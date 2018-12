6, einen Flohmarkt. Der Platz ist nicht unbegrenzt. Ein Stand auf dem kostenlosen Flohmarkt darf dementsprechend maximal zwei Meter breit sein. Anmeldungen werden noch bis Montag, den 29. Mai, unter anne.peper@bund-bremen.net und Telefon 79 00 20 entgegengenommen. Der BUND lädt außerdem am Freitag, 2. Juni, um 15 Uhr zum 1. Hastedter Müllsammelspaziergang ein. Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz des Lidl-Discounters, Hastedter Heerstraße 19. Um eine Voranmeldung wird gebeten unter dorothea.kohlmeier@bund.net und Telefon 790 02 33.

Eine kostenlose Kurzberatung zum Thema „Solaranlagen auf dem eigenen Dach“ gibt es am Dienstag, 6. Juni, von 17 bis 19 Uhr im Pasdocks, Lindenhofstraße 24. Auf Einladung des „Bündnisses für eine lebenswerte Stadt“ stellt außerdem das Bundesbauministerium das „Weißbuch Stadtgrün“ am Mittwoch, 14. Juni, um 17 Uhr in der Architektenkammer, Geeren 41/43, in Bremen offiziell vor. Dieses soll Grundlage sein für eine Diskussion mit verantwortlichen Akteuren aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Stadtplanung und Verbänden.

Wer für die Sommerferien selbst noch ein spannendes Programm braucht, kann sich zur abwechslungsreichen BUND-Ferienwoche „Naturforscher auf Expedition“ in Bremen-Nord anmelden: Vom 26. bis 30. Juni, jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr, laden Vanessa Breuel und Lorenz Stoll Kinder von sieben bis elf Jahren ein. Die Kosten dafür betragen 50 Euro. Der Treffpunkt ist im Blindengarten in St. Magnus, Ecke Raschenkampsweg/Ulenweg. Anmeldung beim BUND unter enya.rheinlaender@bund-bremen.net und Telefon 79 00 20.