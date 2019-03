Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Kneipe: "Science goes Public" bietet Forschern wie Thomas Ronge eine etwas andere Plattform als den Hörsaal. (Anne Werner)

Die Kulturkneipe Gastfeld in der Neustadt ist bereits um 20 Uhr gut gefüllt. „Auf die Wissenschaft!“ heißt es schon jetzt unter den Gästen, obwohl es mit der Wissenschaft erst in einer halben Stunde losgehen soll. Um 20.20 Uhr ist es schon so voll, dass sich einzelne Kneipengänger auf den Boden setzen und umgedrehte Bierkästen als Tische umfunktioniert werden.

Der Vortrag von Thomas Ronge, Forscher am Alfred-Wegener-Ins­titut, verspricht spektakuläre Unterhaltung. „Flug in den Todesstern – wie ich mit einem Helikopter in einen Gletscher geflogen bin“ wird das Thema des Abends sein. Aber was haben der Todesstern und ein Gletscher gemeinsam? Gar nichts – „Todesstern war eigentlich nur eine Falle, um euch anzulocken, es geht um Klimawandel“, gesteht Ronge gleich am Anfang seines Vortrags. „Prost“, sagt Ronge und nimmt einen Schluck seines alkoholfreien Biers, bevor er mit seinem Vortrag beginnt.

Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Kneipe: „Wissensdurst stillen“ lautet das Motto der Veranstaltungsreihe „Science goes Public“. Angefangen hat alles 2015, als Bremerhaven seinen zehnten Geburtstag als „Stadt der Wissenschaft“ feierte. Als Versuch gestartet, ist das Format mittlerweile längst erfolgreich und beliebt. Seit 2017 ist auch Bremen dabei, zweimal im Jahr finden Vorträge zu verschiedensten Themen statt. In dieser Zeit haben Interessierte die Gelegenheit, jeden Donnerstag ab 20.30 Uhr kostenlos spannenden Vorträgen in kultigen Kneipen der Schwesterstädte zu lauschen und im Anschluss Fragen zu stellen.

Die breite Öffentlichkeit soll profitieren

Möglich gemacht wird „Science goes Public“ durch das Netzwerk der Wissenschaftskommunikation Bremen/Bremerhaven und „Pier der Wissenschaft“, einem Zusammenschluss wissenschaftlicher Institutionen aus Bremerhaven. Das Ziel der Kooperation: öffentliche finanzierte Forschung für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Flug in den Todesstern“ (Gastfeld) und „Wie Radarsatelliten die Welt sehen“ (Wohnzimmer) eröffnen in diesem Jahr die Wissenschaftsreihe.

Ronge erläutert in seinem Vortrag unter anderem Folgen des Klimawandels. Erosionen der Gletscher stehen damit in engem Zusammenhang und werden von Forschern wie Ronge beobachtet. Die damit einhergehenden Risse im Schelfeis sind eigentlich normale Prozesse, so entstehen neue Gletscher. Besorgniserregend ist allerdings die Folge zu großer Abbrüche. Fließe der gesamte westantarktische Eisschild in den Ozean, so Ronge, würde dies einen so hohen Meeresanstieg bedeuten, dass darauf keine Küste vorbereitet sei, weder in Cuxhaven noch in New York. Deshalb sein Appell an Bremen: „Nehmt Aktionen wie ‚Friday for Future’ wahr, spart CO₂ ein, wo es geht und denkt nachhaltig!“ Kein rotes Fleisch zu essen sei beispielsweise eine schnell umsetzbare Maßnahme. Damit könne schon viel für die Umwelt und gegen den Klimawandel getan werden.

Die Todesstern-Analogie

Wie Ronge zu der Todesstern-Analogie kommt und letztendlich im statt auf dem Gletscher gelandet ist, enthält er dem Publikum nicht vor. Um das zu erläutern, bringt er sogar dreißigfach vergrößerte Kalkschaler mit. „Eure Lupe habt ihr ja sicherlich nicht alle mitgebracht.“ Mit „Flug zum Todesstern“ ist der Flug über einen gewaltigen Riss gemeint. Er bezeichnet diese Erlebnis als eines der „Highlights“ seiner Erfahrungen als Forscher. Das Spektakulärste an seiner Arbeit seien jedoch die verschiedenen Gebiete, die die Forscher bei den Expeditionen erkunden. Man müsse sich immer wieder vor Augen führen, was für ein Privileg es sei, solche Landschaften zu erleben und das auch wertzuschätzen. „Zwölf Meter hohe Wellen kann ich jedem empfehlen“, scherzt der Wissenschaftler über seine Expeditionen, „die machen richtig Spaß.“

„Durch Zufall haben wir „Science goes Public“ entdeckt und freuen uns seither immer wieder auf spannende Vorträge“, sagen drei Studenten aus der Bremer Neustadt. Vor allem die ungewöhnlichen Titel locken viele Bremer an. „Oma macht ’ne App“, „Two Beer or not Two Beer“ oder „Planet der Hasen“ wecken die Neugierde. Bis April werden Forscher in den Schwesterstädten Bremen und Bremerhaven interessante Einblicke in unbekannte Welten der Wissenschaft geben.

„Was die Wahl Donald Trumps mit der ­Beliebtheit der EU zu tun hat“ werden Lara Minkus (Uni Bremen) und Emanuel Deutschmann (Uni Göttingen) am Donnerstag, 14. März, im „Eisen“ erzählen. Wer mehr vom Meer hören möchte, sollte nicht den Vortrag von Jonas Löb, Umweltwissenschaftler der Universität Bremen, über „Interne Wellen – Monsterwellen in der Tiefsee“ am 4. April im „Maerz“ verpassen.

Abgeschlossen wird die Frühjahrsreihe in Bremen am 11. April im „Papp Café“ und im „Gondi“. Interessierte haben dann die Chance, Wissenswertes über Einzeller im All oder einen ganz besonderen Mikrokosmos zu ­erfahren.

