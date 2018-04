Die böse Mondfee, gespielt von Salima Bakiyeva, spricht den bösen Zauber, den hundertjährigen Schlaf für Dornröschen aus. (PETRA STUBBE)

Ellener Feld. „Wir haben mehr als 1500 Flyer verteilt“, erzählt Kira Petrov vom Theater 11. Darin wird auf fünf Aufführungen in der neuen Kulturaula Ellener Hof hingewiesen. Die Initiative Integration durch Kunst und das Theater 11 führen dort Dornröschen auf, die Shakespeare Company zeigte Romeo und Julia. Die Kulturaula des Ellener Hofs wird mit diesen Aufführungen als ordentliche Theaterbühne eingeweiht. Dornröschen ist noch mal am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, um 12 Uhr zu sehen.

Der neue Theaterspielort gegenüber vom Einkaufzentrum Blockdiek, mit der Zufahrt über die Ludwig-Roselius-Allee 183, ist mit einer hinreichend tiefen Bühne, mit Licht- und Lautsprecheranlage, mit schwerem Vorhang, Beamer und Platz für Kulissen, mit Küche und Toiletten komplett ausgestattet. „Wir haben der Bremer Heimstiftung versprochen, diese Bühne zu eröffnen“, erzählt Kira Petrov und zieht am Pult-Regler, wodurch sich der schwere rote Vorhang öffnet und ein Weiß strahlender Torbogen mit filigranen Zahnrädern, wie aus Uhrwerken, zu sehen ist.

Das Königspaar Cornelius (Azad Kour) und Rosa (Eugenia Butakow) mit dem kleinen Dornröschen im Weihnachtsmärchen. (PETRA STUBBE)

Quaks, ein grüner Frosch, sitzt vor dem Torbogen. Durch den Bogen betritt die Königin in prächtigem Kostüm die Bühne und erzählt von ihrem sehnlichen, bisher unerfüllten Kinderwunsch, den der König teilt. Quaks verspricht, den Kinderwunsch noch in diesem Jahr zu erfüllen. Überglücklich tritt der Hofstaat zu dem Königspaar, das die frohe Nachricht im ganzen Land, nein, auf der ganzen Welt verkünden lässt.

Vergessen wurde dabei die Mondfee, die hinter dem Mond wohnt. Die gekränkte Mondfee spricht den bösen Zauber aus, dass Röschen, das Baby, am 15. Geburtstag von einer Spindel gestochen und sterben wird. Wegen des Zaubers lässt der König im ganzen Land die Textilindustrie, die zum Spinnen Spindeln verwendet, verbieten, und, damit sein Staat nicht Pleite geht, wird nun Wasser in Flaschen gefüllt und verkauft, das es vorher kostenfrei gab. Die gute Fee ist gerade mächtig genug, den Zauber dahin abzuschwächen, dass Röschen, die nun 14-jährig hinter den Dornen des Torbogens wohnt, in einen hundertjährigen Schlaf fällt.

Als Jo, Mitglied einer Straßengang, beim Rappen an den Torbogen kommt, endet der hundertjährige Schlaf Dornröschens und sie hält den Halbstarken für den sie erlösenden Prinzen, der leider keinen Sinn für gute Manieren und sittliche Musik hat, aber als Schwiegersohn dem König und dem Hofstaat vorgestellt werden muss.

Das Ganze hat Witz, in den Szenen und besonders in frechen Dialogen, ist gut gespielt, nutzt mehr Technik als üblich und kommt in hervorragenden Kostümen vor exzellenter Kulisse auf die Bühne. Das verwundert nicht, denn Kira Petrov aus Sibirien, die das Theater 11 im Jahr 2009 am 11.11. gründete, daher der Name, hat ihr Regiestudium als Beste abgeschlossen, sie gewann im Vorjahr den Preis beim Theaterfestival „Parallele Welten“ in Baranovichi. Seit fünf Jahren hat das Theater 11 seinen Sitz in der Faulenstraße, zählt heute 120 Mitglieder, davon 50 aktiv Spielende. „Zwischen drei und 33“, sagt Petrov zum Alter der Akteure, „und aus zwölf Nationen.“

Bei Dornröschen spielen ein Dutzend dieser Aktiven mit, und Kira Petrov sitzt an den Reglern, steht für die Regie und für die gute Qualität.

Mit dem guten Ende ist die Weihnachtsmärchenaufführung an diesem Tag noch nicht vorbei. Nach kurzer Pause tanzen und singen Darsteller und andere Beschäftigte des Theaters 11 mit den Kindern und spielen mit ihnen, bis es zu guter Letzt ein kleines Geschenk für die Kinder gibt.