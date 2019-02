Bereits seit November vergangenen Jahres am Start: An der Friedrich-Karl-Straße hat Nicole Remmert ihr Geschäft Glücksberg eröffnet. (Roland Scheitz)

Der bisherige Jahresanfang präsentiert sich in Bremen ja eher wie November. Wem der andauernde Nieselregen auf die Nerven geht, dem sei ein Bummel durchs Ostertor und den Peterswerder ans Herz gelegt. Denn das Viertel hat im wahrsten Sinne des Wortes mit neuen Läden viel Herzerwärmendes zu bieten, das bestens zum Antidepressivum taugt.

Wie wäre es beispielsweise mit einem Abstecher ins Schöneck in der Verdener Straße 35? Der Name des Eckladens ist Programm. Inhaberin Anja Lühmann hat ihn im November letzten Jahres eröffnet. „Mein Mann sagt immer, richte ihn nicht zu sehr so ein wie unser Wohnzimmer“, lacht Lühmann, die lange als Sekretärin arbeitete und sich nun mit ihrem eigenen Laden einen Traum erfüllt hat. Ein untrügliches Gespür für Innenarchitektur hat sie auf alle Fälle, so, wie sie ihre „Einrichtungsschätze“ im Schöneck formvollendet präsentiert. Den Tisch, der zentral in der Mitte steht, hat sie mit portugiesischem Porzellan, das in grünen Meertönen schimmert, eingedeckt. Dasselbe Design, mit Perlmuster am Rand, gibt es auch in weiß. Gleich daneben blüht ein bunter Blumenstrauß in einer edlen Vase. Zwei besondere Hingucker gibt es unter den vielen schönen Dingen in dem Hauptraum: Die Wände sind geschmückt mit beleuchtbaren Kunstwerken aus der Manufaktur von Kathrin Geller. Die Künstlerin aus Schleswig arbeitet in Gips. Den Wandtableaus gibt sie eine strukturierte Form. Auf schwarzem oder weißem Grund leuchten in Gold getauchte Himmelskörper, deren indirekte Beleuchtung sich dimmen lässt.

Zweiter Hingucker sind die multifunktionalen Sektkühler aus Amsterdam, die sich oben mit Eis befüllen lassen, um Sekt oder Champagner zu kühlen, gleichzeitig als dezenter Leuchtkörper fungieren und sich per Smartphone und Bluetooth obendrein noch in eine Musikbox verwandeln lassen. „Wir haben das im Sommer schon auf unserer Terrasse ausprobiert“, sagt Anja Lühmann. In der Wellness-Abteilung gibt es jede Menge Kuscheliges zu entdecken, wie gemacht für den tristen Bremer Winter. Hyggelig nennen ja unsere Nachbarn im Norden den Trend, der inzwischen auch bei uns in ist. Dementsprechend hat Anja Lühmann auch feine, dänische Marken im Angebot, wie etwa von Broste Copenhagen. „Care by me“, dieser Name eines weiteren dänischen Herstellers ist Programm. Zum sich selbst Verwöhnen gibt es da weiche Decken aus Wolle, Seide und Kaschmir aus fairer Produktion, aber auch Nachtwäsche in Pastell-Tönen nebst den dazugehörigen, irischen Wellness-Produkten zu entdecken. Das Schöneck ist von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Das Schöneck war einst ein Blumengeschäft, genauso wie der Glücksberg, gerade mal eine Straße weiter, in der Friedrich-Karl-Straße 2. Inhaberin Nicole Remmert, die sich genauso wie Anja Lühmann hier einen Traum erfüllt hat, eröffnete ihren Laden im Dezember. Schon beim Blick in die Schaufenster blickt dem Publikum herzerwärmend Kuscheliges entgegen: Plüschige Fabel-Vögel in allen Regenbogenfarben sitzen da neben einem Löwen und einem Lama. Die hat es aus London nach Bremen verschlagen. Der Glücksberg verspricht Selbiges für groß und klein. So gibt es hier Glückssteine, auf denen ein vergoldetes Kleeblatt steht. Nicole Remmert hat nicht nur ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Mischung aus Spielzeug, Kunsthandwerk und Geschenkartikeln, die sie im Glücksberg anbietet. Beispielsweise gibt es da Flaschenverschlüsse zu entdecken, die eine Osnabrücker Kunsthandwerkerin zu Charakterköpfen gestaltet hat. Und den passenden Wein von der Pfälzer Winzerei Silbernagel gibt es gleich dazu. Wer auf der Suche nach ganz besonderen Glückwunschkarten ist, wird bei Nicole Remmert ebenfalls fündig.

