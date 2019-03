Die geplante Schließung dieses Netto-Marktes ist ein Aufreger im Viertel. (Scheitz)

Noch immer herrscht Rätselraten um die Schließung des Netto-Marktes im Gebäude der Schauburg. Über eine Immobilien-Plattform im Internet werden die Netto-Räume Vor dem Steintor 114 zur Vermietung angeboten. Kundschaft und Belegschaft sind konsterniert. „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll und hängen total in der Luft. Dass der Laden hier geschlossen werden soll, haben wir aus dem WESER-KURIER erfahren, und wir wissen noch nichts über den Zeitpunkt der Schließung“, sagt eine Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Die Schließung findet Kundin Annegret Coring ausgesprochen bedauerlich. Sie kauft in der Filiale zwar nur ab und zu ein, weiß aber das günstige Angebot zu schätzen. Ähnlich ergeht es Gertrud Thuruw, die gerade aus dem Laden kommt. „Ich kaufe hier jede Woche ein. Das ist sehr günstig für mich, denn ich wohne am Osterdeich. Ich kenne viele ältere Leute, die hier einkaufen gehen.“ Ähnlich geht es Frank von Twistern, der hier ebenfalls fast täglich einkauft: „Das ist wirklich Mist, dass der Laden zumacht. Die Leute sind auf das günstige Angebot hier angewiesen, sonst müssen sie viel weiter fahren.“

In jüngster Vergangenheit waren in Bremen schon einige Netto-Märkte, beispielsweise in Huchting und in der Vahr geschlossen worden. Aus der Firmenzentrale des Netto-Marken-Discounts in Maxhütte-Haidhof gibt es von Pia Schumacher nur ein lapidares Statement: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen zu der Filiale herausgeben können.“ Kurioserweise hat auch der Betriebsrat von Netto noch keinerlei Informationen erhalten. Sollten die demnächst vorliegen, werde der Prozess der Schließung von der Dienstleistungsgesellschaft Verdi begleitet, die dann mit dem Betriebsrat von Netto zusammenarbeiten werde, sagt Verdi-Einzelhandelsexperte Herbert Behrens. Es werde sich dann gemeinsam darum bemüht, eine gütliche Lösung zu finden. „Zuerst muss es darum gehen, dass Ersatzarbeitsplätze für die Belegschaft gefunden werden. Das wird sich finden. Das ist auch schon in der Vergangenheit bei Schließungen anderer Netto-Märkte so gewesen. Jedenfalls werden wir alles dafür tun“, betont der Gewerkschafter. Die von den anderen Schließungen betroffenen Mitarbeiter hätten in Bremen wieder einen Arbeitsplatz gefunden.