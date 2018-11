Köpfe aus dem Kunstprojekt der Videokünstlerin Mahina Naomi Biede. Sie sind Teil des Projekts zu alltäglichem Sexismus. (Emma Gasster)

Im Kioto-Saal des Kulturzentrum Lagerhaus ist es kalt am Dienstagabend. Die Besucher, die nach und nach Platz nehmen, lassen ihre Schals um den Hals gewickelt. Eine Discokugel in der Ecke sendet immer mal wieder blickende Lichtpunkte durch den abgedunkelten Saal, ein Kontrapunkt zum eher bedrückenden Thema des Abends. Die Blicke richten sich gen Leinwand, die Videos aus dem Viertel zeigt. Erst scheint es so, als seien es nur beiläufige Aufnahmen der graffiti-beschmierten Mauern. Menschen laufen durchs Bild. Doch dann fällt ein Muster auf: Auf jede gezeigte Wand hat jemand die gleichen sechs Poster nebeneinander geklebt. Sechs Gesichter, sechs Frauengesichter, schauen den Betrachter direkt an.

Vergangenen Dienstag hat der Bremer Rat für Integration im Rahmen der „20. Migrant*innentage gegen Ausgrenzung“ zu einer Podiumsdiskussion geladen. Warum gerade jetzt das Thema alltäglicher Sexismus auf dem Plan stand? Das erklärte Moderatorin Libuse Cerna, Vorsitzende des Rates, bereits in ihren ersten Worten. „Wie vielleicht manche von Ihnen wissen, ist der 25. November der internationale Tag gegen die Gewalt an Frauen.“ Zwar fand die Veranstaltung zwei Tage später statt, die Verbindung sei nach wie vor da.

Zur Einleitung las sie anschließend zwei Sätze aus dem Buch „Und er wird es wieder tun“ der deutschen Journalistin Simone Schmollack vor: „Für nicht wenige Opfer ist es ein Tabu, ihre Erlebnisse öffentlich zu machen, sie schämen sich für die Übergriffe, sie streiten Schläge und verbale Verletzungen gegen sich hartnäckig ab. Doch es gibt einen Ausweg: Reden.“

Ansprechen und aufmerksam machen

Deshalb sollte es bei der Podiumsdiskussion um Kontakt gehen, um Möglichkeiten, schwierige Erlebnisse auszusprechen und um Wege, wie man sich Hilfe holen kann. Alles in allem war es eher eine Informationsveranstaltung als eine pointierte Diskussion.

Mit auf dem Podium saßen neben Cerna noch Bärbel Reimann, die stellvertretende Landesfrauenbeauftragte. Sie vertrat Bettina Wilhelm, die „krankheitsbedingt“, wie Reimann sagte, nicht kommen konnte. Außerdem noch eingeladen waren Sedef Sahin-Yavuz, eine klinische Psychologin, die für den Notruf Bremen tätig ist, wo sich Opfer sexueller Gewalt melden können, um Hilfe zu erhalten, und Mahina Naomi Biede, eine Videokünstlerin. Von Biede kommt auch die Installation, die am Anfang der Veranstaltung gezeigt wurde.

Auf Nachfrage hin erklärte sie deren Hintergrund: „Ich habe selber im Viertel gelebt und tagtäglich Situationen erlebt, die sehr unangenehm waren.“ Es sei nicht genau deutlich gewesen, wie die Momente einzustufen waren. Körperliche Übergriffe waren es nicht, aber Grenzüberschreitungen, sagte die 26-Jährige. Auf ihren Bildern sind deshalb sechs Frauen zu sehen, denen Ähnliches passiert ist. Anmachsprüche, ungewollt wiederholt angetanzt werden, eine Frau fühlte sich abends auf der Straße verfolgt. Männer hätte sie ebenfalls in das Projekt integrieren wollen, nur hätte sich keiner bei ihr gemeldet, sagte Biede. Unter den Portraits, die sie mit Tusche gemalt hat, stehen jeweils Antworten auf diese Grenzüberschreitungen. Mögliche Wege sich zu behaupten, zu verteidigen. Das Ganze hat die Künstlerin 2016 im Viertel angebracht um mehr Aufmerksamkeit für diese Art des alltäglichen Sexismus zu wecken.

Insgesamt dominierte ein Thema den Abend: Nämlich, wie man die richtige Reaktion auf unangenehme Annäherungen finden kann. Redner aus dem Publikum wie auch auf der Bühne sprachen von Pfefferspray, von Trillerpfeifen, kleinen tragbaren Alarmanlagen, die mit einer Handbewegung ausgelöst werden können und von Selbstverteidigungskursen.

Ein zustimmendes Raunen ging durch das größtenteils weibliche Publikum als Reimann traurig von einer Methode berichtete, über die oft auf dem nächtlichen Nachhauseweg nachgedacht wird. „Ich habe noch als Jugendliche diesen Trick mit dem Schlüssel gelernt. Man nimmt ihn in die Hand und zwischen die Finger, damit man zuschlagen kann, wenn man muss.“

Für Sahin-Yavuz stellte sich vor allem bei den lautstarken Hilfsmitteln die Frage: Was passiert nach dem Ton? Kommen Menschen der Person in Not zur Hilfe? „Zivilcourage ist manchmal einfach zu wenig vorhanden, die Leute trauen sich nicht, Hilfe zu leisten.“ Deshalb schlage sie immer vor, laut zu sagen, wenn einem etwas nicht gefalle und Umstehende direkt zu bitten, einzuschreiten.

Auch die vielen Beratungsstellen für Betroffene fanden Erwähnung. Sie seien einer der Gründe, warum die neuen Statistiken zu häuslicher und sexueller Gewalt höhere Fallzahlen anzeigen würden. „Das Hellfeld ist größer geworden“, sagte Reimann und lobte die Öffentlichkeitsarbeit der Anlaufstellen für Opfer. Die vorerst negativ wirkenden Statistiken seien also möglicherweise genau umgekehrt zu sehen.

Nach all den Vorschlägen darüber, was man als Frau machen kann, kamen alle Redner gemeinsam zu demselben Schluss: Es geht nicht, dass dieses Thema immer wieder an den Frauen hängen bleibt. Die stellvertretende Frauenbeauftragte kam zurück zu ihrem Beispiel eines nächtlichen Nachhausewegs: „Wenn junge Männer sagen würden, ich nehme das war, ich möchte die Bedrohungssituation für diese Frau entschärfen und wechsele die Straßenseite, das wäre ein guter Schritt.“ Sie befürwortete auch Präventionsarbeit an den Schulen.

Nach der Veranstaltung zeigten sich die Beteiligten zufrieden. Nur Libuse Cerna ärgerte sich ein wenig. „Jetzt haben wir gar nicht mehr aufs Bundeshilfetelefon hingewiesen“, ergänzte sie dann.

Die Nummer des Bundeshilfetelefons indes war die gesamte Veranstaltung über unübersehbar dickgedruckt auf dem Bildschirm neben der Bühne zu sehen gewesen: 08000 116 016.