Die zweifache Mutter hat aber auch eine kreative Ader. So hat sie selbst bunte Kissenbezüge mit personalisiertem Namensaufdruck, Paul oder Jules, genäht oder Mützen, Shirts und Hosen oder Kleidchen zur Einschulung mit der Aufschrift: „Hallo Schule, jetzt komme ich“ oder „Ich bin 1-klassig“. Demnächst wird es im Glücksberg auch individuell gestaltete, personalisierte Schnullerketten geben. Aber auch Schultüten hat Remmert selbst entworfen und schon mal mit einem weißen Pferdekopf aus Stoff versehen. „Ich stelle mich ganz auf die Bedürfnisse meiner Kunden ein“, betont die Geschäftsfrau. Und die Kundschaft frage zunehmend nach Schultüten für den Ernst des Lebens in der Kita nach. Dazu passend hat sie von einer französischen Firma pfiffig gestaltete Rucksäcke eingekauft. Im Angebot sind ausschließlich in Europa und Deutschland produzierte Spielsachen, die hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Vor der Kinderkleidung schweben Luftballons in Form eines Pferdchens oder Einhorns durch die Luft. An der Kasse hat Nicole Remmert Gläser mit verschiedenen Süßigkeiten aufgereiht. „Das erinnert viele Kunden an ihre eigene Kindheit“, schmunzelt sie. Wie lautet doch gleich das Motto einer der Dekorationen, die im Fenster hängen: „Das Leben ist schön!“

Der Dritte im Bunde ist Kino-König Manfred Brocki. Er hat jüngst direkt neben der Schauburg die Gunst der Stunde ergriffen und den langjährig dort ansässigen Tabakladen mit dem benachbarten Blumenladen verbunden, indem er die Trennwand durchbrechen ließ. Heraus gekommen ist eine schicke Bar Tabac, vor dem Steintor 114. Solche Etablissements gehörten in Frankreich zum Standard, erzählt Brocki. Unter den roten Markisen kann die Kundschaft im Sommer auch draußen sitzen. Zwei Olivenbäume stehen bereits auf der imaginären Terrasse. Die Bar Tabac hat von 7 bis 22 Uhr geöffnet. „Hier bekommt man alles, was man so zum Leben braucht: Morgens können die Leute hier ein Croissant und einen Café au Lait, dazu Zeitungen und Zeitschriften, und, sofern sie noch rauchen, Tabakwaren kaufen“. Und wer abends schon weiß, dass er in eines der Bremer Filmkunsttheater gehen möchte, kann hier für das Atlantis, die Gondel oder eben die benachbarte Schauburg gleich den Ticketkauf in einem Aufwasch erledigen. Aber auch Telefon- und Straßenbahn-Karten gibt's hier zu kaufen. Und Lotto-Spielen kann die Kundschaft hier ebenso. Wer aber vor oder nach dem Kino-Besuch an den Pariser Bistro-Tischen Platz nehmen möchte, um einen französischen Roten zu trinken, ist hier genauso richtig. Geradezu unwiderstehlich dazu: die Patisserie nach original Pariser Rezepten. Es lässt sich hier förmlich in Eclairs, Macarons und Tartelettes au Citron, aber auch in Quiche Lorraine schwelgen.