Universaltalent Michael Chadim steht noch bis zum 12. Januar im Musical „Boygroup“ auf der Bühne des Theaterschiffes. (Roland Scheitz)

Altstadt. Sein Engagement in dem Musical „Boygroup“, das noch bis Freitag, 12. Januar 2019, auf dem „Theaterschiff“ an der Tiefer gezeigt wird, ist für Michael Chadim ein echtes Heimspiel. Denn er dürfte vielen Bremer Theaterfans noch aus den beliebten Produktionen von Musical-Mogul Helmut Baumann ein Begriff sein, die in der Ära Pierwoß im Theater am Goetheplatz und im damaligen Musical-Theater höchst erfolgreich liefen.

Michael Chadim hat sich, seit er 2004 den Paul in Cole Porters „Kiss me Kate“ tanzte und sang, so gut wie kaum verändert, sodass so mancher ins Grübeln kommen dürfte: „Das ist doch ...“ Der Künstler hat sich seinen verschmitzten, jungenhaften Charme bewahrt, mit dem er beispielsweise als Kumpan von Alfred Dolittle an der Seite der unvergessenen Ruth Brauer über die Bühne wirbelte, die neben der Sally in „Cabaret“ damals auch in der Titelpartie von Frederick Loewes „My fair Lady“ zu bezaubern wusste. Begonnen hatte alles als lasziver Kit Kat Boy im gleichnamigen Club in Baumanns „Cabaret“-Produktion. Genauer: Davor lag allerdings noch ein Engagement in „Jekyll and Hyde“, dem Musical, mit dem das Musical-Theater eingeweiht wurde. „Naja, und da habe ich Helmut einfach mal besucht, der damals in ‚La cage aux folles‘ am Goetheplatz spielte. Damals saßen wir genau hier im ‚Theatro‘ zusammen. Eigentlich wollte er ja für die Kit Kat-Boy-Truppe nur Darsteller mit dem Garde-Maß von über 1,80 Metern haben und ich war fünf Zentimeter kleiner“, erinnert sich Chadim. Daran sollte es nicht scheitern: „Eine Woche später hatte ich den Vertrag im Postkasten, ohne ein Casting machen zu müssen“, erzählt er.

In Bremen verliebt

Damals habe er sich in Bremen verliebt, diese grüne Stadt der kurzen Wege mit ihren schönen historischen Häusern und der Mischung aus Tradition und Weltoffenheit, schwärmt er, und mit den vielen Ausflugsmöglichkeiten. „Das ist für mich schon ein Glücksgefühl, wieder hier zu sein, denn ich habe so wahnsinnig viele Verbindungen nach Bremen. Wenn ich nicht in Berlin leben würde, dann wäre Bremen sofort meine Wahl, ohne Flachs“, betont er. Gleich nach seinem Abschluss an der Hochschule für Künste Berlin als diplomierter Musical-Darsteller hatte er bei Helmut Baumann am Theater des Westens sein erstes Engagement, später arbeitete er dann auch am Schauspielhaus Wien. „Wenn ich in verschiedene Rollen schlüpfen kann, fühle ich mich so wohl wie ein Fisch im Wasser“, schwärmt er mit seinem Berliner Akzent.

Was er an Baumann so besonders schätzt? „Seinen Humor. Und er wusste immer, was er wollte. Wenn er auf den Proben nichts sagte, dann war alles in Ordnung. Er hat eben ein Gefühl für Bilder und für eine Theatralik, die die Menschen bewegt. Die Qualität seiner Arbeit ist auf den ersten Blick zu erkennen“, sagt der Künstler. Der persönliche Kontakt ist seitdem nie abgerissen. „Wir haben immer einen guten Draht zueinander gehabt. Neulich habe ich Helmut an der Komischen Oper Berlin in Barrie Koskys Inszenierung von Paul Abrahams ‚Ball im Savoy‘ gesehen“, erzählt Michael Chadim. Wie er überhaupt die Sehnsucht nach guten, qualitätvollen Musical-Stoffen hegt, die einen ganzen Abend tragen, so wie es beispielsweise in Michael Kunzes / Sylvester Levys „Elisabeth“ der Fall ist. Nicht ohne Grund hat er damit begonnen, für Musical-Stoffe, die diese Qualität haben und die frisch auf den Markt kommen, die Gesangs-Texte zu schreiben.

