Das „Filz“ in der Horner Straße wird wieder eröffnet – am Freitag, 18. Oktober. (Roland Scheitz)

Im Februar 2019 gab es erste Gespräche, im August haben die neuen Inhaber das „Filz“ in der Horner Straße von den vorherigen Betreibern übernommen. „Es ging dann ziemlich schnell“, sagt Neu-Inhaberin Sigrid Eggerichs, „wir haben dann noch sechs Wochen renoviert und umgebaut.“ Ein „Soft-Opening“ gab es bereits im September, doch diese Testphase ist nun vorbei: Am Freitag, 18. Oktober, wird das „Filz“ neu eröffnet.

Neu ist René Eggerichs, Sohn von Sigrid Eggerichs und Restaurantleiter des „Filz“, in der Bremer Gastroszene allerdings nicht: Bereits seit mehreren Jahren betreibt er die „Rosso Bar“ am Hillmannplatz, nun schafft er sich mit dem „Filz“ ein weiteres Standbein. „Wir haben das Lokal ein wenig offener gemacht. Den Gästen wollten wir aber den Filz-Charakter bewahren“, sagt er. Und Sigrid Eggerichs ergänzt: „Das ,Filz´ ist ein Traditionsrestaurant.“

Der Grundstein für diese Tradition wurde bereits im Jahre 1894 gelegt: Da baute Johann Knoop ein Haus in der Horner Straße Ecke Feldstraße und eröffnete dort „Knoops Trinkhalle“. 20 Jahre später kaufte der damalige Bremer Braumeister der Bavaria-St.-Pauli Brauerei, Albert Wendtland, das Haus. Er eröffnete am 14. Mai 1914 die „Gastwirtschaft Albert Wendtland“. Bis zum Kriegsende 1945 hat seine Frau Luise die Gastwirtschaft alleine betrieben, zuvor war ihr Mann im Konzentrationslager gestorben: Nachdem er beobachtet hatte, wie jüdische Mitbürger aus umliegenden Häusern deportiert wurden, hat er sich nicht nur deutlich dagegen geäußert, sondern auch den Mitgliedern von SA und SS Lokalverbot erteilt. Das Haus ist bis heute in Familienbesitz.

In den folgenden Jahrzehnten sah das „Filz“ einige Betreiber kommen und gehen, bis 1977 der Enkel von Luise und Albert Wendtland das „Filz“ mit Freunden renovierte und zu einer Studentenkneipe machte. 1979 übernahm Axel Goldhorn das „Filz“ und viele Künstler besuchten in den folgenden Jahren die Kneipe: Joe Cocker soll im „Filz“ aufgetreten sein, John Farnham und sogar die Toten Hosen. Häufige Gäste waren auch Hape Kerkeling, Harald Schmidt, Sissy Perlinger, Paul Kuhn und Margarethe Schreinemakers, die teilweise auch Sketche im Lokal gedreht haben.

Nach weiteren Besitzern ergab es sich nun, dass Sigrid und René Eggerichs das „Filz“ von den vorherigen Betreibern Gert Wünsch und Florian Engelbrecht übernehmen konnten. Insgesamt sechs Leute arbeiten nun im „Filz“, vier im Service, zwei in der Küche. Einer dieser Köche ist Michael König, der bereits im Sternerestaurant „Le Canard“ in Hamburg gewirkt und in den Hofbräuhäusern in Hamburg und Bremen gekocht hat. Michael König ist außerdem auch Künstler und für die Bilder an den Wänden des „Filz“ verantwortlich, die den Schnoor, das Rathaus und andere Bremer Sehenswürdigkeiten in Acryl zeigen. „Er ist nicht nur Künstler auf der Leinwand, sondern auch Künstler auf dem Teller“, sagt Sigrid Eggerichs und erzählt von einer weiteren Besonderheit:

„Möglichst alles stammt aus regionalem Anbau und vieles ist selbst gemacht, zum Beispiel das Pesto.“ Auf der Karte selbst ist alles vertreten, neben Speisen zum Wein gibt es unter anderem auch traditionell Knipp, Pannfisch oder auch Steak. „Die meisten wissen noch gar nicht, dass wir da sind und wir wollen am Freitag uns und unser Konzept vorstellen“, sagt René Eggerichs. 70 bis 90 Plätze inklusive Außenbestuhlung gibt es und Fußball wird auch gezeigt: Dafür öffnet das „Filz“ eine Stunde vor Spielbeginn.

Sigrid Eggerichs ist eigentlich in einer ganz anderen Branche zu Hause: Seit 1989 hat sie ihre eigene Immobilienfirma. „Die Liebe zu meinem Sohn hat mich dazu bewogen, hier einzusteigen“, sagt sie und fügt scherzhaft hinzu: „Ich werde auch nicht jünger und so habe ich immer etwas zu essen und zu trinken.“

Gewiss ist das aber nicht der Hauptgrund, dem „Filz“ eine Chance zu geben. „Es ist hier schön familiär“, wirbt sie und René Eggerichs ergänzt: „Wir haben nur Freunde im Team, es ist unbezahlbar. Und als Freunde kennen wir unsere Stärken und Schwächen.“ Die Nachbarschaft habe das neue Team des „Filz“ gut aufgenommen, sagt er, und Sigrid Eggerichs ist von der Umgebung des Lokals angetan: „Ich saß hier vor zwei Wochen beim Softopening und ich habe mich sehr wohlgefühlt.“

Weitere Informationen

Das Filz in der Horner Straße 90 öffnet am Freitag, 18. Oktober, um 17 Uhr für geladene Gäste und um 19 Uhr für alle anderen Neugierigen.