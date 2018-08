Melvin Peters vor vier Jahren in der Stephani-Kirche. Der renommierte Jazz-Musiker aus Durban besucht Bremen in dieser Woche erneut – sein Konzert hier von 2014 wird nun als Live-Doppel-CD veröffentlicht. (Kulturkirche)

Der 100. Geburtstag Nelson Mandelas ist für den Kantor der Kulturkirche St. Stephani Tim Günther der Anlass, um am Sonnabend, 18. August um 20 Uhr in der Kulturkirche St. Stephani ein großes Gedenkkonzert für den südafrikanischen Politiker zu geben. Zugleich ist in diesen Tagen mit Melvin Peters aus Durban ein renommierter Musiker aus Südafrika in Bremen zu Gast, der den Gedenkabend mit Günther gemeinsam bestreiten wird. Bereits am Mittwoch, 15. August, kommt es außerdem zu einer "interkulturellen Crossover-Begegnung an Klavier und Orgel" zwischen Melvin Peters und Tim Günther, ebenfalls in der Kulturkirche.

Die zwei Musiker kennen sich bereits seit 2010, als eine Städtepartnerschaft zwischen Bremen und Durban angebahnt wurde - auch ein Anlass für die jetzigen Konzerte. Während der Gründungsphase der Städtepartnerschaft entwickelten sie ihr Konzert "African & German - Jazz & Classics" als interkulturelles und genre-übergreifendes Musikkonzept. "Melvin Peters gab in Bremen bereits Jazz-Workshops an der Hochschule für Künste, am Kippenberg-Gymnasium, in der Jugendkirche und bei 'Kultur vor Ort' in Gröpelingen. Ich habe in Durban in der Klassenstufe 7 einen Workshop über die Musik der Beatles sowie einen Meisterkursus für Gesang in der Opernklasse der Universität Durban gegeben. Dazu kam noch ein halbtägiger Chorworkshop in der St. Pauls Church in Durban", erzählt Tim Günther. Alle diese Programmpunkte werden jetzt wieder aufgegriffen. Bereits 2014 gaben Peters und Günther in der Kulturkirche außerdem ein gemeinsames Konzert anlässlich des ersten Todestages von Nelson Mandela, das seinerzeit live aufgenommen wurde.

Neuauflage des Konzerts von 2014

Das Konzert am Mittwoch ist gewissermaßen eine Neuauflage der Begegnung vor vier Jahren, bevor im Rahmen des zweiten Konzertes am 18. August zugleich der Mitschnitt von 2014 als CD präsentiert wird. "Mit der Doppel-CD Mandela Tata wollte ich Melvin Peters eine europäische Veröffentlichung ermöglichen. Dies ist nun gelungen", kommentiert das Günther. In der südafrikanischen Szene ist Peters weitaus bekannter als in Europa, wenngleich er auch mit internationalen Stars wie Herb Ellis und Ginger Baker zusammen gearbeitet hat und zeitweise musikalischer Partner von Dave Brubeck war. Das Multitalent arbeitet in Durban als Jazzpianist, Organist, Komponist, Arrangeur, Pädagoge und Kirchenmusiker in Personalunion. Ein weiterer Schwerpunkt ist seine Arbeit mit Jugendlichen. Peters ist Vorstandsmitglied sowohl in der öffentlichen Musikschule Durban "Ukasa" als auch im Straßenkinderprojekt "Umthombo".

Daher ist die Erinnerung an Mandela auch kein Zufall. Die Bedeutung dieses Mannes für Südafrika kann man kaum überschätzen. Der 1918 geborene, langjährige Vorsitzende des Afrikanischen National Kongress (ANC) ist die Symbolfigur des Anti-Apartheid-Kampfes. Noch währen seiner Haft zu Zeiten des südafrikanischen Apartheitsregimes wurde ihm 1988 mit 70 Jahren der Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen verliehen. Am 11. Februar 1990 wurde er aus der Haft entlassen. Im April 1994 gewann der ANC die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika, am 9. Mai wurde Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Im Booklet der CD, die am 18. August vorgestellt wird, heißt es: "Als ANC-Vertreter war Nelson Mandela unbeugsam und kämpferisch, als Staatspräsident aufrichtig, weitsichtig und klug. Er vereinte die Rollenbilder des Realisten, Idealisten, Revolutionärs, Widerstandskämpfers, Anwalts, Vermittlers, Idols und Staatsmannes in einer Person".

Städtepartnerschaft mit Durban

Und genau dieses humanitäre Weltbild soll am Sonnabend, 18. August um 20 Uhr, in dem Jubiläumskonzert anlässlich des 100. Geburtstages unter dem Titel "Madiba - 100 years" vermittelt werden, den der vor fünf Jahren verstorbene Nelson Mandela 2018 hätte begehen können. Zu hören sind unter anderem Titel von Melvin Peters, Abdullah Ibrahim, Vangelis, Christoph Willibald Gluck sowie Oscar Petersons "Hymne an die Freiheit". Neben Peters und Günther wirken die von dem Saxophonisten und Komponisten Peter Dahm 1993 gegründeten Bremer Saxen mit. Weiter Musiker: Uli Sobotta am Euphonium, der Gitarrist Ralf Stahn und Günter Orendi am Schlagzeug. Eine besondere Reverenz an "Madiba", den großen Vater, wie Mandela in Afrika genannt wird, ist außerdem der Auftritt des "Chorprojektes Shosholoza". Grußworte kommen von Bürgermeister Carsten Sieling und der Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche, Edda Bosse. Außerdem wird es einen Empfang für Melvin im Bremer Rathaus geben.

Mandela hatte bei der Bremischen Evangelischen Kirche bereits in den 1980er-Jahren engagierte Unterstützer für seinen Kampf gegen Apartheid und Rassismus. Das Interesse einer äußerst aktiven Bremer Zivilgesellschaft an den Entwicklungen in Südafrika ist bis heute ungebrochen. So wurde bereits 1999 der Partnerschaftsverein Bremen - Durban gegründet. Ein Jahr zuvor stattete Bremens damaliger Bürgermeister Henning Scherf gemeinsam mit dem damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog Südafrika einen ersten Besuch ab. Die offizielle Partnerschaft Bremens mit Südafrikas zweitgrößter Stadt wurde 2011 besiegelt. Erst im Juni dieses Jahres betonte Bürgermeister Carsten Sieling auf einer Reise mit Vertretern der Bremer Politik und der Handelskammer nach Südafrika, dass er der Städtepartnerschaft mit Durban besonders in wirtschaftlicher Hinsicht wieder neuen Schwung verleihen wolle.

Weitere Informationen

Der Eintritt für das Crossover-Konzert "African & German - Jazz & Classics" in der Kulturkirche St. Stephani, Stephanikirchhof 8, am Mittwoch, 15. August um 20 Uhr kostet 13 Euro, ermäßigt sieben Euro. Der Eintritt für das Gedenkkonzert für Nelson Mandela am Sonnabend, 18. August um 20 Uhr, in der Kulturkirche kostet 16 Euro, ermäßigt neun Euro. Karten gibt es bei Norddwest-Ticket im Pressehaus in der Martinistraße, unter Telefon 36 36 36 und an der Abendkasse.