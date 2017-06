Im Geschäft "Fette Beute" gibt es Produkte, die regional, bremisch, nordisch sind. (Roland Scheitz)

Stillstand bedeute Rückschritt, soll der erfahrene Industriemanager Rudolf von Bennigsen-Foerder gesagt haben. In der Innenstadt und dem Viertel nehmen sich Geschäftsleute das zu Herzen und tüfteln ständig an neuen Konzepten. Im ehemaligen „Drachenschwärmer“ sind im Ostertor gleich zwei neue Läden gemeinschaftlich eingezogen, am Tiefer gibt es jetzt Massivdielen und Parkettfußboden. Eine weitere Ladeninhaberin aber nimmt Abschied: Das Schnoor-Lädchen macht im Sommer dicht.

Die auffälligste Veränderung hat der „Drachenschwärmer“ hinter sich. Nachdem das Geschäft im vergangenen Jahr geschlossen hat, gab es dort einen großen Umbau. Der Unterstand ist verschwunden, der Laden nimmt jetzt die ganze Fläche ein. Zum Sortiment gehören jetzt keine Drachen, keine Jonglierbälle und keine Handpuppen mehr, sondern Utensilien für den Hausanstrich, Rückspiegel, LED-Lampen und Auspuffrohre. Acht Jahre lang hatte Stefan Borszcz seinen „SUB Motorradteile“ ausschließlich als Versandhandel in Sandkrug bei Oldenburg geführt.

Auspuffrohre und Naturfarben statt Lenkdrachen: Stefan Borszcz (links) und Michael Krüder im ehemaligen "Drachenschwärmer". (Roland Scheitz)

Dann traf er seinen alten Bekannten Michael Krüder wieder, der von zu Hause im Ostertor aus Naturfarben vertrieb. Beide hatten den Wunsch, einen richtigen Laden aufzumachen, und gingen auf die Suche nach einem passenden Ort. Im April schließlich haben sie ihn im Ostertorsteinweg 58 eröffnet. „Die Leute wollen die Sachen gern in die Hand nehmen“, sagt Stefan Borszcz zu den Beweggründen. Der Versandhandel wird weitergeführt. Motorradfahrer wüssten meist schon, was sie wollen, erzählt der Geschäftsmann.

Vegane Wandfarben im Sortiment

Da gehe es darum, auch mal Alternativen vorzuschlagen. Er könne Teile von unterschiedlichen Herstellern bestellen. Da er nicht nur Produkte eines Herstellers verkaufe, sei so ziemlich alles möglich – auch unbekanntere Sachen, wie eine Airbag-Weste. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich, werden sie mit dem Motorrad verbunden. Löst sich die Verbindung abrupt, bläst sich die Weste auf und schützt den Fahrer, wodurch sich das Risiko von schweren Verletzungen verringern soll. Die Weste ist wiederverwendbar, muss nur mit einer neuen Patrone versehen werden. So ergeben sich immer wieder Gespräche über die eine oder andere Neuheit in der Branche.

Solche Gespräche stehen bei Michael Krüder den ganzen Tag an, denn über Wandfarben, noch dazu Naturfarben, wissen Gelegenheitsheimwerker sehr wenig. Im Sortiment von „Bremer Kreidezeit Naturfarben“ hat er beispielsweise Sumpfkalkfarbe in flüssiger Form, die mit Pigmenten, die er als Pulver verkauft, eingefärbt werden kann.

Außerdem hat er Ölfarben für die Holzbehandlung, Kalkputze, die mit einem Spachtel an die Wand gebracht werden, und Eiweißfarben. Die werden entweder mit Molke oder mit Hülsenfrüchten produziert. „Die meisten Produkte von Kreidezeit sind vegan“, sagt Michael Krüder. Und alle sind frei von chemischen Zusätzen und Konservierungsstoffen. Das hat zum Beispiel den Effekt, dass sie nicht so extrem riechen.

„Man kann eigentlich das komplette Innenleben eines Hauses mit Naturfarben gestalten“, sagt Michael Krüder. Beim Essen achten seiner Beobachtung nach bereits immer mehr Menschen auf Herkunft und Herstellung, beim Renovieren noch nicht. Das will er ändern. Dafür bedarf es intensiver Gespräche, beispielsweise zur Beschaffenheit der Wand. Das geht jetzt im neuen Laden natürlich viel besser als vom heimischen Schreibtisch aus. Geöffnet ist die Ladengemeinschaft von montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Mehr auf www.bremer-kreidezeit.de und www.sub-motorradteile.de.

Muster von rund 40 Parkettböden hat Antun Jurkovic in seinem neuen Geschäft A.L.T. Parkett zum Angucken und Anfassen. (Roland Scheitz)

Parkett und Massivdielen

Wer umfangreicher renovieren möchte, findet Material für seine Fußböden bei Antun Jurkovic, der sich mit A.L.T. Parkett ein zweites Standbein geschaffen hat. Seit einigen Wochen zeigt er seine Hölzer in einem Geschäft am Tiefer 15, wo früher Brautkleider verkauft wurden. Zwei seiner Onkel sind Tischler, ein guter Freund Parkettleger-Meister. Von ihnen hat er sich alles beibringen lassen über die Technik, die Hölzer und deren Pflege. „Es gibt Menschen, die wollen denjenigen sehen, der das Parkett verlegt, sie wollen ihn sprechen, sie wollen das Holz anfassen“, sagt er.

