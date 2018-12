Klaus Hübotter (links) und Luise Scherf (Zweite von rechts) vom Verein der Freunde und Förderer der Villa Ichon mit den Gastrednern des Abends: Ingrid Koop (mit rotem Schal) und Michael Börgerding (rechts). (Timo Thalmann)

Kultur- und Friedensarbeit prägen das Selbstverständnis des Vereins der Freunde und Förderer der Villa Ichon. Das wurde beim traditionellen Benefizessen zum Jahresende erneut an der Auswahl der Gastredner deutlich. Allerdings musste man schon genau hinhören, denn die Diplom-Psychologin Ingrid Koop, die in diesem Jahr die Frauenrede hielt, erzählte eher zurückhaltend von ihrer psychotherapeutischen Arbeit mit Flüchtlingen. Vor rund 30 Jahren hat sie in Bremen Refugio gegründet, das Beratungs-und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer.

Doch wer von Koop ein lautes und kämpferisches Plädoyer gegen Folter erwartet hat, wurde vermeintlich enttäuscht. Stattdessen berichtete sie von ihren ersten Begegnungen mit Menschen, die gefoltert worden waren. Koop beschrieb die augenscheinlichen Auswirkungen: Zittern, Sprachlosigkeit und eben nicht die laute Empörung über die Folter, die sie als junge Psychologin empfand. „Er saß meist nur in der Ecke und brütet vor sich hin“, erinnert sie sich vor den rund 180 Zuhörern, die verteilt in allen Räumen und Sälen der Villa Ichon ihrem im ganzen Haus per Lautsprecher übertragenem Vortrag lauschten. „Hätte er doch nicht mehr gebraucht, es war doch jetzt vorbei“, fasst sie ihre damaligen Gedanken zusammen.

Kollektive Verletzungen am einzelnen Menschen

Heute weiß man, nicht zuletzt durch die Arbeit und Erfahrungen von Experten wie Koop, dass Folter seelische Langzeitschäden bewirken kann. Vermutlich ist das sogar ihr Kern, denn nur vordergründig geht es laut Koop um das Abpressen irgendwelcher Geständnisse. „Das Ziel von Folter ist die Zerstörung der Persönlichkeit des Einzelnen“, sagt die Psychologin. Folter werde darum immer individuell erlebt, sei aber zugleich keine individuelle Erfahrung. Die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen werden von staatlichen Regimen, Militärs oder selbst ernannten Herrschern nämlich begangen, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie ist ein Herrschaftsinstrument, um eine Bevölkerung zu kontrollieren. Koop spricht darum von „kollektiven Menschenrechtsverletzungen“ an Leib und Seele eines einzelnen Menschen.

Vor diesem Hintergrund ist ihre therapeutische Arbeit und die ihrer Kollegen bei Refugio stets parteilich. „Das Leid der Opfer darf als Bestandteil gesellschaftlicher Unterdrückung aufgefasst werden.“ Damit ist es keine private Angelegenheit der Opfer mehr. Koop zitiert Jan Philipp Reemtsma, der als wohlhabender Erbe des gleichnamigen Tabakunternehmens für 33 Tage entführt worden war. Er habe diese Zeit als „aufgezwungene Intimität“ empfunden und festgestellt: „Das einzige Mittel gegen ungewollte Intimität ist Veröffentlichung“. Das von Koop in diesem Zusammenhang eingeforderte „Menschenrecht auf seelische Gesundheit“ ist daher ein hochgradig politisches Konzept. Denn das therapeutische Ziel, die Opfer wieder sprachfähig und damit zu Zeugen der an ihnen begangenen Verbrechen zu machen, befreit sie nicht nur von dem unsichtbaren Band zu ihren Peinigern, sondern mache zugleich Ausmaß, System und politische Dimension von Folter deutlich.

Stadttheater als Zukunftslabor

Wenn Ingrid Koop mit ihrem Redebeitrag also für die Friedensarbeit stand, die sich die Villa Ichon auf die Fahne geschrieben hat, konnte sich der Bremer Theaterintendant Michael Börgerding ganz der Kultur widmen, das zweite große Thema, dem Haus und Förderverein verpflichtet sind. Er skizzierte darum eine Idee vom „Stadttheater als Zukunftslabor“. Eine Überlegung, die er nicht als intellektuelle Spielerei sah, sondern die er aus handfesten Problemen und realen Umbrüchen ableitete. Denn in den Zeiten seiner Vorgänger gab es kein Privatfernsehen, kein Internet und kein Netflix, dafür aber geregelte Ladenöffnungs- und Arbeitszeiten. „Das gute alte Kulturbürgertum, das über Jahrzehnte den verlässlichen Publikumskern der Institution Stadttheater gebildet hat, schwindet deutlich wahrnehmbar“, sagt Börgerding. Das öffentlich-rechtliche Theater stehe darum unter Innovationsdruck. Es muss ein neues Publikum gewinnen ohne zugleich das noch vorhandene zu verlieren.

Für Börgerding war diese Ausgangslage, der Anlass zu einigen theoretischen Ausführungen darüber, wie man überhaupt Neues entwickeln kann. Er verweist dazu auf den Philosoph und Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberge, Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Demnach besteht das Grundproblem, bei der Suche nach Neuem darin, dass man nicht genau weiß, was man nicht weiß. Man sucht etwas, von dem man noch keine genaue Vorstellung hat. Aber ohne eine vage Vorstellung von etwas zu haben, kann man andererseits auch nicht von etwas Neuem überrascht werden. „Was wirklich neu ist, muss sich daher einstellen, und man muss Bedingungen dafür schaffen, dass es sich einstellen kann“, zitiert Börgerding den Philosophen.

Spenden von 100 000 Euro

Der Theatermacher zieht die Schlussfolgerung, den Probenraum als Möglichkeitsraum zu sehen, die Bühne als ästhetisches Labor. „Man muss etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen“, verweist er auf Christoph Georg Lichtenberg, einen anderen Philosophen. Das bedeutet für Börgerding auch, dass gerade ein öffentlich-rechtliches Theater ein Schutzraum sein muss, in dem Künstler sich ausprobieren dürfen. Das Theater als Institution sei dann gerechtfertigt, wenn es seine Ressourcen auf diese Funktion konzentriert, die Künstlerexistenz vor dem Druck der gesellschaftlichen Norm zu schützen. „Das ist ein Teil der erwähnten Bedingungen, in denen Neues entstehen kann.“ Nicht zuletzt sang Börgerding schließlich das Loblied auf die Jugend, deren Wesen es sei, ohne „lebenssatte Skepsis“ einfach etwas anzufangen und loszulaufen.

Damit schloss sich in gewisser Hinsicht der Kreis zur Villa Ichon, die vor 37 Jahren auch einfach angefangen hat, mit ihrer Kultur- und Friedensarbeit. Angestoßen vom heute 88-jährigen Bauunternehmer und Mäzen Klaus Hübotter finanziert sich diese Arbeit bis heute allein durch Spenden. Die wurden an diesem Abend auch gesammelt: Genau 100 000 Euro für den Verein konnte Hübotter am Ende vermelden.