Sie sind stolz auf „Superlessing“: Karsten Kröger (von links), Landeskoordinator des Schülerzeitungswettbewerbs und die Redakteurinnen Sena, Klara und Frieda. (Roland Scheitz)

Einfach super, diese Ausgabe von „Superlessing“, da war sich die Jury einig, als sie die Schülerzeitung, die an der Grundschule an der Lessingstraße gemacht wurde, erneut zur besten Schülerzeitung Bremens kürte. Zu den „Superlessing“-Fans gehört auch Joerg Helge Wagner, Mitglied der Chefredaktion des WESER-KURIER. Diese Zeitung stiftete auch einen Teil des Preisgeldes. Wagner war Mitglied der Jury. Sonderpreise gingen an den Podcast „Superlessi“, der seit Juni 2020 an der Lessingstraße produziert wird sowie an die Bürgermeister-Smidt-Grundschule und an das Kippenberg-Gymnasium. Alle prämierten Medien nehmen übrigens am Bundeswettbewerb der Schülermedien in Berlin teil.

Da coronabedingt eine öffentliche Preisverleihung im Bremer Schulmuseum nicht realisierbar war, überreichte nun Karsten Köhler, Landeskoordinator des Schülerzeitungswettbewerbs, Anfang der Woche Urkunde und Preisgeld von 300 Euro direkt in der Grundschule an der Lessingstraße. Sehr zur Freude der drei jungen Zeitungsmacherinnen Klara, Sena und Frieda und der anderen jungen Journalistinnen und Journalisten sowie Lehrerin Lea Johannson.

Interview als Königsdisziplin

Interviews gelten ja als Königsdisziplin im Journalismus und sind vielleicht das Schwierigste überhaupt für die schreibende Zunft. Umso bemerkenswerter, dass die drei jungen Redakteurinnen, allesamt Viertklässlerinnen, betonen, dass sie am allerliebsten Interviews führen.

Klara und Sena sind seit Ende der Sommerferien in dem Redaktionsteam dabei, Frieda seit Ende der Herbstferien. Einmal in der Woche haben sie sich zur Redaktionskonferenz getroffen. Und da alle Mitwirkenden die Musik ganz besonders lieben, gibt es in dem aktuellen Heft ein zwölfseitiges „Spezial Musik“. Darin hat Klara ein ausführliches Interview mit der Mezzosopranistin Ulrike Mayer vom Theater am Goetheplatz geführt. Wie es dazu kam? „Meine Mutter und ich sind mit ihr befreundet“, erzählt Klara. Klar, dass sie sie sich auch eine Vorstellung der „Zauberflöte“ angesehen hat, in der Ulrike Mayer mitgewirkt hat.

Klara erwies sich als eine geschickte Interviewerin, so gelang ihr ein informativer Blick hinter die Theaterkulissen in den besonders herausfordernden Corona-Zeiten. „Wir sind Sportler“, sagt Ulrike Mayer in dem Interview und deshalb gelte es, wie eine Hochleistungssportlerin die Stimme immer in Schuss zu halten. Die Pläne für die Zeitungsproduktion seien durch Corona ganz schön durcheinandergewirbelt worden, berichten die Schülerinnen von den Schwierigkeiten: „Normalerweise sind wir acht bis zehn Kinder aus drei vierten Klassen und eine Lehrerin. Damit nicht so viele Kinder aus verschiedenen Klassen in einer Gruppe waren, übernahm die 4c die Zeitungsredaktion nach den Herbstferien“.

Schon in der Anfangsphase des prämierten, 40-seitigen Hochglanzheftes schrieben die jungen Journalistinnen und Journalisten einen bunten Mix an abwechslungsreichen Themen, wie über die US-Wahl, Mode und Lego, aber es gibt auch Senas Playlist, dazu Neuigkeiten aus der Schule, ein Instrumenten-Rätsel und ein Konfetti-Kuchen-Rezept. Frieda, Klara und Sena haben auch ein Interview mit dem Grün-Gold-Profi-Tänzer Daniel Dingis geführt, bei dem alle Klassen Tanzunterricht haben. Ganz klar: Die Mischung macht’s eben. Corona wurde ab und zu immer einmal gestreift, beispielsweise in dem berührenden Gedicht aus der Corona-Quarantäne. Im Mittelpunkt habe das Virus aber nicht gestanden, betont Lehrerin Lea Johannson. Generell war sich das Redaktionsteam einig: „Wir können doch diesem Virus nicht die ganze Welt überlassen, es ist schon alles blöd genug!“ Schade eigentlich, dass die Nachwuchs-Talente Klara, Sena und Frieda schon andere berufliche Pläne schmieden und sich nicht vorstellen können, einmal Journalistinnen zu werden.