Chadim mimt den Verlierer

Als Publikumserfolg hat sich auch das Musical „Boygroup“ entpuppt. Die ehemalige Boygroup „Small town boys“ wird von einem Fernsehsender zu einem Revival für eine Dokumentation über die 1980-er Jahre animiert. Grund genug für die Jungs, die Hits von damals wieder zu singen. Songs wie „One more night“ von Phil Collins und „One night in Bangkok“, die Michael Chadim solo performt. „Das ist schon cool, ich habe damals diese Songs im Radio gehört und hätte nie gedacht, dass ich sie einmal selbst auf der Bühne singen würde“, lächelt er. Chadim mimt den Loser der Truppe, Ebi, der vordergründig der Spaßvogel ist und doch zuweilen preisgibt, dass es ganz anders in ihm aussieht. Er hat kein Haus, kein Auto, keine Familie, keines dieser Statussymbole eines gutbürgerlichen Lebens. „Für ihn ist damals, als sich die Boygroup getrennt hat, eine Welt zerbrochen“, sagt Chadim.

Aber gebrochene Charaktere sind ja ohnehin die interessantesten. Und so ist es für Chadim 2011 eine wahrhafte Traumrolle gewesen, den Vaslav Nijinsky zu verkörpern, jene Tänzerlegende, der Regisseur und Choreograf Jürg Burth, der langjährige Lebensgefährte von Helmut Baumann, in Berlin in einer szenischen Lesung eine Hommage widmete. „Diese großartige Rolle gehört zu den Höhepunkten meiner Karriere“, betont er. „Eine tolle, ergreifende Arbeit, die eine Herausforderung für mich gewesen ist!“ Der polnisch-russische Ausnahme-Tänzer und -Choreograf revolutionierte einst mit den „Ballets Russes“ die Ballett-Welt und starb mit Anfang 60 geistig umnachtet in der Psychiatrie.

Chadim entstammt einer musikalischen Familie

Michael Chadim stammt aus einer durch und durch musikalischen Familie, die aus einer Stadt gleich an der österreichisch-tschechischen Grenze nördlich von Wien kommt. Sein Vater war Hobby-Musiker und absolvierte sogar einmal einen Auftritt mit Karel Gott. Und Chadims Opa konnte nicht nur Akkordeon spielen, er war auch überregional ein begehrter Reparateur dieses Instruments und unterrichtete an der Musikschule. Obwohl sein Bruder, der als LKW-Fahrer arbeitet, beruflich eigentlich gar nichts mit Musik am Hut hat, haben die beiden vor zwei Jahren gemeinsam die CD „Zur Hälfte aus dem Leben“ aufgenommen. Zu hören sind zwei Seiten einer musikalischen Medaille, Country und Rock von seinem Bruder Karl, Pop in modernen Arrangements von Michael Chadim selbst, der schon als Jugendlicher seine ersten Pop-Songs schrieb.

Der Musical-Darsteller hat in Berlin sein eigenes Ton-Studio, denn das Universal-Talent hat noch eine weitere Facette im Repertoire: Seit 2004 arbeitet er parallel als Sprecher, Regisseur und Berater für die tschechische Sprache. Viele Kunden hat er in der Wirtschaft. Eines seiner prominenten Referenz-Projekte: Er hat die René-Magritte-Ausstellung in der Wiener „Albertina“, aber auch die Führungstexte für die Dauerausstellung und den Wiener Stefansdom auf Tschechisch eingesprochen. Michael Chadims Resümee: „Mein Leben ist voller Überraschungen!“

Weitere Informationen

Das Musical „Boygroup“ ist bis einschließlich Sonnabend, 12. Januar, generell um 20 Uhr, an manchen Tagen auch um 17 Uhr, an Bord des Theaterschiffs an der Tiefer zu sehen. Die Tickets kosten 30 und 32 Euro und sind im Pressehaus in der Martinistraße unter Telefon 36 36 36 oder im Ticketshop des Theaterschiffes an der Balgebrückstraße zu haben.