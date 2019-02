Wer den Behörden in der Nazizeit suspekt vorkam, musste befürchten, sich früher oder später in einem Arbeits- oder Konzentrationslager wiederzufinden. „Zwangsmaßnahmen gegen soziale Außenseiterinnen und Außenseiter im Nationalsozialismus“ waren bisher kein zentrales Thema historischer Forschung. Als „asozial“ Verfolgte wurden in der Nachkriegszeit weiter diskriminiert und werden bis heute nicht mit anderen Opfergruppen gleichgestellt. Was das für die Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft bedeutet, darüber spricht Wolfgang Ayaß von der Uni Kassel in der Reihe „27. Januar“ zum Gedenken an NS-Opfer am Dienstag, 13. Februar, um 18 Uhr im Wall-Saal der Zentralbibliothek, Am Wall 201, mit Susanne Ahlers, Leiterin des Jobcenters Bremen, und Petra Kodré von der Sozialbehörde.

Der Historiker und Sozialwissenschaftler, Kurator der Ausstellung „Wohnungslose im Nationalsozialismus“, hat unter anderem einen Beitrag für eine wissenschaftliche Reihe des Bundestages und ein Buch über „Asoziale“ im Nationalsozialismus geschrieben. Er macht darin deutlich, dass Adolf Hitler, wie so häufig, auf bestehenden Vorurteilen und Feindbildern aufbauen konnte. Gruppen, die vorher schon der bürgerlichen Mehrheit suspekt waren, wurden nun noch stärker ausgegrenzt und in die Nähe von Kriminellen gerückt. Dieses Vorgehen „wurde wesentlich von der nationalsozialistischen Vererbungslehre und Rassenhygiene legitimiert und verstärkt“, schreibt Ayaß. „Menschen ohne festen Wohnsitz, die längere Zeit auf der Straße lebten, wurde eine ,primitive Geistesverfassung‘ attestiert.“ Und an die Stelle der Wohlfahrtspflege aus der Weimarer Republik sei die „radikale Ausmerzung“ aller „Minderwertigen“ getreten, die angeblich durch ihre bloße Existenz die Volksgemeinschaft schädigten. Ihr Verhalten wurde als vererblich eingestuft, was aus Sicht der Nazis zu verhindern war. Die Mittel der Wahl waren Zwangssterilisierungen und Mord.

Der Begriff „asozial“ war und blieb bewusst schwammig. „Asozial“ konnte jedes von der Nazi-Ideologie oder der bürgerlichen Moral abweichende Verhalten sein. Das öffnete der Willkür Tür und Tor. Wer als „asozial“ abgestempelt wurde, stand mit einem Bein im KZ. Beschäftigte der Sozialbehörde, der Gesundheitsämter, der Wohlfahrtsverbände, Polizeibeamte und Richter stuften unterschiedliche Personengruppen als „asozial“ ein. Das konnten Homosexuelle sein, Juden, Sinti und Roma, Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Hitlergegner, Angehörige der Kunst- und Theaterszene, Zuhälter, Prostituierte, fliegende Händler, Wohnungslose oder Bettler, Landstreicher, Alkoholiker, Geschlechtskranke, säumige Unterhaltspflichtige, Arbeiterinnen und Arbeiter, die häufig fehlten, Vorbestrafte, Empfänger von Sozialleistungen oder auch Jugendliche, die lieber Swing hörten, als zu den Treffen der Hitlerjugend zu gehen. Ein Grunderlass zur Kriminalprävention von 1938 ermöglichte es der Polizei, Menschen vorbeugend in Haft zu nehmen, wenn sie „gemeinschaftswidriges, wenn auch nicht verbrecherisches Verhalten“ an den Tag legten. Noch im gleichen Jahr wurden in der zentralen Aktion „Arbeitsscheu Reich“ 10 000 Deutsche verhaftet. Im Konzentrationslager waren sie an dem schwarzen Winkel, einem dreieckigen Aufnäher, zu erkennen.

Und in der Nachkriegszeit waren sie eine der Opfergruppen, die weiter mit einem Makel leben mussten. „Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die fortbestehende soziale Verachtung und die unzureichende Organisationsfähigkeit und Interessenartikulation machte es den ehemals verfolgten ,Asozialen‘ besonders schwer, ihre Entschädigungsansprüche geltend zu machen“, stellt Wolfgang Ayaß fest. Erst Mitte der 1980er-Jahre habe der Deutsche Bundestag beschlossen, einen Härtefonds für diese Opfergruppe einzurichten, der eine Einmalzahlung in Höhe von 2556,46 Euro und gegebenenfalls monatliche Zusatzleistungen in Höhe von 120 Euro ermögliche.