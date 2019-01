Hyggelige Atmosphäre bei Katharina Kolzes "Kind der Stadt". (Roland Scheitz)

Gerade zu Jahresbeginn lohnt sich ein Bummel durch Ostertor, Peterswerder und die Altstadt. Denn es gibt so einiges an neuen Läden zu entdecken. Bereits seit Beginn der großen Sonderschau „Hans Christian Andersen - Poet mit Feder und Schere“ gibt es im Foyer der Kunsthalle am Wall das „Café Sylvette“, das zum „Canova“ im Untergeschoss gehört. „Die Konditoren von dort liefern uns auch Torten und Kuchen“, erzählt Stefan „Kimbo“ Gräfe, seit 15 Jahren in der Bremer Club-Szene unterwegs und jetzt mit Leidenschaft Café-Betreiber. „Das ist ein großartiges Gefühl, ich bin dem Kaffee voll und ganz verfallen“, schwärmt er. Ein Blick in die Kuchen-Vitrine macht Appetit: Johannisbeer-Baiser-Torte und Apfelkuchen stehen neben herzhaft belegten Stullen. „Sylvette war ja Picassos Muse und wir möchten als Bremer Café die Muse für die Gäste der Kunsthalle, aber natürlich auch für alle anderen sein“, betont der Cafetier.

Anmutung eines Wohnzimmers

Und so hat das „Sylvette“ auch ein bisschen die Anmutung eines Wohnzimmers, mit Teppichen, bequemen Sofas und Sesseln und nicht zuletzt einem großen Holztisch vor der Bar. „Canova“-Chef Marius Ries fragte Stefan Gräfe, ob er sich einen Wechsel ins Cafetier-Metier vorstellen könnte. Konnte er. Im „Sylvette“ werden Spezialitäten aus fair gehandelten Kaffees in nachhaltig produzierter Bio-Qualität, beispielsweise aus Honduras, serviert. Dazu gibt‘s etwas salziges, goldgelbes Edel-Popcorn. Stefan Gräfe arbeitet mit lokalen Händlern und kleinen, privaten Röstereien zusammen. Natürlich hat er auch Softdrinks im Angebot, wie Rhabarberschorle, aber auch Bier, Gin Tonic, deutsche Weißweine und zu den Bistro-Tischen mit Pariser Flair passend französische Rotweine in Bio-Qualität. Die Öffnungszeiten des Cafés „Sylvette“ sind identisch mit denen der Kunsthalle. Montags hat es geschlossen.

Der Name ihres Cafés ist Programm: "Juli liebt Kaffee". (Roland Scheitz)

Eine Bereicherung der Bremer Kaffeehaus-Kultur ist auch das Café „Juli liebt Kaffee“, am Schwarzen Meer 13. Hier wird von Chefin Julia Soller und ihren Mitarbeiterinnen jeden Tag bis auf montags bis 13 Uhr ein ausgiebiges, vielfältiges Langschläfer-Frühstück serviert. Es sind verschiedene Müsli-Sorten im Angebot, aber auch Frühstückssorten wie „Francesco“, mit hausgemachtem Pesto, jeder Menge Ruccola, angedünsteten Honigtomaten und Mozzarella di Buffala. Ein Gedicht! Oder die Variante „Sydney“ mit Avocado-Creme und pochiertem Ei. Beides wird auf frischem, gerösteten Landbrot serviert. Das kommt aus lokaler Produktion, genauso wie die Eier von frei laufenden Hühnern von einem Bio-Hof in Stuhr-Varel stammen. Soller arbeitet zudem mit ausgewählten Röstereien zusammen, denen die nachhaltige Kaffee-Produktion in Kooperativen wichtig ist. Weitere Besonderheiten sind die von der hauseigenen Backfee hergestellten Kuchen wie Cheesecake mit Johannisbeeren, Carrot Cup Cake oder Omas Apfelkuchen, aber auch veganer Kuchen.

