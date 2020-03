Rainer Mordmüller und Gerd Winner vor einer Ansicht des Eiffel-Turmes. (Roland Scheitz)

Voilà, Paris, das uns belebt und verführt, wie es in einem Chanson von Jacques Brel heißt. Und genauso hat Gerd Winner die Glitzermetropole an der Seine in seinen fotografisch grundierten Grafiken festgehalten. Allein einen kompletten Raum in der Villa Ichon hat der Künstler verschiedenen Ansichten des Eiffelturmes gewidmet. Das Wahrzeichen von Paris, aus immer wieder neuen Perspektiven und in immer wieder anderen Schattierungen, silbern, goldfarben und kupfern leuchtend. Oder, wie in einem der Kunstwerke, fast in grafischen Einzelteilen dekonstruiert. „Dieser Raum ist auch eine Hommage an Robert Delauney, dessen Werke im Musée d’Art Moderne mich bei meinem ersten Paris-Aufenthalt begeisterten“, erzählt Winner. Berühmt wurde Delauney unter anderem für seine kubistischen Darstellungen des Eiffelturms.

Die Kombination aus dieser Hommage à Paris und den üppigen Stuckdecken im goldenen Saal der Villa Ichon, der ein wenig wie das Palais Garnier en miniature wirkt, haben Gerd Winner auf Anhieb für den Ausstellungsraum eingenommen. „Dieser Ort hat mich sofort fasziniert“, schwärmt der Künstler, dessen Werke sich in den Sammlungen nahezu aller wichtigen Museen Europas befinden, so in der Albertina Wien, der Nationalgalerie Berlin, dem Victoria-and-Albert-Museum London, im Museum of Modern Art in New York, aber auch in der Hamburger Kunsthalle und in der Kunsthalle Bremen. Es ist also ein Ritterschlag für die Villa Ichon, dass der vielfach preisgekrönte Winner, hier seine Werke zeigt.

Hommage an Lothar Bührmann

Für ihn ist die Ausstellung „Berlin – Paris: Urbane Strukturen“, die bis Dienstag, 9. April zu sehen ist, auch eine Hommage an Lothar Bührmann, den langjährigen künstlerischen Leiter der Villa Ichon, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Professor Rainer Mordmüller, der ohnehin dem Verein der Förderer und Freunde der Villa Ichon verbunden ist, würdigte in seiner Laudatio auf Gerd Winner denn auch noch einmal ausdrücklich Lothar Bührmann.

Mordmüller und Winner sind langjährige Weggefährten, gemeinsam studierten sie in Berlin bildende Kunst und können sich noch gut daran erinnern, dass ihre Ateliers manchmal so kalt waren wie die in Puccinis Künstleroper „La Bohème“, die ja auch in Paris spielt. Beide haben ein Faible für die Metropole an der Seine. Beide haben sie, gemeinsam mit Marian Winner, an der grafischen Hommage an Paris gearbeitet. Mordmüller, der 1968 nach Bremen zog, hat seit 20 Jahren in Paris eine Wohnung, die nur einen Katzensprung vom legendären Restaurant La Coupole am Boulevard du Montparnasse entfernt ist, dem einstigen Treffpunkt der Künstleravantgarde von Giacometti bis Ionesco, von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Berlin wurde dagegen zum Schaffenszentrum von Gerd Winner, dessen Refugium seit mittlerweile mehr als 30 Jahren das Barockschloss in Liebenburg ist. 1956 kam er in die zu großen Teilen immer noch zerstörte Stadt. „Berlin ist einfach ein Vulkan, der eine künstlerische Inspiration ist. Hier konzentrieren sich Energien in hohem Maße“, sagt der 84-Jährige.

