Stephan Uhlig und das zwölfköpfige Ensemble Argus & Friends spielen am Sonntag, 18. März, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51. Das historische Musikprojekt „Weiß ich, was ein Mensch ist?" ist 1995 in Zusammenarbeit mit dem Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Emslandlager entstanden und hat sich fortentwickelt. Die "Lieder gegen das Vergessen“ stammen aus der Weimarer Zeit, der NS-Zeit und aus den Bürgerkriegen der vergangenen Jahrzehnte.

Anlass für das Konzert im Schlachthof ist der Tag der politischen Gefangenen. Anlässe genug gäbe es jeden Tag, mit Blick auf die Türkei, auf Russland, China und andere Länder, die in Berichten von Amnesty International genannt werden. Argus & friends setzen antifaschistische Lieder aus Europa dagegen, die berühmten "Moorsoldaten", "Los Campesinos", "Bella ciao" und "Sagt nit kejnmol", aber auch Freiheitslieder aus der Türkei, Griechenland, Südafrika und Chile, Volkslieder ebenso wie konzertante Kompositionen. Werke von Mikis Theodorakis sind darunter, von Bertolt Brecht und vor allem auch von Hanns Eisler, der Brechts Gedicht "Lied des Händlers" vertont hat. Auf dieses Lied bezieht sich der Titel des Konzertes und der CD.

Die Gruppe selbst existiert seit mehr als vier Jahrzehnten. Im Sommer 1973 hat der gebürtige Bremer auf den Weltfestspielen in Ostberlin die lateinamerikanische Musikbewegung kennengelernt. „Traditionelle folkloristische Musik zu verbinden mit europäischer Kompositionstechnik, fand ich sehr überzeugend“, hat er 2006 in einem Interview in der Schwankhalle gesagt, „wesentliche Menschheitsfragen aufzugreifen und sie über Musik zu transformieren“. Stephan Uhlig hat miterlebt, wie genau diese Kultur gewaltsam zerschlagen wurde. In Chile und in anderen Ländern Lateinamerikas. „Das hat mich sehr geprägt.“ 1976 hat der junge Linke die Gruppe Argus mitgegründet.

An der Doppel-CD „Weiß ich, was ein Mensch ist“ hatten 1997 Wiebke Rendigs (Gesang), Stephan Uhlig (Gitarre, Tiple, Gesang und Arrangements), Sonja Müller (Flöte und Kena), Ulla Dunker (Gitarre), Brigitte Haase (Cello), Andreas Lieberg (Gitarre) und Winfried Dippel (Schlagzeug) sowie als Gäste David Jehn (Bass, Banjo und Gesang) und Dietz Coldewey (Gesang) mitgearbeitet. Von dieser Stammbesetzung sind noch Stephan Uhlig und Sonja Müller aus Findorff und David Jehn aus Schwachhausen dabei. Die weiteren Freunde kommen aus der Bremer und Bremerhavener Musikszene, unter anderem aus dem Eisler-Ensemble: Angelika Scholl (Klavier) aus Arsten, Ralf Jackowski (Schlagzeug) und Mariska Nijhof (Akkordeon und Gesang) aus Ottersberg, Rolf Pahlke (Gesang) aus Bremerhaven, Christian Uhlig (Gesang) aus dem Ostertor, Marco Pridöhl (Klarinette und Saxofon) aus der Neustadt, Friederike Maess (Cello) aus Schwachhausen, Carla Mantel (Gesang) aus Bremerhaven und Barbara Boeker (Gesang) aus dem Weidedammviertel. „Wir haben das 2011 schon stark verändert aufgehört, mit dem Bremer Eisler-Ensemble aufgetreten, daher kommt die große Besetzung“, sagt Stephan Uhlig. „Es sind einige neue Sachen dabei, die wir damals nicht gemacht haben, zum Beispiel ganz neu aus der Türkei, sehr viel folkloristischer, also wirklich aus allen möglichen Ländern.“