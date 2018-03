Neues Leitungsduo für den Einsatzdienst Mitte bei der Polizei Bremen: Ralph Dziemba (links) und Hans-Peter Kaufmann. (Polizei Bremen)

Der Einsatzdienst (ESD) Mitte der Polizei hat ein neues Führungsduo. Ab sofort wird er von den Polizeihauptkommissaren Hans-Peter Kaufmann und Ralph Dziemba geleitet. Der Leiter der Direktion Einsatz, der Leitende Polizeidirektor Rainer Zottmann, und der Abteilungsleiter Derk Dreyer haben die beiden offiziell ins Amt eingeführt. Der Einsatzdienst Mitte/West ist im Zuge der Polizeireform geteilt worden.

„Über 140 Mitarbeiter, zwei ohnehin getrennte Standorte und eine stetig steigende Aufgabenverdichtung machten den Schritt notwendig“, sagt Polizeisprecherin Ines Roddewig. Die beiden Referate gehören nun unterschiedlichen Abteilungen an.

Ralph Dziemba sieht die Tätigkeit als Einsatzdisponent als neue Herausforderung an. „Die Einsatzbelastung in der Innenstadt ist im Vergleich zu anderen Standorten relativ hoch", sagt er. "In den vergangenen Jahren sind die Herausforderungen für jede Streifenbeamtin und jeden Streifenbeamten gestiegen. Wir sind als Sachgebietsleitung mit dieser neuen Struktur noch dichter an jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter dran und können in der Einsatzdisposition sowie in der Aus- und Fortbildung direkter und optimaler reagieren.“

Der neue Einsatzdienst Mitte mit seinen Aufgabenschwerpunkten am Hauptbahnhof und der Disco-Meile, der Innenstadt und dem Viertel stelle hohe Anforderungen an alle dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betonte sein Kollege Hans-Peter Kaufmann. Als neuer Sachgebietsleiter wolle er "neben der gewohnt zuverlässigen und schnellen Bearbeitung des Notrufaufkommens" einen weiteren Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Gewaltkriminalität legen.

"Bremer Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher unserer schönen Stadt sollen sich hier auch weiterhin sicher fühlen können.“ Das entspricht den großen Erwartungen, die Rainer Zottmann und Derk Dreyer in ihre neue Führung setzen.

Hans-Peter Kaufmann übernimmt die Leitung des Standortes Am Wall. In den Anfängen seiner dienstlichen Laufbahn war der 56-jährige Familienvater als Dienstgruppenleiter an den Revieren Findorff und Walle tätig. Danach folgte für ihn eine Tätigkeit in leitender Position im Lagezentrum der Polizei Bremen. Sieben Jahre lang nahm er dort die Funktion eines Einsatzleiters und anschließend als Polizeiführer vom Dienst wahr. Zuletzt leitete er das Revier in Walle.

Ralph Dziemba übernimmt die stellvertretende Sachgebietsleitung im Einsatzdienstes Mitte. Der 57-jährige Familienvater war von 2013 bis vor Kurzem verantwortlich für die Prävention und Öffentlichkeitsarbeit in der ehemaligen Polizeiinspektion Süd. Zuvor war er als stellvertretender Sachgebietsleiter beim zivilen Einsatzdienst Süd tätig.

Der Einsatzdienst Mitte wird ab sofort in der Abteilung Mitte/Süd verankert sein. Die bisherigen Leiter des Gesamtgebildes, Heinfried Keithahn und Jürgen Lindhorst, sind zukünftig für den Einsatzdienst Walle zuständig und gehören damit der Abteilung Nord/West an.

Die Personalsituation ist nach wie vor angespannt. Eine Verbesserung der Lage durch das Einstellen zusätzlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei frühestens ab 2019 zu erwarten, sagte Polizeisprecherin Roddewig.

Und der Leitende Polizeidirektor Rainer Zottmann bekräftigte im Hinblick auf die Teilung der Einsatzdienststandorte und den damit unmittelbar zusammenhängenden „Acht-Minuten-Standard“ der Polizei Bremen noch einmal: „Wir haben den unbedingten Anspruch, schnell da zu sein und zu helfen!“