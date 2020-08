Ein Mensch, der vor einem stehe, erzeuge einen größeren Eindruck als ein Foto, meint Kursteilnehmer Walter Kunstreich. Im Atelier von Jiska Engleke porträtiert er Musiker während des Musizierens. (Roland Scheitz)

„Ich bin so glücklich wie noch nie mit der Situation, habe aber auch noch nie so wenig verdient“, sagt die Porträtmalerin Jiska Engelke. Sie teilt das Schicksal der meisten künstlerisch Tätigen während der Corona-Pandemie und musste nicht nur massive finanzielle Einbußen erleiden, zudem fiel auch noch eine für Mitte April terminierte Ausstellung in der Stadtbibliothek am Wall aus: Porträts Bremer Musiker sollten gezeigt werden, gemalt von ihrem Malkurs, der sich an jedem Freitag in ihrem Atelier in der Kohlhökerstraße trifft. Doch nun gibt es einen neuen Termin: Ab Mittwoch, 2. September werden die Werke bis zum 28. Oktober in der Zentralbibliothek zu sehen sein.

„Wir malen Musiker, die gerade Musik machen“, so beschreibt Helga Russat aus dem Ostertor, Teilnehmerin des Malkurses, prägnant ihr Tun. Zusammen mit dem Teilnehmer Walter Kunstreich steht sie mit Jiska Engelke in dem hellen Atelier in einem Altbremer Haus. Zwei Teilnehmende zurzeit, mehr geht momentan nicht, die Corona-Auflagen lassen nicht mehr zu. „Wir drei finden das toll“, meint Jiska Engelke, „ich habe jetzt drei mal so viele Kurse.“ Die Malstunden mit lediglich zwei Teilnehmenden seien sehr beliebt, wesentlich beliebter als noch vor Corona und sofort ausgebucht. „Sehr intim, sehr ruhig und auch für mich als Leiterin sehr entspannend.“ Insgesamt zwei Wochen im Monat gibt sie nun jeden Tag Kurse für jeweils zwei Personen, die anderen zwei Wochen widmet sie sich der Porträtmalerei.

Vor Publikum hat Musiker Claas Harders schon oft gespielt, aber noch nie vor einem Malkurs. (Roland Scheitz)

Von Helga Russat porträtiert wird gerade Claas Harders, der auf seiner Viola da Gamba vor den Malenden spielt. Kompliziert sei das Malen eines Musikers in Bewegung mittlerweile nicht mehr, sagt Russat: „Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, man schwingt mit der Musik, es ist ein wechselseitiger Prozess – man kommt in den Flow.“ Walter Kunstreich hingegen meint, es sei schwierig – etwa bei einer Geigerin, die er mal gemalt habe, ein Gesicht hinzubekommen. Man könne nicht exakt malen, sondern müsse sich Bewegungsabläufe einprägen und sich dann einen Ablauf aussuchen. „Ich habe dann Fotos aus verschiedenen Positionen gemacht. Mit einem Foto ist das eher eine Vereinfachung.“ Ein Nachteil hat diese Vorgehensweise jedoch, findet der Habenhauser: „Ein Foto ist irgendwie tot, der Mensch vor einem erzeugt einen größeren Eindruck.“

Claas Harders, der Mensch, der vor dem Malkursus sitzt, war zwar bereits einige Male bei Jiska Engelke im Atelier, doch vor den Malenden zu spielen, war auch für ihn eine Premiere: „Ich spiele für mich und hoffe, dass es die Malenden nicht blockiert, sondern inspiriert.“ Und er sieht auch eine Gemeinsamkeit: „Ich versuche ebenfalls, Bilder mit meiner Musik zu malen.“

Kursteilnehmerin Helga Russat kommt beim Malen der Musiker in einen „Flow“. (Roland Scheitz)

Die Musik auf die Bilder zu übertragen, das versuchen auch die anderen Teilnehmenden, die in normalen Zeiten ohne Virus gemeinsam mit Helga Russat und Walter Kunstreich freitags im Atelier stehen. Nun sind sie auf die Tage aufgeteilt, ihre Begeisterung fürs Malen schmälert dieser Umstand jedoch nicht. Juliane Klostermann aus dem Viertel etwa meint, zwar sei das Malen der Musizierenden einerseits schwierig, andererseits entstehe dadurch ein Impuls zu mehr Lebendigkeit. „Und dennoch kann man das Charakteristische des Musikers gut treffen.“ Auch sie verwendet das Wort „Flow“, wenn sie vom Malen spricht: „Man vertieft sich, das Versunkensein erzeugt Glücksgefühle, wenn es gut läuft.“ Und außerdem gebe es ein Gemeinschaftsgefühl im Atelier, ein Umstand, den auch Walter Kunstreich hervorhebt: „Das zusammen Malen ist extrem bereichernd. Man kann sich unterhalten und schauen, was der andere macht. Das ist unheimlich lehrreich und keine Konkurrenzsituation, vielmehr ergänzt man sich.“

Ulrike Stadler aus Oberneuland hebt hervor, dass sie durch das Malen gut fokussieren könne – „ich komme in eine innerliche Ruhe. Ich gehe dann zwar müde aus der Session wieder heraus, bin aber auch geistig frischer.“ Sie male lieber in der Gruppe, weil sie die Kritik und die Anregungen liebe. Daniel Goldman sieht das genauso und meint, er finde es spannend, die Musiker in der Bewegung zu malen: „Wenn Menschen etwas tun, erkennt man, wie und wer sie sind. Wenn sie vertieft sind in etwas, was sie gerne tun. Wenn sich die Menschen bewegen, ist es etwas anderes, als ein Foto zu machen, da geht einiges an Lebendigkeit verloren.“ Eine Art Wechselwirkung entstehe, wenn er die Musiker male: „Ich bin dann durch meine eigene Emotion beeinflusst, wenn ich die Musik höre. Und das beeinflusst, welche Striche ich mache.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Bremer Musiker – Porträts“ mit Werken des Malkurses der Porträtmalerin Jiska Engelke ist von Mittwoch, 2. September, bis Mittwoch, 28. Oktober, in der Stadtbibliothek, Am Wall 201, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die aktuellen Öffnungszeiten sind unter www.stabi-hb.de einsehbar.