Wie sehr ihn die Millionenmetropole inspiriert hat, ist im Kaminsaal der Villa Ichon zu sehen. Das Brandenburger Tor, von dem das DDR-Regime 1966 die Quadriga demontieren ließ, hat er teilweise in Blutrot getaucht. Eindrucksvoll: Die Viktoria, den Engel von der Siegessäule, den er in Schwarzgold vor einem dramatischen, flammend roten Himmel zeigt. „Die Viktoria, die den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstand, wurde für die alten Berliner zum Überlebenssymbol“, sagt der Künstler. Und last but not least: Eine von Winners dichten, hochkünstlerischen Überblendungen, auf denen das Brandenburger Tor zu sehen ist, hat er in den Nationalfarben von „La belle France“ in Blau-Weiß-Rot koloriert. Wie ihm überhaupt 1955, als er als 17-Jähriger zum ersten Mal, gerade mal zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Paris kam, keinerlei Ressentiments entgegen schlugen. Das wäre später in seiner Londoner Zeit ab 1970 anders gewesen, erzählt er.

Prägend war für ihn der Kunstunterricht bei Rainer Mordmüllers Vater Gottlieb Mordmüller: „Er ist eine sehr starke Persönlichkeit gewesen. Er blieb zeit seines Lebens mein Mentor“. Mordmüller war es auch, der die Klassenfahrt nach Paris organisierte. „Dort habe ich angefangen zu malen“, blickt Winner zurück, der von 1975 bis 2002 Professor für Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie für Bildende Kunst in München war. Paris sollte ihn nicht mehr loslassen. „Meine ersten beiden Semesterferien habe ich dort in einem billigen Zimmerchen gewohnt und gemalt, gemalt, gemalt“, erinnert er sich. Da erging es ihm ähnlich wie zuvor Paula Modersohn-Becker. Voilà Paris, das uns belebt und verführt ... Von den eleganten Brasserien wie dem La Coupole konnte er damals natürlich nur träumen. Auf einem Bild sind Teile der Edel-Brasserie zu sehen, auf einem anderen hat er Restaurant-Impressionen mit einer eher ärmlichen Hotelfassade verschnitten.

Vielschichtige Fassadengestaltung

Jugenderinnerungen, wie sie einst der Komponist Giacomo Puccini aus dem Quartier Latin in seiner Oper „La Bohème“ einfließen ließ. Wie gemalt wirkt die Momentaufnahme der Metro-Station Rue du Bac, dem Sitz des renommierten Verlagshauses Édition Gallimard. Ein Hingucker ist auch Winners vielschichtige grafische Gestaltung der Fassade von Notre-Dame, die er noch vor dem verheerenden Brand festhielt. Notre-Dame steht auch für die Spiritualität, die Winners Werk beseelt. Seine Hinwendung zu Gott, berichtet der gläubige Katholik, wurzele in den in jeder Hinsicht zerstörerischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Prägend sei für ihn der Besuch des Konzentrationslagers Bergen Belsen als Siebtklässler gewesen. Nicht von ungefähr hat er für die Gedenkstätte Bergen Belsen das „Haus der Stille“ gestaltet. Ein Memento mori, das im Jahr 2000 eingeweiht wurde. „Die jüdisch-christliche Tradition ist die Basis meiner Arbeit“, unterstreicht er. „Kunst ist neben der Philosophie die höchste Form des Lobpreises Gottes“, hat er einmal gesagt. Winners künstlerische Spiritualität, die ihn zusätzlich mit Gottlieb Mordmüller verbindet, manifestiert sich aber beispielsweise auch in der Neugestaltung der Klosterkirche des Dominikanerklosters Heilig Kreuz in Köln und der Um- und Neugestaltung des Dominikanerklosters St. Albertus Magnus in Braunschweig. Fazit: Paris, das uns belebt und verführt, die Schau ist eine Offenbarung, nicht nur für Paris-Liebhaber.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Berlin - Paris: Urbane Strukturen“ ist bis Dienstag, 9. April, in der Villa Ichon, Goetheplatz 4, zu sehen. Öffnungszeiten: Montags bis sonnabends von 11 bis 13 Uhr und montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.