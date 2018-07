Die Band Sigman Sand spielt in der Villa Sponte. (Villa Sponte)

Eine Vernissage und ein rockiges Konzert bestimmen das Programm bis Ende Juli in der Villa Sponte, Osterdeich 59 b. Los geht es am Freitag, 13. Juli, um 18 Uhr, mit der Eröffnung von Synaptikum, einer interdisziplinären Ausstellung. Am Sonnabend, 21. Juli, um 20 Uhr steht dann ein Konzert der Band Sigman Sand auf dem Plan. Die Termine werden von Studenten der Hochschule für Künste aus Ottersberg organisiert und gestaltet.

Synaptikum zeigt die ersten Arbeiten des frisch gegründeten Kollektivs Prego. „Es lädt die Besucher ein, auf thematischer sowie atmosphärischer Grundlage einer selbst verfassten Geschichte, die Rolle des Protagonisten einzunehmen und sich thematisch mit den bei sich selbst und anderen festzustellenden Problemlösungsansätzen zu beschäftigen“, teilt Ida Büssing vom Verein Villa Sponte Zeitkultur mit. Zusätzlich zur Rauminstallation wird es an Einzelterminen zu Performance-Anteilen kommen, die das Erlebte noch einmal mittragen und unterstützen sollen. Die Ausstellung beginnt mit der Vernissage am 13. Juli und endet am 5. August mit einem musikalischen Abend. Die ausstellenden Künstler sind Lea Peters, Kelvin Scharnhorst, Lena Neckel und Lukas Bleyer.

Die Band Sigman Sand aus dem Weserbergland bietet eine Woche später laut Ankündigung der Villa Sponte einen facettenreichen Mix, der sich aus Blues-, Progressive- und Psychedelic-Rock zusammensetzt. Adrian Klapper‘s erdiger Bass und Henning Rode‘s treibende Drums bilden das Fundament der Musik. Darüber lege sich dann die Gitarre von Dennis Reyer, die das instrumentale Konstrukt vervollständigt. Nini (Kostandin Ekonomi) verleiht mit seinem losgelösten Gesang den Songs Charakter, heißt es in der Beschreibung. Sigman Sand wurden Ende 2012 gegründet und veröffentlichten im 2016 ihr Debütalbum „Valley“.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zur Villa Sponte und dem Verein gibt es im Internet unter www.villa-sponte.de.