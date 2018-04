Über seinen Vater, den Widerstandskämpfer, hat Christian Weisenborn einen Film gedreht. (Roland Scheitz)

„Es war immer klar, dass ich diesen Film machen muss“, sagt der Münchner Regisseur Christian Weisenborn. Er hat seinen Dokumentarfilm „Die guten Feinde – Mein Vater, die Rote Kapelle und ich“ am vergangenen Sonnabend im Cinema Ostertor vorgestellt. Er erzählt die Geschichte seiner Eltern Joy und Günther Weisenborn und deren Berliner Freunde, die der Roten Kapelle angehörten, einem Widerstandsnetzwerk im Dritten Reich. Der Film lief bereits im Kino, ist vor Kurzem als DVD erschienen und wird diesen Sommer im Fernsehen gezeigt.

Als jüngstes Kind der Familie verlebte Regisseur Christian Weisenborn eine behütete Kindheit im Deutschland der 1950er-Jahre. Im Alltag waren immer die Jugendfreunde der Eltern präsent – durch Erzählungen und auf Filmrollen gebannt, denn die einstigen Weggefährten waren schon damals nicht mehr am Leben: verhaftet von der Gestapo, als Häftlinge misshandelt und schließlich umgebracht. Die Nazis hatten einen Funkspruch der Russen abgehört, bei dem die Namen der Regimegegner uncodiert übertragen worden waren.

„Die Frauen wurden geköpft, und die Männer an Drahtseilen aufgehängt“, berichtet der Sohn eines Ermordeten im Film, wie sich die Nazis ihrer Gegner im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee entledigten. Die Hinrichtungsstätte ist heute Gedenkort und zeugt von den Geschehnissen. In dem trostlos gekachelten Raum hängen noch immer die schweren Fleischerhaken von der Decke, an denen die Drahtschlingen befestigt wurden. Der Betonboden, auf dem die Guillotine stand, ist rund um den alten Ablaufrost in der Mitte rot verfärbt von dem Blut der geköpften Frauen.

Zweifach Opfer geworden

Dass der in Luckau inhaftierte Günther Weisenborn überlebte, obwohl er noch in den letzten Kriegstagen hätte ermordet werden können, war letztlich Zufall, erzählt Christian Weisenborn: „Dass unser Familienname mit ‚W‘ beginnt, rettete ihm das Leben, denn die Gestapo mordete nach Alphabet.“

Der Theaterschriftsteller und Romanautor lebte in Berlin und gehörte der Roten Kapelle an, einem losen Netzwerk aus mehreren, über das Reich verstreuten Widerstandszellen. Sie unterstützten politisch Verfolgte, versteckten Juden und versuchten, ihre Mitbürger durch Flugblätter aufzurütteln. Die in Bremen geborene Cato Bontjes van Beek, die im Film nicht namentlich genannt wird, gehörte ebenfalls dazu. Auch sie wurde in Plötzensee mit dem Fallbeil getötet.

Die Todesurteile am Reichskriegsgericht fällte Generalrichter Manfred Roeder, dessen Karriere unter Hitler begonnen hatte und mit dem Krieg nur vorläufig endete. Er ging später in die Politik. Und die Bürger der kleinen Kommune Glashütten im Taunus wählten ihn für die CDU zum stellvertretenden Bürgermeister. Zuvor hatte Roeder noch die Broschüre „Die Rote Kapelle. Europäische Spionage“ publiziert. Seine Darstellung, dass es Nachfolgegruppen gebe, die mit den Sowjets zusammenarbeiteten, brachte den Bundesnachrichtendienst auf den Plan und habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ermordeten zwei Mal Opfer wurden, wie Christian Weisenborn sagt. Erschwerend kam hinzu, dass der Osten die Gruppe seinerseits zu Helden erklärte und für seine Propaganda missbrauchte.

Die Kunde von ihren guten Taten sei im Kalten Krieg zwischen den beiden Mühlsteinen Ost und West zermahlen worden, fasst Weisenborn zusammen, dem es um Rehabilitation der Gruppe geht. Thematisiert werden in diesem Zusammenhang Facetten der Geschichte, die weniger bekannt sind. Zwischen 1934 bis 1939 kamen in New York regelmäßig die Mitglieder des Amerikadeutschen Volksbundes zusammen. „Dass es in Amerika eine breite Unterstützerszene der Nazis gab, wird oft verdrängt“, sagt Christian Weisenborn. Gezeigt werden Aufnahmen einer Großkundgebung, bei der sich noch kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, 20 000 sogenannte Friends of New Germany – wie sie sich selbst bezeichneten – in Madison Square Garden versammelten. Dort wurden hetzerische Reden gehalten und erhoben Massen den Arm zum Hitlergruß. Anschließend haben sie am Herald Square vor dem Warenhaus Macy’s auf Juden eingeschlagen.

Gegen Ende des Films werden immer wieder Bilder aus dem Alltagsleben eingespielt, wie es sich damals auf dem Kurfürstendamm in Berlin abgespielt hat. „Die frivole Routine derer, die sich behaglich fühlen“, werden diese Szenen aus dem Off kommentiert und bildsprachlich in Verbindung gebracht zu Sequenzen, die gleichsam das heutige Treiben auf der Flaniermeile zeigen. Ob dies als Anspielung zu verstehen sei und ein Vergleich gezogen werden solle zwischen den sorglos verbrachten 1920er-Jahren und der Gegenwart, fragt ein Besucher den Regisseur. „Wir haben zwei Jahre an diesem Film gearbeitet, Sie können sich sicher sein, dass da nichts zufällig ist“, erwidert Weisenborn und gibt dem Publikum diese Frage als Denkanstoß mit auf den Weg.