Also wurde es für Antun Jurkovic Zeit, einen Laden zu suchen. Dort zeigt er rund 40 verschiedene Böden allein an Drei-Schicht-Parkett sowie Massivdielen, die sich beispielsweise in Alt-Bremer Häusern gut machen, aber auch Material, mit dem Terrassen, Balkone und Wintergärten ausgelegt werden können. Heimische, Nadel- und exotische Hölzer – alles kann er besorgen und verlegen.

Wer es selber machen möchte, kann sich das Werkzeug bei Antun Jurkovic leihen. „Natürlich spielt immer der Preis eine Rolle“, sagt er. In all den Jahren, die er schon im Geschäft ist, hat sich ein ganz großer Liebling unter den Hölzern hervorgetan: Eiche geht in immer, weiß der Chef. Geöffnet ist A.L.T. Parkett, Tiefer 15, von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Mehr auf www.alt-parkett-bremen.de.

Hilfe bei der Finanzplanung

Bei Investitionen ins eigene Heim ist eine gute Finanzplanung nicht das Schlechteste. Schon seit 25 Jahren ist das Versicherungs- und Finanzkontor Friedrichs dafür eine gute Adresse. 1992 als Versicherungs- und Finanzkontor Vermittlungsagentur Annegret Wulf und Bärbel Hartz gegründet, machte sich das Unternehmen ab 1995, nach dem Zusammenschluss mit Fairfinanz von Karla Friedrichs, als Kontor einen Namen, bei dem qualifizierte Frauen insbesondere Frauen Hilfe bei der Finanzplanung leisten.

Seit dem Gesellschafterwechsel und dem altersbedingten Ausscheiden von Karla Friedrichs wird das Finanzkontor mit Sitz im Kontorhaus an der Schlachte 45 von Harald Deerberg allein geführt. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Versicherungen, Finanzanlagen und Immobiliendarlehen. Näheres auf www.versicherungskontor.net.

Maritim ist vieles in dem Lädchen, das seinen Ursprung in der Überseestadt hat. (Roland Scheitz)

Geschäfte wollen mitten rein in die Stadt

Den Weg raus aus der Selbstständigkeit hat die Inhaberin des Schnoor-Lädchens, Schnoor 30, gewählt. Das 2009 gegründete Geschäft für Geschenkartikel und Schönem für Haus und Garten schließt am 31. Juli. Bis dahin verkauft die Chefin ihr Sortiment ab, das unter anderem aus metallenen Skulpturen zum Bepflanzen, Leckereien und Naschereien sowie Tassen, Becher und Kannen besteht. Geöffnet ist es voraussichtlich von montags bis sonnabends von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Regional, bremisch, nordisch soll es sein, was im Geschäft „Fette Beute – 43 qm Überseekaufhaus“ in den zu Regalen aufgestapelten Obstkisten steht. Der Laden im Schnoor 39 ist vor rund zwei Jahren in der Überseestadt gegründet worden. „Wir fanden den Standort sehr schön“, sagt die Projektverantwortliche für den Laden, Katja Kleischmantat. Doch so schön der Standort in der Überseestadt auch war, die Kunden fanden nicht dorthin. Als sie dann zufällig im Schnoor das leer stehende Haus sah, machte sie den Umzug klar. Eine umfangreiche Renovierung war nötig.

Früher war dort einmal eine Galerie und noch früher ein Juwelier. Nun reihen sich dort neben Tee von „Vater & Söhne“ auch Produkte von Ein-Frau-Unternehmen, wie Schmuck von Emmas Zauberwelt, von lokalen Einrichtungen, wie Lebensmittel vom Martinshof, und von großen Marken, wie „Ahoi Marie“ oder "360 Grad", deren Taschen aus Segeltuch steht, auf welchen Gewässern das Boot unterwegs war, bevor es seine Segel entsorgte, auf. Ein Publikumsliebling seien auch die Kappen und Taschen aus ausrangierten Kaffeesäcken. Die probieren viele an, die in den Laden kommen, sagt Katja Kleischmantat.

Mit ihrem Sortiment passen sie gut in den bunten Schnoor, findet sie und hofft auf eine gute Akzeptanz und bleibende Vielfalt im Schnoor, wo die Geschäfte mit den verschiedensten Sortimenten aufwarten. „Dann kann man sich auch gegenseitig empfehlen.“ Da Katja Kleischmantat die Kundenströme im Schnoor noch nicht einschätzen kann, gibt noch keine festen Öffnungszeiten. Die die aktuellen Zeiten stehen auf www.fette-beute-bremen.de.

Neu im Schnoor

Nicht neu im Geschäft, aber neu im Schnoor ist die Bremer Schuh-Schachtel. Zunächst im Kontorhaus an der Langenstraße zu finden, sind Renate und Wolfgang Schwanebeck mit ihrem Geschäft für Schuhe, Taschen und Geldbörsen aus chromfrei gegerbten Leder jetzt ans Landherrnamt 6 umgezogen.

Die Schuhe, deren Leder beispielsweise mit Eichenrinde oder Rhabarber gegerbt werden, riechen weniger chemisch, seien besser für Umwelt und Gesundheit und passten sich an den Fuß an, seien also die bessere Alternative, davon sind die Eheleute überzeugt. Geöffnet ist die Bremer Schuh-Schachtel am Landherrnamt von dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 16 Uhr und manchmal auch sonntags. Mehr auf www.diebss.de.