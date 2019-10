Neue Spielfläche in den Wallanlagen

Die Wallanlangen. Fürs Spielen freigegeben werden soll allerdings bald womöglich eine Fläche neben dem Theatergarten in Höhe der Bischofsnadel. (Frank Thomas Koch)

Kinder wollen spielen, und – wenn es möglich ist – auch an der frischen Luft. Im innerstädtischen Bereich sind solche Freiflächen zum Spielen und Toben jedoch rar. Die Am Wall gelegene Kita „Walljunioren“ des Trägers PME-Familienservice, der auch eine Kita in der Vahr betreibt, steht ebenfalls vor dem Problem mangelnder Outdoor-Spielmöglichkeiten und möchte das ändern. Vertreter des Trägers, der Kita und der Senatorin für Kinder und Bildung stellten dem Beirat Mitte auf seiner jüngsten Sitzung die Kindertagesstätte Am Wall sowie die Pläne zur Einrichtung einer Außenspielfläche in den Wallanlagen vor.

Eine „Herausforderung im innerstädtischen Betrieb“ nennt Thomas Neumann, Referatsleiter „Kitaplanung und Finanzierung“ der Senatorin für Kinder und Bildung, dann auch das angedachte Vorhaben. Es sei aber auch notwendig, Außenspielplätze vorzuhalten, sagte er, zumal die Kita „Walljunioren“ wächst: Während im September 2018 der erste Teil der Einrichtung eröffnet wurde und seitdem drei Kindergruppen eine Heimat bietet, soll voraussichtlich im Dezember 2019 eine Erweiterung der Einrichtung an den Start gehen.

Und scheint auch notwendig: Derzeit gebe es 33 unversorgte Kinder im Stadtteil Mitte, erläutert Andrea Meyerhoff vom Referat Kitaplanung und Finanzierung, bis 2025 strebt die Behörde eine Versorgungsquote von 60 Prozent für unter Dreijährige und 100 Prozent für über Dreijährige an. „Zur Erreichung dieser Zielversorgungsquote müssen für den Stadtteil Mitte zwei Gruppen geschaffen werden“, heißt es in der von Andrea Meyerhoff vorgestellten Präsentation. Und während die erste Einrichtung seit 2018 läuft und zwei Krippengruppen und eine Elementargruppe umfasst, also Kinder zwischen drei bis sechs Jahren, soll der demnächst startende Einrichtungsteil zwei Krippengruppen und zwei Elementargruppen umfassen. Insgesamt seien es dann 100 Kinder, die dann in der Kita „Walljunioren“ untergebracht sein werden. 100 Kinder, die zum Spielen dann nur auf den Spielplatz „Robinsönchen“ im Ostertorviertel, gegenüber des Theaters am Goetheplatz, ausweichen können. Der kommt aus Kapazitätsgründen nicht in Frage: Denn viele Kindergruppen aus dem näheren Umfeld zieht es auf den beliebten Spielplatz. Auch dauere die Strecke bis zum Spielplatz für die kleinen Kinder mit 15 Minuten zu lang. Ohnehin müsse für die Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt eine Außenspielfläche in direkter Nähe der Kita vorgehalten werden.

Als Lösung könnte eine Außenspielfläche in den Wallanlagen dienen, die sowohl für die Kita als auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Zwei mögliche Flächen sind von der Grünordnung und vom Denkmalschutz bereits benannt worden: Eine Fläche neben dem Theatergarten in Höhe der Bischofsnadel und eine weitere Fläche südlich des Theatergartens, die neben dem Bürgermeisterin-Mevissen-Weg liegt. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile sei die Wahl dann auf letztere Fläche gefallen.

Es gibt jedoch Bestimmungen, die einzuhalten sind: So müssen alle Planungen mit der Denkmalpflege und der Grünordnung abgestimmt und Bäume weder gefällt noch gefährdet werden. Außerdem müssen Spielgeräte „der historischen Parkanlage angemessen sein“, auf grelle Farben soll demnach verzichtet und auf natürliche Materialien geachtet werden. Nur am alleinigen Gefahrenpunkt, am angrenzenden Weg, sollen wenige sichtbare Abgrenzungen errichtet werden, damit sich die Spielfläche insgesamt unauffällig in die Wallanlagen einfügt. Außerdem muss es grundsätzlich möglich sein, die Fläche wieder in den Ursprungszustand versetzen zu können, falls die Spielfläche irgendwann einmal nicht mehr benötigt werden sollte.

Erreichbar ist die Spielfläche über die Bischofsnadel und die Fußgängerampel, der Weg von der Kita zur Spielfläche ist circa 290 Meter lang: Eine Verbesserung gegenüber den mehr als 500 Metern, die der Weg zum Spielplatz Robinsönchen lang ist.

Georg Skalecki vom Landesamt für Denkmalpflege sagt, sie hätten sich die Entscheidung nicht einfach gemacht: „Die Wallanlage ist von außergewöhnlicher Denkmalbedeutung und wir möchten die Eingriffe minimieren.“ Trotzdem seien die Wallanlagen für die Öffentlichkeit gedacht, „auch für kleine Menschen.“ Grundsätzlich könne die Denkmalpflege zustimmen, doch er sagt auch: „Das soll aber kein Türöffner sein für weitere Nutzungen, wie etwa für Kneipiers. Da müssen wir sorgfältig drauf achten, dass sich da nichts entwickelt.“ In einer anschließenden Abstimmung befürwortet der Beirat Mitte eine weitere Planung der angedachten Spielfläche in den Wallanlagen.