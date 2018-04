Der Gedenkort für Opfer rechter Gewalt ist über und über beschmiert. (Walter Gerbracht)

In der gemeinsamen Sitzung des Bildungsausschusses und des Ausschusses Soziales, Integration und Kultur des Beirates Östliche Vorstadt, die Ortsamtsleiterin Hellena Harttung leitete, sind weitere Globalmittel bewilligt worden. Noch sind 14 000 Euro für dieses Jahr im Topf.

Das kreative Team des Early-Birds-Filmfestes des Gymnasiums an der Hamburger Straße hatte einen Antrag auf Zuschuss für technische Ausrüstung wie Beamer und Laptop gestellt. Daniel de Olano (SPD), der stellvertretende Sprecher des Beirates Östliche Vorstadt, plädierte dafür, 500 Euro zu bewilligen. Die Festivalmacher haben bereits in Eigenakquise 2000 Euro von der SWB sowie Gelder vom Schulverein eingeworben.

Auch die Kanusport-Freunde mit ihrem Bootshaus in der Pauliner Marsch machen nach Ansicht der Ausschuss-Mitglieder eine hervorragende Jugendarbeit. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Norbert Köhler hat die Sportdeputation bereits 20 000 Euro für das Bootshaus bewilligt. Für das Bauvorhaben würden insgesamt 110 000 Euro benötigt, und das Haus werde gebraucht, um weiterhin erfolgreich arbeiten zu können. Auch hier ist die bereits eingeworbene Eigenmittelquote hoch. Der Ausschuss Soziales, Integration und Kultur des Beirates Östliche Vorstadt bewilligte 3000 Euro an Globalmitteln.

Ein Projekt, das Daniel de Olano sehr am Herzen liegt, ist die Renovierung und Neugestaltung des Gedenk-Pavillons am „Bermuda“-Dreieck. Das Trafohäuschen war 2012 in dem Köfte/Koscher-Projekt unter der Leitung zweier Künstlerinnen gemeinsam mit Jugendlichen aus jüdischen und aus muslimischen Familien gestaltet worden. Die Bilder am Trafo-Haus sollen an die Opfer rechtsextremer Gewalt erinnern. 2012 waren die Biografien der Opfer aufgearbeitet und die Porträts an die Wände des Pavillons gesprüht worden. Nun ist das kleine Gebäude an der Ecke Humboldt-/Römerstraße und Fehrfeld über und über mit anderen Graffiti bedeckt, auch einige der Porträts sind davon betroffen. Das Haus muss gestrichen werden. Künftig sollen die Wandbilder mit Plexiglas-Schablonen geschützt und mit Erklärtexten versehen werden. Darüber hinaus solle ein virtuelles Museum entstehen, und es sei an QR-Codes gedacht, erläuterte Daniel de Olano. Am 18. Oktober soll der Pavillon wieder eingeweiht werden. Bürgermeister Carsten Sieling wird dabei sein, und es ist eine Podiumsdiskussion ­geplant.

Ali Kaya von den Grünen betonte, das Projekt gegen Rechtsextremismus, an dem Jugendliche jüdischen und muslimischen Glaubens gemeinsam gearbeitet haben, sei sehr aktuell: „Das ist ein wichtiges Zeichen gegen Ausgrenzung!“ Die CDU-Vertreter im Beirat haben den Antrag auf Bewilligung eines Globalmittel-Zuschusses in Höhe von 2500 Euro für dieses Projekt abgelehnt. Da es deshalb nicht möglich war, einen entsprechenden Beschluss zu fassen, wird der Globalmittel-Antrag zurück an den Beirat Östliche Vorstadt überwiesen, der darüber befinden soll.

Die grüne Beiratspolitikerin Irmgard Lindenthal stellte Antrag auf einen Globalmittel-Zuschuss zum 30-jährigen Bestehen von Belladonna vor. Der Verein aus der Sonnenstraße hat 1550 Euro an Globalmitteln für Werbe-, Dekorations- und Hotelkosten beantragt. Die Zuständigkeit liegt im Grenzbereich der beiden Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt. Die CDU-Politikerin Elvira Eckert zögerte, sodass auch diese Entscheidung in der nächsten Beiratssitzung fallen soll. Der Belladonna-Geburtstag wird am 12. Juni gefeiert.

Irmgard Lindenthal stellte im Ausschuss auch einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vor: „Der Beirat Östliche Vorstadt möge beschließen, dass ein Teil der Globalmittel 2018 für den Schwerpunkt ,100 Jahre Frauenwahlrecht – Frauen, lasst euch wählen! Politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen‘ verwendet wird.“ Denn noch immer klaffe zwischen formaler Gleichberechtigung und der Realität eine erhebliche Lücke. Besonders angesprochen werden sollen Einrichtungen der Jugendarbeit, Schulen und Theaterwerkstätten und -gruppen, die mit Jugendlichen arbeiten.

Helmut Kersting von den Linken plädierte dafür, die Summe von 5000 Euro an Globalmitteln, die bis Ende August für besondere Projekte des Beirates reserviert worden sei, zur Hälfte dafür zu verwenden. Über diesen Antrag soll auf der nächsten Sitzung des Beirates Östliche Vorstadt befunden werden. Die Sprecherin des Bildungsausschusses, Kerstin Wiese, sprach sich dafür aus, einen weiteren Schwerpunkt auf die Spielplätze im Bereich des Beirates Östliche Vorstadt zu legen.