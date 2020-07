Martin Koroscha, Mitglied der Produzentengalerie Kunstmix, vor zwei seiner Werke. (Roland Scheitz)

Da steht sie als zentraler Fixpunkt in der Produzentengalerie „Kunstmix“ und wirkt ein wenig so wie eine Jeanne d'Arc im Kampf gegen Corona, findet zumindest Martin Koroscha, Mitglied des Galerie-Teams, der zudem bis zum 11. Oktober mit dem Video-Format „Stream“ den Pavillon des Gerhard-Marcks-Hauses bespielt. Die Bildhauerin Sarah Hillebrecht hat die Heldin, die Ähnlichkeiten mit der Heiligen Johanna aufweist, aus Pappelholz erschaffen, die Kunstinteressierte mit einem leicht melancholischen Blick aus ihren großen Augen fixiert. Ihr güldenes Kettenhemd, das sogar den Kopf bedeckt, besteht aus goldfarbenen Reißzwecken, die die Künstlerin in das Holz getrieben hat. Das Betreiber-Team der Produzentengalerie Kunstmix, Lena Berns, Martin Koroscha, Dirk Lohmann, Christian Plep und Udo Reutter haben auch in diesem Jahr Kunstschaffende eingeladen, um mit ihnen gemeinsam die Gruppenausstellung „Querbeet 9“ zu gestalten. Auch Künstlerinnen aus Braunschweig, Hamburg und Berlin zeigen ihre Werke in der Schau, die bis 7. August im „Kunstmix“, Kolpingstraße 18, zu sehen sind.

Wie gewohnt bei dem Querbeet-Format sind die Werke auch dieses Mal in der sogenannten Petersburger Hängung an den Wänden angebracht. Allerdings nicht dicht an dicht. Statt sonst 80 hängen nun 65 Werke an den Wänden. Ein dichtes Gedränge herrscht normalerweise auch immer bei den Vernissagen im „Kunstmix“. 120 Gäste sind in dem doch eher kleinen Raum sonst keine Seltenheit. Das war vor Corona. Davon waren Anfang Juli gerade mal etwas weniger als die Hälfte, den behördlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie folgend, übrig geblieben. So wurden 50 Kunstinteressierte auf drei kleine Vernissagen aufgeteilt. „Wir hatten wirklich Glück, dass wir solch ein gutes Wetter hatten“, freut sich Koroscha noch im Nachhinein. So bevölkerte das Publikum die Kolpingstraße und blieb auch viel länger als sonst üblich.

Die erfreuliche Konsequenz: Die Leute zeigten sich durchaus kauffreudiger als sonst. Das kann Koroscha auch von sich selbst und seinen Werken sagen. Einkünfte, die er in der Corona-Krise dringend gebrauchen konnte. Denn seine Reihe „Atelier spezial“ in seinem Atelier im Kubiko in der Godehardstraße in Hemelingen musste wegen des Lockdowns in den vergangenen Monaten auf Eis gelegt werden. Schweren Herzens musste er den Musikern absagen, die er engagiert hatte. Nun soll es im August vorsichtig und unter Einhaltung aller Hygiene-Auflagen mit dem „Atelier spezial“-Format weiter gehen.

Doch zurück in die Produzentengalerie „Kunstmix“. Der künstlerische Prozess lässt sich in dem collagierten Skizzenbuch von Bernd Müller-Pflug anhand künstlerischer Momentaufnahmen nachvollziehen, das Interessierte mit weißen Handschuhen durchblättern können. Wie ein stiller Schrei nach Liebe wirkt das Figuren-Triptychon von Silke Mohrhoff. Hilflose Wesen, die eine Mischung aus Grusel und Niedlichkeit ausstrahlen. Da hockt ein aus Plastik täuschend echt modelliertes, nacktes Vogeljunges neben einer Art Molch, den die Künstlerin kurzerhand am Schlafittchen an die Wand genagelt hat. Schräg darüber hängt an einem Haken ein Püppchen in Vodoo-Format, von einer weißen Haarmähne wie ein Schleier umflort. Zu Annemarie Strümpflers „Re-construction“, das wie ein fotografischer Blick in die utopische Ufo-Szenerie einer Baustelle wirkt, bilden die Grisaille-Malereien von Antonio Velasco-Munoz, in denen er sich der Natur widmet, einen reizvollen Kontrast.

In "Querbeet 9" trifft der Betrachtende zudem auf unterschiedliche künstlerische Auslegungen und Interpretationen grafischer Linien und Räume. Bei Edeltraut Rath sind das in "Mesokosmen", so der Titel der Siebdrucke, sich überlagernde Kreise in verschiedenen, farbigen Abstufungen. Gern gesehener Gast im "Kunstmix" ist auch Ernst Matzke, der mit gleich drei Werken präsent ist. In "Simply Radicchio" und Simply Chicory" (mit Wurzel!), drapiert auf grafischem Flächengeflecht, trifft Konstruktivismus auf Naturalismus.

Conny Wischhusens „Never ending story“, der Name ist Programm, wirkt wie ein Popart-Zickzack-Labyrinth mit kreisrunden Knotenpunkten. Last but not least Martin Koroscha selber, der immer wieder mit Raum und Flächen experimentiert. In die von ihm akkurat abgezirkelten, klaren, schattenlosen Landschaften setzt er kreisrunde Einschlüsse, die wie herabgefallene Planeten wirken und in einem Fall sogar die Anmutung eines Sternenhimmels haben. Zuweilen taucht allerdings auch eine geköpfte, grüne Pyramide auf. Ein Experiment mit neuen Assoziationsräumen.

Filigran kommen Anja Höppners Frauenfiguren daher, die sie per Kupferdruck auf feinstes Büttenpapier aufgebracht hat. In „Erwachen“ ist eine schwarze, tanzende Frau zu sehen. Auf einem anderen Druck eine am Boden kauernde Frau, die mit ihrem Arm ihr Gesicht bedeckt. Und, nein, das ist mitnichten ein Ausflug ins Sado-Maso-Studio, sondern Svenja Wetzenstein hat lediglich Ihre Erfahrungen auf der orthopädischen Streckbank in fein lasierter Malerei auf Holz aufgebracht. Als Grundlage dienten ihr Selfies. Marlies Nittka hat dagegen für sich eine für sie bisher neue Technik perfektioniert, vielleicht sogar durch die Ausstellung mit Scherenschnitten von Hans Christian Andersen in der Kunsthalle inspiriert. So hat sie das Gesicht eines Frauen-Porträts mit einer Landkarte ausgefüllt.

Übrigens: Der Nachwuchs ist in der Produzentengalerie auch bereits präsent: Nils, zehnjähriger Sohn von Dirk Lohmann, hat einen niedlichen, gezeichneten Katzenkopf für die Schau beigesteuert.

Weitere Informationen

Die Ausstellung im „Kunstmix“, Kolpingstraße 18, ist bis Freitag, 7. August, zu sehen und zu folgenden Zeiten geöffnet: Donnerstags und freitags von 11 bis 13 und 16 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.kunstmixbremen.de.