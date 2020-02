Heimische Frühblüher wie die Kornelkirsche können bestellt werden. (Nabu)

Wer in seinem Garten heimische Sträucher pflanzen und so der Natur, heimischen Insekten und der Vogelwelt etwas Gutes tun will, kann bis 1. März beim Naturschutzbund Bremen (Nabu), mitbestellen. Einheimische Wildsträucher seien ein Renner bei Wildbienen, Käfern und anderen Insekten und außerdem dekorativ, betont der Nabu. „Zum einen bieten Blütezeit, Fruchtreife und Herbstfärbung wichtige Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann, „auch Größe und Wuchsform sind natürlich entscheidend.“ Die Größe könne jedoch gut mit der Gartenschere geregelt werden, denn alle einheimischen Wildsträucher seien schnittverträglich.

Für die Auswahl geeigneter Sträucher gibt es verschieden Kriterien, etwa der Zeitpunkt der Blüte. Schon im Februar blühen Hasel und Kornelkirsche, die zwar optisch weniger opulent ausfalle, aber wichtige erste Nahrung für Bienen liefere, oder im Mai der Feldahorn als sehr reiche Nektarquelle.

Wer den Bienen etwas Gutes will, sollte bei den Blütezeiten auf Vielfalt setzen. Deshalb seien Liguster, Vogelbeere und Faulbaum besonders wertvoll, weil sie oft im Juli noch Nektar böten. Neben der Blüte können auch die Blätter für Insekten Futterquelle sein. „An Weidenlaub futtern die Raupen von über 100 verschiedenen Schmetterlingsarten, auch Schlehe und Weißdorn sind beliebt“, sagt Hofmann. „Ein Strauch ohne Fraßspuren kann keinen großen Wert für die Natur haben.“ Kahlfraß sei selten und werde mit dem Johannistrieb wieder ausgeglichen. Das farbige Herbstlaub und die oft knallbunten Früchte böten weitere Möglichkeiten zur Gestaltung im Garten. Heimischer Gartenboden bietet den meisten Wildsträuchern demnach eine geeignete Grundlage.

Weitere Informationen

Interessierte können sich über die einzelnen Sträucher auf www.nabu-bremen.de informieren. Dort gibt es auch die Bestellliste für die Sammelbestellung, die bis zum 1. März beim Nabu eingegangen sein muss. Die Pflanzenausgabe ist dann am 15. März.