Selbstgemachte Limonaden und Gurkenlimo

Neben den Kaffeespezialitäten wie dem per Porzellan-Trichter von Hand gebrühten Kaffee, der, je nach Herkunftsland, ganz unterschiedliche Geschmackserlebnisse verspricht, serviert Juli auch Macha Latte auf Basis des japanischen Grüntees sowie selbstgemachte Limonaden oder so Ausgefallenes wie Gurkenlimo. Julia Soller entdeckte ihre Liebe zum Kaffee in Australien, kultivierte sie dann in Bremen weiter, absolvierte in Lilienthal ihr Praxis-Semester und bildete sich in der Kaffeeschule Bremen weiter. Mit dem eigenen Laden hat sich die studierte Handelsmanagerin einen Traum erfüllt. Aber ihre Liebe gilt offenbar nicht nur dem Kaffee, sondern auch der behaglichen, durch helles Holz geprägten Innenarchitektur. Auf den Sitzbänken liegen kuschelige Kissen in Pastelltönen bereit, die Dekoration ist originell, so schweben unter den Wandlampen Kaktusblätter. Wohnzimmer-Atmosphäre eben, so behaglich wie der Hygge-Trend aus Dänemark. „Juli liebt Kaffee“ ist von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Dieses Pippi-Langstrumpf-Bett ist ein einziger dänischer Kindertraum. Denn es ist wie ein Häuschen gestaltet, in das der kleine Bewohner oder die kleine Bewohnerin hineinklettern können. Und es hat die angenehme Eigenschaft mitzuwachsen, wie Katharina Kolze erläutert. Aber es gibt auch mitwachsende Stühle, ebenfalls im dänischen Design, die mit einem Handgriff zu verstellen und Begleiter bis ins Erwachsenenalter hinein sind. Die junge Inhaberin der Franchise-Filiale „Kind der Stadt“, Violenstraße 33, setzt ganz auf die Themen Qualität und Nachhaltigkeit. Zum Lifestyle-Objekt durch die Serie „Sex and the City“ ist beispielsweise der praktische Bugaboo-Kinderwagen geworden. Auch beim emotionalen Thema Kinderwagen sind für Katharina Kolze Nachhaltigkeit und individueller Zuschnitt ausschlaggebend. „Die Kinderwagen, die wir im Angebot haben, können auch noch für das zweite und dritte Kind genutzt werden“, betont sie. Und noch etwas ist ihr wichtig: Die Modelle müssen leicht zu handhaben sein.

Der Charme unverputzter Wände

Dort, wo früher das traditionsreiche Geschäft „Theimann-Leuchten“ seinen Sitz hatte, mischt sich nun ganz bewusst der Industrie-Charme unverputzter Wände mit skandinavischer Behaglichkeit. Unsere Nachbarn im Norden haben inzwischen mit „Hygge“ und „Lagom“ einen schwer angesagten Lifestyle-Trend geprägt. Und genau das strahlt das „Kind der Stadt“ auch aus. Wie in Skandinavien üblich, gibt es vor der Kasse eine Mini-Treppe, damit auch die jüngste Kundschaft auf Augenhöhe ist. Gleich daneben werden in einer kleinen Sitzecke Getränke und kleine Snacks angeboten. Denn Katharina Kolze nimmt sich für die persönliche Beratung ihrer Kundschaft viel Zeit. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit ist für Kolze, die nach absolviertem Bachelor in Sport den Einzelhandel von der Pike auf gelernt hat, ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie hat mit ihrem Lebensgefährten Philipp Wolf, der ebenfalls aus der Branche kommt, den dreieinhalbjährigen Sohn Levy und kennt sich insofern bestens mit den Bedürfnissen junger Familien aus. Katharina Kolze hat nur das im Angebot, von dem sie überzeugt ist und das sie auch selbst zu Hause hat, beispielsweise die Laufschühchen aus handschuhweichem Leder in individuellem Design von einer Frankfurter Manufaktur, aber auch Elfi, eine kuschelige Mischung aus Kissen und Kuscheltier. „Kind der Stadt“ hat werktags von 10 bis 18.30 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr geöffnet und sonnabends bis 16 Uhr.