Freuen sich auf das "Tür-auf"-Fest: Gerald Elfers (v.l.), Frank Schieferdecker und Peter Haarstick vom Verein Kaufleute im Fedelhören. (Scheitz)

Der Fedelhören hat sich in den vergangenen Jahren peu à peu zur angesagten Modemeile gemausert. Mit „La Gitana“ ist nun vor einiger Zeit ein weiteres Modegeschäft dazu gekommen, das zuvor in Findorff ansässig war. Aber auch stylische Läden wie die Ateliergemeinschaft Tragwerk mit der Hutmacherei „Hats on Stage“ und Modemacherin Sigrid Schumacher mit ihrem Label „Prototype“ haben hier mittlerweile ihren Sitz. Zusätzlich zu Schumachers eigenen Kollektionen schmücken die Auslage ihres Ladens immer wieder ausgefallene Accessoires wie Modeschmuck aus Italien oder Sonnenbrillen etwa von Emilio Pucci. Ihre 50. Kollektion hat Die Modemacherin gerade eben zum wiederholten Mal auf der Fashionweek in Wien präsentiert. Relativ neu im Fedelhören ist auch die Lingerie-Boutique „Mignon“.

Einspurig auf dem Breitenweg

Die Straße hat Strahlkraft über die Innenstadt hinaus und auch über Bremen, wie die Geschäftsleute unisono betonen. Die Kundschaft komme auch aus großen deutschen Metropolen wie Hamburg und München gerade in den Fedelhören, heißt es aus der Kaufmannschaft. Umso stärker fühlen sich die Einzelhändler von den zahlreichen Baustellen in und um Bremen berührt. Die größte Sorge liegt dabei direkt vor ihrer Nase: Die Hochstraße am Breitenweg kann zurzeit in Richtung Rembertikreisel nur einspurig befahren werden kann. „Da gibt es in den Hauptverkehrszeiten einen Rückstau bis zum ehemaligen Bundeswehrhochhaus“, hat Gerald Elfers beobachtet.

Der Geschäftsführer des alteingesessenen Bremer Unternehmens „Heinrich Gleue – Perser-Teppiche“ ist überzeugt: Der Kundschaft, ob sie nun aus Hamburg, München oder aus Achim, Oyten, Lilienthal oder Ritterhude kommt, muss der Weg zum Einkaufserlebnis in der Bremer Innenstadt möglichst leicht gemacht werden. Gerade hat der Spezialist für den Handel mit dem Kunst- und Kultur-Gut der Orient-Teppiche an einer Digitalisierungs-Tagung in der Handelskammer teilgenommen. Für viele kleinere Einzelhändler sei ein zusätzliches zeitliches Investment in den eigenen Online-Auftritt schier nicht leistbar, sagt er. Dazu käme, dass es so gut wie unmöglich sei, mit dem Werbe-Budget der großen Online-Player mitzuhalten, die das Geld hätten, sich auf die vorderen Listenplätze des Internets einzukaufen. „Je mehr das Internet genutzt wird, desto bequemer wird die potenzielle Kundschaft und macht dann eben nicht mehr so oft einen Bummel durch die Geschäfte“, sagt er. Die Verkehrssituation dürfe darum nicht noch schlechter werden. „Wenn in der City ein Parkhaus abgerissen und kein adäquater Ersatz dafür geschaffen wird, dann ist das eine Katastrophe für uns“, sagt er. Kürzlich habe er in Basel gewesen ein unterirdisches Parkhaus benutzt. „Da frage ich mich: Weshalb geht das eigentlich in Bremen nicht?“

Welchen Standort-Vorteil ausreichend vorhandene Parkplätze bedeuteten, könne er selbst bei Dodenhof in Posthausen beobachten, da er dort ganz in der Nähe wohnen würde. „Die Leute wollen möglichst kurze Wege und nicht womöglich mit ihren Einkäufen mit dem öffentlichen Nahverkehr noch nach Hemelingen fahren müssen, um dort in ihr Auto zu steigen“.

Zumindest hinsichtlich der Baustelle vor der Haustür gibt Jens Tittmann, Sprecher von Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne), Entwarnung: "Wir befinden uns zurzeit in konstruktiven Gesprächen mit der Gewoba, die ja gerade ihre Fassade erneuern lässt". Es werde geprüft, wie es möglichst schnell wieder ermöglicht werden könne, dass die Hochstraße zweispurig befahren werden kann. Die Polizei habe aus Sicherheitsgründen die Teil-Sperrung veranlasst. "Wir sind dran", sagt Tittmann. Die Beschwerden speziell über die Baustelle am Herdentor irritiere die Behörde allerdings: "Sie ist schließlich aus Sicherungsgründen da". Und Tittmann fügt hinzu: "Der Umbau der Disco-Meile, der Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein soll, hat wenig Einfluss auf den Berufsverkehr und auf den Verkehr auf der Hochstraße.

Die Kaufleute am Fedelhören wollen dessen ungeachtet am Sonnabend, 22. September, bereits zum neunten Mal beim „Tür auf“-Fest ihre Stärken beweisen. Die Läden haben dann von 16 bis 23 Uhr geöffnet. Denn Verkehrsprobleme hin oder her, Elfers ist als Vorstandsmitglied des Vereins Kaufleute im Fedelhören schon qua Amt überzeugt: „Diese Straße gibt es in ihrer individuellen Ausprägung kein zweites Mal in Bremen.“ Für Kundschaft, die auf der Suche nach dem Besonderen sei, böten die Geschäfte in der vorhandenen Vielfalt immer wieder etwas Überraschendes. „Die Leute sind bereit, Geld auszugeben, wenn sie Beratung und Qualität bekommen.“

Seit 16 Jahren befindet sich Elfers' Teppich-Handel im Fedelhören. In dieser Zeit hat er schon einen spürbaren Wandel beobachtet. In früheren Jahren hätten vor allem Antiquitäten-, Schmuck- und Porzellan-Geschäfte die Meile geprägt.

Ein Frisör zieht ein

Dass der Fedelhören nun eine hohe Anziehungskraft gerade in den Segmenten Mode und Beauty hat, beweist, dass Kay Schneider gerade rechtzeitig in die hellen Räumlichkeiten umgezogen sein wird, in denen lange Jahre der Klavier-Spezialist Backhaus residierte. Der Frisör hatte seinen Salon zuvor im Kontorhaus in der Langenstraße. Neugierige können nun beim „Tür auf“-Fest die neuen Räumlichkeiten besichtigen.

Beim Tag der offenen Tür feiert die Mode-Expertin Schumacher zudem ein rundes Jubiläum: Ihre Marke „Prototype“ besteht seit 25 Jahren. Der Tag der offenen Tür soll die Möglichkeit bieten, mit den Geschäftsleuten in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Dazu werden bei Live-Musik das ein oder andere Gläschen Wein von der Weinhandlung Schieferdecker und dazu von Rodolfo Bramante von „La Bottega Italiana“ italienische Spezialitäten serviert.