabend mit leichter Brise, fetziger Rockmusik und nachdenklichen Balladen. Das konnten die zahlreichen Gäste vor dem „Litfass“ Ende der vergangenen Woche umsonst und draußen genießen. Die Musikerinnen und Musiker, die da gut gelaunt im Fenster der Kneipe Platz genommen hatten und vom Publikum mit viel Applaus gefeiert wurden, sind Mitglieder der inklusiven Band „Spunxx“. Und für das Freiluft-Konzert gab es auch einen besonderen Anlass: Es war das Abschiedskonzert von Bandleader Moritz Zopf, der auch den „Litfass“-Gig eingefädelt hatte. Weil der Profi-Musiker demnächst an einer Bremer Schule sein Referendariat beginnt, fehlt ihm künftig die Zeit, die Band weiterhin künstlerisch zu betreuen. „Spunxx“, die es seit fünf Jahren gibt und die von Aktion Mensch und dem Gesundheitsamt Bremen unterstützt werden, proben jeden Donnerstag im Raum 2 der Galerie am Schwarzen Meer. E-Gitarrist Michael Krol zeigt sich begeistert: „Nicht nur die Auftritte sind jedes Mal großartig, ich freue mich vor allem jede Woche auf die Proben mit ‚Spunxx‘. Locker, ohne therapeutischen Schnickschnack, witzig und produktiv sind die 90 Minuten immer total nett. Wertschätzender Umgang aller ist dabei vorherrschend und ohne Leistungsdruck gelingen tolle Erfolge. ‚Spunxx‘ ist für mich gelungene Inklusion und persönliche Bereicherung.“

Die Qualität, die sich die passionierten Hobby-Musiker unter Moritz Zopf erarbeitet haben, ist denn auch beachtlich. Allen voran die beiden Leadsängerinnen Bina Denk und Jana Sablewski, die es mit Leadsänger und Keyboarder Adrian Wenzel so richtig krachen ließen. Adrian Wenzel legte sogar eine coole Ansage im Stil von Udo Lindenberg zum Motto des Abends hin: dem Dauerthema Liebe. Nicht nur der exklusiven Zweier-Liebe, sondern auch die Liebe zu Freunden und Familie. Ach ja, die Liebe, so wie die Sängerinnen sie in „Summertime“ aus George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ leicht angejazzt aufscheinen ließen: „Summertime and the living is easy“ - ja, frühsommerlich bedingt ist das Leben in Bremen zurzeit ein bisschen leichter als sonst.

Nach ambitionierten, rockigen Eigenkompositionen, die die Band mit Drive spielte, sang das Publikum beim Matthias Reim-Dauerbrenner „Verdammt ich lieb‘ dich, ich lieb‘ dich nicht! Ich will dich nicht verlieren!“ mit. Zwischendurch brannte Drummer Oskar Spatz ein veritables Schlag­­zeug-Feuerwerk ab. Sekundiert von Christoph Landgraf am Bass, Michael Krol an der E-Gitarre sowie den beiden Percussionisten Renee Koschel und Tim Gabler. Mitge­sungen wurde auch bei dem Sarah Connor-Song „Wie schön du bist“. Mit einem ­Touch Dämonie, so wie einst in der Interpretation von Bob Dylan kam dann „The house of the rising sun“ daher. Passend zur gerade ­begonnenen ISS-Mission von Alexander Gerst dann ein weiterer Song: „Ich sehe die Welt von oben wie ein Astronaut“, gefolgt von „Knock Knock knockin‘ on heaven‘s door“.