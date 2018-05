Für Patrizia Casagranda gibt es gute Gründe, ihre Werke in einem Friseursalon zu zeigen. (Roland Scheitz)

Das ist mal ein außergewöhnlicher Ort für eine Kunstausstellung: der Friseursalon von Uwe Eckhoff in der Buchtstraße 8. Schon auf dem Weg dahin fragt man sich: „Was ist da wohl zu erwarten?“ In der Redaktion hieß es: „Ausstellungen in Friseursalons besetzen wir normalerweise gar nicht. Hier könnte es allerdings etwas Besonderes sein. Wer mag sich das denn mal anschauen?“ Für die Eröffnungsrede wurde Ute Schalz-Laurenze verpflichtet. Sie ist nicht irgendjemand und würde sich wohl nicht für eine mittelmäßige Arbeit zur Verfügung stellen. Also muss man versuchen, der Sache offen und unvoreingenommen zu begegnen.

Bereits im Eingangsbereich empfangen den Besucher zwei großformatige Bilder. Frauenportraits. Das erste heißt „Love“ und zeigt eine Frau mit leicht geöffnetem Mund. Sie hat eine erotische Ausstrahlung, ist perfekt gemalt und vor einen Hintergrund gesetzt, der einerseits wild und abstrakt daherkommt, andererseits sticht da ein ganz gegenständliches, rotes Kirschenpaar heraus. Das Bild hält den Besucher fest. In der Tiefe des Raumes hängen offensichtlich weitere Bilder, doch gemach – dieses Bild hat eine eigentümliche Kraft. Dafür muss man sich Zeit nehmen.

Bereits nach wenigen Sekunden ereignet sich der Auftritt von Uwe Eckhoff. Er schüttelt die Hand des Besuchers und wünscht einen guten Tag. „Ich komme nur wegen der Bilder“ ist ein Satz, der ihn nicht irritiert. „Sehr gerne“, sagt er: „Kommen Sie näher. Weiter hinten hängen noch mehr Bilder. Nehmen Sie sich Zeit. Möchten Sie etwas trinken?“ Freundlicher kann man kaum empfangen werden. Wie kommt er an die Ausstellung? Ist sie eine Kundin von ihm? „Nein, wir sind befreundet. Deshalb habe ich das Glück, ihre Bilder zeigen zu dürfen.“

Und ein Glück ist das allerdings. Patrizia Casagranda lebt und arbeitet in Krefeld am Niederrhein, in den Niederlanden und in Indien. Die international renommierte Künstlerin ist für den Art Price Nordrhein-Westfalen nominiert und hat die Kunstpreise der Städte Zürich, Wörth und Lechhausen (Augsburg) gewonnen. Sie hat auf bedeutenden Kunstmessen ausgestellt, in Luxemburg, Peking, London, Bristol, Edinburgh, Hannover, Rouen, Mulhouse und Herning (Dänemark) – und jetzt eben bei Uwe Eckhoff in der Buchtstraße 8.

Die Deutsch-Italienerin ordnet ihre Bilder nach Serien. In Bremen sind derzeit mehrere Arbeiten der Serie 3 und eine Arbeit aus der Serie 4 zu sehen. Sie verbindet in ihren Bildern Collage, Malerei und Graffito. Sie erzeugt so bezaubernde Welten zwischen nostalgischem Chic und Street Art. In ihren Hintergründen findet man grobe Pappen und sogar rostiges Metall. Korrosion als Metapher für Zeit, für Zerfall?

Patrizia Casagrandas Arbeiten sind vielschichtig. Auf der oberen Ebene zeigt sie Portraits von Frauen. Häufig haben sie ihren Blick gesenkt, was ihnen etwas Melancholisches verleiht – besonders wenn sie in zarten Farben malt. Andererseits leuchten auch strahlende Schönheiten aus ihren Bildern. Aber die nächsttiefere Schicht ist nicht so leicht zu entschlüsseln. Da herrscht in manchen Hintergründen ein gewisses Chaos, eine verwirrende Welt. Da ist ein Verfall dargestellt, der ihren Gesichtern bisher erspart geblieben ist.

Sie verwendet Symbole, die aus Märchen, Mythen und Legenden abgeleitet sind und die sie subtil in ihre visuelle Sprache integriert. Sie zeigt Spiegel als Zeichen der Selbsterkenntnis, Pferde als Ausdruck einer ungebrochenen Lebenskraft, Kirschen als Zeichen von Liebe und Zuneigung und Pfauen als Zeichen für Führerschaft und Schönheit. Diese und weitere Symbole sind offenbar von großer Bedeutung für die Künstlerin. Sie unterstützen die fragmentarische Erzählweise ihrer Bilder. Schließlich lädt die Künstlerin die Betrachterin oder den Betrachter ein, sich den Bildern mit ihren oder seinen eigenen Geschichten und Gefühlen zu nähern.

In den Bildern ihrer Serie 4 geht Casagranda dazu über, die Gesichter der portraitierten Frauen in einem groben Punktraster darzustellen. Sie erzielt so eine Verfremdung, die den Hintergrund noch stärker hervorhebt.

Uwe Eckhoff zeigt die Bilder der Künstlerin noch bis Freitag, 31. August, in seinem Salon (Buchtstraße 8).