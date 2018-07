Tilman Rothermel erläutert Bilder des 2015 verstorbenen Künstlers Helmut Oppermann in der Galerie Am Schwarzen Meer. (Walter Gerbracht)

„Man hat es mit Werken eines Menschen zu tun, der nicht mehr da ist, der nicht nur in der Begrüßung der Anwesenden fehlt. Aber gleichzeitig ist es ein Geschenk, das uns Helmut Oppermann gemacht hat, dass wir uns hier versammeln können, zusammenkommen vor einem Werk, das bleibt.“

Helmut Oppermann ist 1953 in Rendsburg zur Welt gekommen. Er war noch ein Kind, als seine Eltern nach Bremen zogen, um ein Restaurant zu übernehmen. Nach der Realschule erlernte er den Beruf des Schauwerbegestalters und machte dann eine Ausbildung zum Bildhauer, Maler und Grafiker bei Ulf Schöner in St. Magnus. Außerdem war er Gasthörer in der Hochschule für Gestaltung. Er arbeitete künstlerisch und hatte bald seine ersten Ausstellungen in Bremen und Oldenburg. Während seines Zivildienstes kam er in den späten 70er-Jahren mit Sozialarbeit in Berührung und fand seine zweite Berufung.

Auf einen Aktenordner hatte Helmut Oppermann dieses geisterhafte Gesicht gemalt, das ganz entfernt an das berühmte Bild von Munch erinnert – auch wenn es eher Hoffnungslosigkeit ausdrückt. (Walter Gerbracht)

Er bildete sich sozialpädagogisch, schrieb über akzeptierende Drogenarbeit und Drogenpolitik, arbeitete als Drogensozialarbeiter und in der Aids-Hilfe. Von 2002 bis 2004 war er Geschäftsführer des Vereins „Kommunale Drogenpolitik“. Seit 2004 arbeitete er wieder künstlerisch und hatte mehrere Einzel- und Gruppenausstellungen. 2015 starb er nach schwerer Krankheit.

Nun, zweieinhalb Jahre nach seinem Tod, hat sein Nachbar und Freund Herrman Komar vorgeschlagen, ihn mit einer Retrospektive zu ehren. Der Kulturhof Peterswerder hat ihn schon 2008 in einer Ausstellung gezeigt, nun hängen seine Bilder wieder in der Galerie am Schwarzen Meer.

Herrmann Komar und Helmut Oppermanns Witwe, Finanzsenatorin Karoline Linnert, haben gemeinsam die Bilder aus seinem Nachlass ausgewählt, die sein künstlerisches Schaffen charakterisieren. Die Ausstellung läuft unter dem Titel „Helmut Oppermann – Angekommen“.

„Wir sehen auf seinen (Bildern und) Zeichnungen eigentümliche Schablonen, Menschenschablonen, die klar umrissen sind, im inneren eher amorph, unbestimmt“, hatte Galerist Tilman Rothermel in der Laudatio vor neun Jahren gesagt. „Wir kennen es: Man möchte nach außen unverwechselbar sein, hat sein Image, im Inneren ist es oftmals arg bestellt. Oppermann macht es uns einigermaßen leicht, uns mit seinen manchmal fast hoffnungslosen Gedanken zu befassen: Er stellt dieser Hoffnungslosigkeit die eigene Welt der Zeichnung und der Malerei gegenüber. Man kann darin Ruhe finden, Energien tanken.Oppermann will nicht durch die Kunst selbst schocken, dazu gibt es genug reale Anlässe. Er will, dass seine Bilder durchaus eine vertraute Ästhetik besitzen, die uns einladen, über die offensichtlichen Sinnlosigkeiten unserer Existenz nachzudenken.“ Es gehe dem Maler dabei um den direkten Kontakt, er wolle zeigen, aufzeigen, ansprechen. „Vielleicht ist das eben auch seine Erfahrung aus dem Beruf als Drogensozialarbeiter. Nicht die abgeheftete Akte ist ihm wichtig, die so tut, als sei alles in Butter, während Kevin stirbt, sondern er spricht über seine Bilder die Menschen direkt an. Er will den Dialog.”

Die Arbeit in der Welt der Drogen und der Abhängigkeit schlägt sich auch malerisch nieder. In der aktuellen Ausstellung gibt es auch eine „dunkle“ Ecke, wo unter anderem Gesichter auf Aktendeckel gemalt sind, die ihr Elend, ihre Verzweiflung, hinausschreien in die Welt, in der sie sich nicht mehr zurechtfinden. „Doch ist der Kontext heute ein völlig anderer“, sagt Tilman Rothermel nun. „Das Feste und das Veränderbare gehören immer zusammen. Bilder sind so vielleicht vergleichbar mit der Hardware, sie sind da, hängen an der Wand, stabil und unverrückbar. Wir als Betrachter sind dagegen vielleicht die Software, immer auf dem Sprung, im Versuch, Neues darin zu entdecken und zu erfahren. So muss es sein. In diesem dialektischen Spiel sind Erkenntnisse möglich.“