Partyzone Ostertor? Kein Problem bei besonderen Aktion wie etwa beim Viertelfest, aber als tägliche Feierstätte wollen einige Anwohner ihren Wohnort nicht verstanden wissen. (Christina Kuhaupt)

Kopenhagen gilt als Vorzeige-Beispiel für eine gelungene Stadtentwicklung. Wenn es nach dem Stadtplaner Jan Garde geht, dann lässt sich die Lebensqualität einer Stadt daran ablesen, wie viele Kinder und alte Menschen sich in den Straßen tummeln. Und das sind im gut funktionierenden Kopenhagen viele. Im Viertel und im Steintor sehe das anders aus, so jedenfalls die Wahrnehmung der Anwohner, die zur jüngsten Bauausschuss-Sitzung des Beirats Östliche Vorstadt in das Ortsamt Mitte gekommen waren.

„Es stellt sich doch die Frage, für wen Viertel und Steintor eigentlich gedacht sind: für das jugendliche Feiervolk oder für die Menschen, die dort wohnen?“, betonten Maria Busch und Stefan Schafheitlin. Für Busch, die seit gut 40 Jahren im Viertel wohnt, spielt sich dort eine zunehmende „Ballermannisierung“ ab, und nicht, wie es der Bremer Tourismus-Chef Peter Siemering als Ziel postuliert habe, eine Mediterranisierung der Stadt durch Außengastronomie.

Alkoholverbot vor Kiosken?

So trügen die vielen Kioske dazu bei, dass Bier auf den Straßen exzessiv konsumiert werde. „Ich bin öfter in Amsterdam und da ist es in ganzen Straßenzügen verboten, draußen mit der Bierflasche zu stehen und zu trinken“, betonte Maria Busch. Auch in Italien, Stichwort Mediterranisierung, sei das nicht üblich. Ganz zu schweigen von südschwedischen Städten wie Malmö. In Duisburg existiere gar ein Alkoholverbot für Kioske.

Ein erster Schritt soll nun gemacht werden, um die permanente Konfliktsituation im Viertel und im Steintor zu entzerren. Rainer Ballnus (SPD) sicherte denjenigen Bürgern, die am 12. Juni zur Sitzung des Beirates Östliche Vorstadt einen Bürgerantrag eingereicht hatten, zu, dass der Beirat zunächst verstärkt die reichlich vorhandenen Kioske in den Fokus nehmen und auf die strikte Einhaltung von Regeln gemäß der Gesetze dringen wolle. Auch soll der Flut an Kiosken Einhalt geboten werden.

In dem Bürgerantrag heißt es unter anderem: „Wir fordern den Beirat auf, ab sofort keinem Antrag mehr zuzustimmen oder einen solchen stillschweigend zur Kenntnis zu nehmen, der zu einer Ausweitung der Gastronomie-Szene im Viertel führt; das gilt für die Eröffnung neuer Gastronomie-Betriebe, für die Erweiterung oder Neuanträge hinsichtlich von Außengastronomie und Sperrstundenregelung“. Ballnus ist der Ansicht, dass der Antrag so pauschal keine Mehrheit finden wird. Er warb vielmehr für „eine differenzierte Haltung“. Dass der dünn besetzte neue Ordnungsdienst mit der Kontrolle und Sanktionierung von Verfehlungen und Ordnungswidrigkeiten seitens Kiosk- und Gastronomie-Betreibern überfordert sein dürfte, das schwant mittlerweile nicht nur den Antragstellern, sondern auch einigen Mitgliedern des Bauausschusses wie Peter Böhme (Die Linke), Harald Klussmeier (Bündnis 90/DieGrünen) und Peter Kadach (CDU). Der Ordnungsdienst soll nun im Oktober, etwa ein halbes Jahr später als geplant, seine Arbeit aufnehmen.

So fragt sich Peter Böhme als sachkundiger Bürger: „Sind diverse Auswüchse (die Büchse der Pandora ist geöffnet) längst schon die Regel oder immer noch die Ausnahme? Aus der Erinnerung: Zielsetzung des B-Plans 2283 war es, den zunehmenden Leerständen (Luperti war so ein Fall) im Einzelhandel durch eine Lockerung der Konzessionssperre entgegen zu wirken und so den Einzelhandel eigentlich wieder zu stärken“. Und Böhme moniert in einer Tischvorlage weiter: „Indes hat sich gleichsam naturwüchsig die Gastronomie (in all ihren Ausprägungen) zu einer Dominante im Viertel entwickelt, die den Einzelhandel zusehends verdrängt“. Für ihn ist nun die Frage: „Wie stellt sich der Beirat dazu?“ Für Stefan Schafheitlin wäre die von Rainer Ballnus vorgeschlagenen Salami-Taktik beim Ausräumen der neuralgischen Punkte durchaus in Ordnung, wenn „sie denn nicht in einer Verzögerungstaktik mündet“.

Partytouristen aus dem Umland?

Er monierte, dass vor anderthalb Jahren schon einmal bei einer Beiratssitzung die Vermüllung des Viertels ein Thema gewesen sei. Als Konsequenz seien etwas größere Müllbehälter aufgestellt worden. „An der Vermüllung des Viertels hat sich dadurch nichts geändert“, resümierte Schafheitlin. Und noch eine weitere Frage treibt Peter Böhme und die Unterzeichnenden des Bürgerantrages um: „Diese Auswüchse dürfen eigentlich nicht in einem anwohnerfreundlichen Viertel passieren oder wollen wir komplett auf ein jugendliches Publikum setzen?“ Die Anwohner fänden es zudem interessant, herauszufinden, ob sich dieses jugendliche Publikum wirklich nur aus studentischen Kreisen rekrutiere oder nicht vielmehr vermehrt aus dem niedersächsischen Umland anreise, um am Wochenende im Viertel „die Sau rauszulassen und um fünf Uhr morgens noch herumzugrölen“.

Rainer Ballnus und die stellvertretende Ortsamtsleiterin Manuela Jagemann gaben indes zu bedenken, dass der Beirat in dieser Angelegenheit nicht der Steuermann sei: „Wenn es in einem Laden einen Betreiberwechsel gibt, dann fällt das unter Gewerbefreiheit. Wir können lediglich etwas unternehmen, wenn wesentliche bauliche oder Veränderungen von Werbemaßnahmen vorgenommen werden“.

Rainer Ballnus möchte auf einen Konsens hinarbeiten: „Lassen Sie uns jetzt nicht in alte Debatten verfallen, sondern nach vorne denken und blicken“, sagte er an die Anwohner gewandt. „Es kann weder Ihre noch unsere Aufgabe sein, den Hilfssheriff zu spielen. Aber vielleicht wäre es möglich, dass Sie uns auf der nächsten Beiratssitzung fünf oder sechs exemplarische, besonders krasse Fälle nennen könnten“.

Für Schafheitlin und seine Mitstreiter steht indes außer Frage, dass ihr Antrag nicht nur im Bauausschuss, sondern im Beirat behandelt werden müsste.