Spielen gemeinsam beim Internationalen Musikcafé der Awo: Hiba Alshaarani (von links), Shadi Almoghrabi, beide aus Gröpelingen, und Elske Thaden aus Schwachhausen. (Roland Scheitz)

„Ein Lied kann eine Brücke sein“, das wusste schon die Sängerin Joy Fleming, als sie 1975 am Eurovision Song Contest teilnahm. Mit ihrem damaligen Beitrag hat sie den Wettbewerb zwar nicht gewinnen können, doch die Botschaft ihres Liedes hat noch immer Bestand: Musik verbindet und überwindet Grenzen.

Das Lied, das beim ersten „Internationalen Musikcafé Bremen“ gesungen wird, heißt „Bint El Shalabiya“ („Schöne Tochter“) und ist von der libanesischen Sängerin Fairuz. Um Liebe geht es in dem Gesangsstück und Liebe ist ebenso universell wie Musik – das passt, und das passt anscheinend auch den ungefähr 40 Mitsängerinnen und Mitsängern im Kind es- bis zum Rentenalter, die den Konferenzraum der Awo Am Wall beleben.

Lucyna Bogacki ist zuständig für die Awo- Initiative „Gemeinsam in Bremen“ (GiB) und freut sich über so viel Zulauf: „Wenn die Flüchtlinge angekommen sind, möchten manche von ihnen etwas tun. Viele kennen das aber gar nicht, sich zu engagieren. Ich finde dieses Projekt hier ganz toll.“ Ebenfalls für GiB tätig ist Pelin Kiyikci. Sie ist regelmäßig in der Stadtbibliothek, um über Möglichkeiten des Ehrenamts zu informieren. „Da hat mir eine junge Frau von der Idee eines Musikcafés erzählt. Sie hat mich gefragt, ob es so etwas auch in Bremen gebe. Das gab es nicht und heute geht es los. Ich mag Singen.“ Sie finde, dass man Sprache und Kultur mit der Musik zusammenbringen könne: „Auch, wenn man die Sprache nicht spricht, bringt das die Menschen zusammen.“

Elske Thaden ist die junge Frau, die die Idee des Musikcafés nach Bremen brachte. „In Lübeck war ich Teilnehmerin des Internationalen Musikcafés, das vom Verein Tontalenteorganisiert wurde.“ 2016 habe sie dort angefangen, Geige zu spielen. „Da gab es dann auch Auftritte, das hat sich etabliert. Ein Teil hat gesungen, ein paar haben Instrumente gespielt. Und es ist auch hier die Hoffnung, dass noch ein paar Instrumente hinzukommen.“

Derzeit gibt es neben Elske Thadens Geige noch die Oud, eine arabische Laute. Gespielt wird sie von Shadi Almoghrabi: „Es geht hier um Spaß und darum, etwas gemeinsam zu machen, um Kultur und Ideen zu tauschen. Und man lernt ein paar Wörter einer anderen Sprache, das macht Spaß“, erzählt der Musiker, der in Damaskus an der Musikhochschule studierte.

Ein paar neue Wörter lernen jetzt auch diejenigen unter den Sangesfreudigen, die die arabische Sprache nicht beherrschen: Dafür wurde eigens der Text von Fairuz so aufgeschrieben, dass auch arabischunkundige Menschen die Wörter aussprechen können. Ein gesprochener Durchgang vorweg, dann geht es auch schon los mit Oud- und Geigenbegleitung.

„Sprachcafés gibt es viele, aber Musikcafés nicht“, sagt Lucyna Bogacki. „Ich hoffe, da entstehen noch viele Kontakte. Wir wollen das jetzt einmal pro Woche anbieten – wir wollen die halbe Welt hier treffen.“ Währenddessen treffen sich Arabischsprachige und Nicht-Arabischsprachige, um zusammen den Text zu sprechen; spontane Sprachtandems, und das war zwar nicht geplant, aber ganz im Sinne der Veranstalter: „Darum geht es – sich auszutauschen“, sagt Lucyna Bogacki.

Musik sei etwas Universelles, meint Elske Thaden, da brauche man keine Sprache. Man teile die Kulturen und so komme es dazu, dass Deutsche auch mal Arabisch sprechen. „Mit Musik ist es möglich, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist bereichernd und bringt Vielfalt.“ Sie hoffe, dass aus dem Musikcafé eine Gemeinschaft wird und dass sich Freundschaften ergeben. Insgesamt sei sie aber gerade überrascht von der Anzahl der Leute, „das ist toll.“ Und Shadi Almoghrabi meint: „Ich finde, das hat funktioniert.“

Weitere Informationen

Das Internationale Musikcafé wird jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Erst einmal wird der Konferenzraum der Awo Bremen, Am Wall 179, der Treffpunkt sein. Interessierte können gerne Lieder aus ihren Heimatländern sowie Musikinstrumente mitbringen. per E-Mail an kiyikci@gemeinsam-in-bremen.de können sich die Interessenten anmelden und weitere Informationen erhalten. Der Eintritt ist frei.