"Mit Einstein durch die Galaxis?" Volker Perlick vom Institut Zarm hatte 2017 einen großen Auftritt im Tequila an der Rückertstraße. (Jonas Ginter)

Bremen. Im Normalfall sind Alkohol und Wissenschaft kein Paar, das auf Dauer glücklich wird, doch es gibt Ausnahmen von der Regel. Bei der Serie „Science goes Public“ besuchen Bremer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Kneipen in Bremerhaven und Bremen, um 30 Minuten lang über das jeweilige Forschungsgebiet lockere Monologe zu halten. Der Eintritt ist frei, alle Vorträge beginnen um 20.30 Uhr. Bis Donnerstag, 12. April, läuft die Reihe in den beiden Schwesterstädten.

Iwona Piotrowska-Kurczewski aus dem Sonderforschungsbereich 747 „Mikrokaltumformen“ der Universität Bremen spricht an diesem Donnerstag, 22. März, im Feldschlösschen, Feldstraße 7, im Fesenfeld, über „Oberflächige Mathematik“: Kleinstbauteile aus Metall sind ihr Spezialthema. Klein, leicht und kostengünstig sollen sie sein, denn sie werden zum Beispiel in Smartphones, in Autos oder medizinische Geräte eingesetzt.

Das Mikrokaltumformen ist ein Verfahren für die schnelle und günstige Fertigung von Mikrobauteilen. Iwona Piotrowska-Kurczewski wird darstellen, welche neueren Entwicklungen es gibt und warum mathematische Modelle zur Simulation unter Verwendung inverser Verfahren der Parameteridentifikation die Grundlage des optimierten Fertigungsprozesses darstellen.

Zur gleichen Zeit wird Florence Schubotz vom MARUM (Zentrum für Marine Umweltwissenschaften) der Universität Bremen im Gastfeld an der Gastfeldstraße 67 erwartet. In „Lebendig begraben! Leben in Steinen und der Tiefen Biosphäre – wie ist das möglich?“ geht es um die Grenzen des Lebens auf der Erde. Florence Schubotz wird über Reisen hinab zum Meeresgrund und kilometertiefe Bohrungen ins Meeressediment bis zur Erdkruste berichten. Wovon ernähren sich diese Mikroorganismen und wie überleben sie? Die Funde und daraus gewonnen Erkenntnisse führen bei Bier oder Wasser zu der Frage: Wo mag es überall noch Leben geben.

Nanotechnologie beim Bier

Am Donnerstag, 29. März, wird es um 20.30 im Karton Am Deich 86 in der Neustadt bitterkalt. „Was geht uns eigentlich die Arktis an?“, fragt Valentin Ludwig vom Graduiertenkolleg Arctrain der Universität Bremen. Das arktische Meereis geht nachweislich zurück. Auch das Eis auf Grönland schmilzt immer schneller ab. Die Konsequenzen sind vielfältig und oft kurios: Grizzly-Bären paaren sich mit Eisbären. In der Arktis sind die Folgen des Klimawandels am deutlichsten. Und sie haben Auswirkungen auf das Leben in der Hansestadt. Welche das sein können, erklärt Valentin Ludwig. Und er erläutert, wie man all diese Daten gewinnt.

„Das Unmögliche zu schaffen, gelingt einem nur, wenn man es für möglich befindet!“, zitiert Samir Salameh den verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland. In seinem Vortrag „Alice im Nanoland?!“ wird der Wissenschaftler von der Delft University of Technology, der derzeit an der Uni Bremen forscht, die Gäste des Maerz, Sielwall 29 im Ostertor, am Donnerstag, 29. März, um 20.30 Uhr in die Welt des Allerkleinsten mitnehmen: Nanotechnologie. Samir Salameh wird erklären, warum die Nanotechnologie einer der technologischen Schlüssel zum Fortschritt im 21. Jahrhundert ist. Vieles, was nach Science Fiction klingt, ist bereits Wirklichkeit.

Die Reihe hatte ihren Ursprung in Bremerhaven. Zum Zehnjährigen als „Stadt der Wissenschaft“ ist das Format ausprobiert worden. Auch jetzt laufen die Vorträge in beiden Städen. Die Wissenschaft versucht zu beweisen, dass ihre Themen nicht trocken sind, sondern sogar am Feierabend in der Kneipe noch Chancen haben. Seit vergangenem Herbst sind Bremer Bars dabei, vor allem im Viertel und in der Neustadt.

Gastronomen aus Bremen können die Reihe zu sich einladen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können Vorträge anbieten, beides geht per E-Mail an kontakt@sciencegoespublic.de. Das gesamte Programm steht auf www.sciencegoespublic.de.