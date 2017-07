Soll bald zum Strand werdern: Im August beginnen die Arbeiten an der "Weichen Kante" in der Überseestadt. (Roland Scheitz)

In vier Wochen ist Spatenstich. Etappenweise werden dann beim Wendebecken am nordwestlichen Ende der Überseestadt – dort, wo derzeit noch große, graue Steine liegen – 130 000 Kubikmeter Sand für die „Weiche Kante“ aufgeschüttet, Bremens neuen Sandstrand in der Überseestadt.

8,68 Millionen Euro fließen in das Projekt, ein Großteil dieser Gelder stammt aus Förderprogrammen. Im Herbst 2018, so die jetzige Planung, sollen Erholungsuchende von dort aus die Aussicht auf die Hafensilhouette mit dem Molenturm, der Waterfront, derGetreideverkehrsanlage, dem Kühlhaus und der Einfahrt in den Holz- und Fabriken-Hafen genießen können.

Hintergrund der Maßnahme ist auch, dass laut Generalplan Küstenschutz entlang der Weser der Hochwasserschutz verbessert werden muss. So soll parallel zu den Arbeiten an dersogenannten Weichen Kante der vorhandene Hochwasserschutz an der Überseepromenade auf eine Höhe von 8,10 Meter und im Bereich des Wendebeckens und der Kranhafenkaje auf 8,40 Meter erhöht werden.

Das für diese Maßnahme im Vorfeld notwendige wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren für eine 678 Meter lange Hochwasserschutzwand zwischen dem Strandpark und der Straße Gustav-Erikson-Ufer ist inzwischen fast abgeschlossen; bis zu diesem Donnerstag, 6. Juli, liegen die Antragsunterlagen beim Umweltsenator und im Ortsamt aus.

Ende des Jahres will die Bremer Wirtschaftsförderung (WFB) mit den entsprechenden Arbeiten beginnen und Mitte nächsten Jahres damit fertig sein. Dass es dabei zeitweise laut werde, lasse sich leider nicht vermeiden, so der bei der WFB für die Entwicklung der Überseestadt verantwortliche Abteilungsleiter Peter Czellnik: „Es wird mit einer Vibrationsramme gearbeitet, aber nicht nachts und am Wochenende“, sagt Czellnik.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hat Ende Juni der Fachausschuss „Überseestadt, Wirtschaft und Arbeit“ des Waller Beirats den geplanten Maßnahmen zugestimmt. „Hochwasserschutz ist nötig, da gibt es keinen Weg drumherum“, waren sich die Waller Stadtteilpolitiker dabei einig. Im Referat „Gewerbe- und Regionalplanung“ des Bremer Wirtschaftsressorts will währenddessen Jan Casper-Damberg in Absprache mit den Waller Beiratspolitikern einen Wettbewerb vorbereiten, mit dem der passende Name für Bremens neuen Naherholungsort gefunden werden soll. „Weiche Kante“ – den Planern klingt das zu technokratisch.

Der neue Name soll idealerweise Geist und Charakter des Ortes widerspiegeln, nicht zu kompliziert sein und nach Möglichkeit nicht suggerieren, dass im Wasser gebadet werden kann, wünscht sich Casper-Damberg. Denn auch wenn es sich viele Bremer und Bremerinnen im Vorfeld gewünscht hatten, Schwimmen kann wegen des Schiffsverkehrs im Wendebecken definitiv nicht erlaubt werden.

Anders als noch vor zehn oder 15 Jahren angenommen, würden diese sogar wieder zunehmen, sagt Heiner Heseler, Geschäftsführer der Initiative Stadtbremische Häfen (ISH), dem Zusammenschluss von rund 50 mittelständischen Bremer Unternehmen der maritimen Wirtschaft: „Die ISH hat der Weichen Kante zugestimmt, auch wenn nicht alle Mitgliedsunternehmen ganz glücklich damit sind.“

Der derzeitige Pächter von Schuppen 17 zum Beispiel habe zugestimmt, gehe ja aber auch in absehbarer Zeit von dort weg. Bedenken gebe es hingegen unter anderem bei Firma J. Müller, die vor einigen Monaten die Getreideverkehrsanlage (GVA) gleich neben der Waterfront übernommen hat. Diesen Standort vis-à-vis der Weichen Kante will das Unternehmen nun ausbauen und stärken; ein zweistelliger Millionenbetrag soll investiert werden.

Regelmäßig kommen außerdem im Holz- und Fabriken-Hafen Rohstoffe wie Getreide, Kaffee, Kakao und Fischmehl mit dem Schiff oder mit der Bahn an. Auch bei diesen Betrieben wird natürlich darüber nachgedacht, ob sich Verkehr, Emissionen und Gerüche damit vertragen, dass in Zukunft gleich um die Ecke Menschen am Wasser sitzen und sich erholen möchten.

Somit ist die Diskussion um ein Miteinander von Wohnen und Industrie in der Überseestadt also in der nächsten Runde angekommen. Klar ist dabei spätestens seit die ISH voriges Jahr in ihrer Klage gegen ein Bürogebäude mit Gastronomie am Holz- und Fabriken-Hafen recht bekam: Der Holz- und Fabriken-Hafen ist auf beiden Seiten Industriestandort.Vor diesem Hintergrund unterstrich Heseler bei der Fachausschusssitzung nun noch einmal das große Interesse der alteingesessenen Firmen, in der Überseestadt zu bleiben: „Sie haben viel investiert, Ausbildungsplätze geschaffen und expandieren. Deshalb sind wir an Kontakt mit dem Stadtteil interessiert und suchen dort auch Arbeitskräfte, Auszubildende und Praktikanten.“