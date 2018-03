Östliche Vorstadt. Die neue Konzertreihe „Indie-Weser(Terrassen)“, die am Freitag, 23. März, um 21 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen am Osterdeich startet, soll ein jüngeres Publikum ansprechen. Auch der Organisator ist jung: Yannic Arens, der sein Freiwilliges Kulturelles Jahr im Bürgerhaus macht, hat das Konzertkonzept entwickelt. Eine lokale Vorband und eine Band auf Tour wechseln sich ab.

Die Eintrittspreise sind, der jugendlichen Zielgruppe entsprechend, moderat. „Jeder darf sich aussuchen, wie viel der Konzertbesuch ihm wert ist. Der Mindesteintrittspreis liegt allerdings bei fünf Euro“, sagt Yannic Arens. Bewegungsfreiheit zum Tanzen ist garantiert, weil im Saal des Bürgerhauses Weserterrassen an dem Abend keine Stühle stehen werden.

Am 23. März machen die Bremer Punkband „Postford“ und die US-Indie-Rock-Band „Walter etc.“ den Auftakt. „Wir sind stolz, dass die Indie-Rock-Band auf ihrer ersten Europa-Tournee bei uns Station macht“, betont Yannic Arens. Die Band um Dustin Hayes (alias Walter) wurde 2009 an der High School gegründet, unter dem Namen „Walter Mitty and his Makeshift Orchestra“. Die jungen Musiker nahmen ihre ersten Songs im Wohnzimmer auf. „Die Mischung aus Folk und Punk hat etwas von der Unschuld einer Vorstadt in Südkalifornien“, erläutert Yannic Arens. Der Sound erinnere stark an Bands wie „Defiance, Ohio“ oder „AJJ“.

„Über die Jahre hat die Gruppe ihren ganz eigenen Sound entwickelt. Der Name ,Walter etc.' steht für großartige Indie-Rock Songs, geprägt von ehrlichen Texten und eingängigen Melodien“, fügt Yannic Arens hinzu. Mit dem aktuellen Album „Gloom Cruise“, das der renommierte Musiker Jeff Rosenstock aufgenommen hat, im Gepäck absolviert „Walter etc.“ nun eine Europa-Tournee.

Den Kontrapunkt dazu bildet der melancholische Punk von „Postford“. Die Bremer Band wird im April ihr Debüt-Album veröffentlichen. Das Konzert mit den Bands „Walter etc.“ und „Postford“ geht am Freitag, 23. März, um 21 Uhr über die Bühne des Bürgerhauses Weserterrassen, Osterdeich 70b. Die Karten kosten zwischen fünf und zehn Euro und sind an der Abendkasse erhältlich. Näheres unter 5 49 49-0.