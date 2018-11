bis Sonntag, 28. Mai, beim Theaterfestival im Theater Bremen, Goetheplatz 1-3. Bereits zum zweiten Mal gibt es Theatershows, Performances sowie Tanz- und Straßentheater aus aller Welt zu erleben. Die Lebenshilfe Kunst und Kultur, das Theater Bremen und das Blaumeier-Atelier präsentieren aktuelle Theaterproduktionen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Mosambik und der Schweiz. Im Theater und davor gibt es unterschiedliche Programmpunkte zu sehen. Und natürlich ist auch Blaumeier mittenmang dabei: Zum Festival-Auftakt flirtet der Grand Prix de La Chansong verheißungsvoll mit dem Publikum. Blaumeiers Masken laden mit der Premiere von „Camera Obscura“ in ihr Fotostudio ein. Die Ausstellung „Dynamo“ im Theaterfoyer überzeugt mit kräftigen Farben und wuchtigem Pinselstrich und die „Süßen Frauen“ geben sich leidenschaftlich ihrem Putzfimmel hin. Karten sind im Vorverkauf unter Telefon 365 33 33, per E-Mail an kasse@theaterbremen sowie montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 11 bis 14 Uhr an der Theaterkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.theaterbremen.de.