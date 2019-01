Im Dunkel der Nacht zeigt sich so manches in einem ganz anderen Licht. Davon konnten sich die Teilnehmer der Taschenlampen-Führung einen Eindruck verschaffen. (Fotos: Christian Platz)

Mit der Taschenlampe in der Hand und einer Besuchergruppe im Schlepptau, betritt Gundula Rentrop das „Haus des Reichs“. Wo tagsüber Sachbearbeiter des Finanzamts über Zahlen brüten, gibt sie an diesem Abend eine Führung im Dunkeln. Nur der Lichtstrahl weist den Weg und lenkt die Blicke gezielt auf die Details der Ausstattung, die vom Glanz der 20er-Jahre zeugt. „Was ich Ihnen bei dieser Führung zeige, würden Sie im Hellen glatt übersehen“, sagt Gundula Rentrop, Projektbeauftragte der Finanzbehörde.

Durch einen Seiteneingang gelangt die Gruppe in das Gebäude. Die Tür fällt zu und die Dunkelheit verschluckt alle Zeichen der Zeit. Wegweiser und Hinweisschilder verschwinden und im Schummerlicht tauchen nun an jeder Ecke Zeichen und Symbole auf, die auf den Bauherrn schließen lassen. Carl Lahusen, Enkel des Gründers der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei – besser bekannt als „Nordwolle“ – ließ am Wall eine Firmenzentrale errichten, die dem Konzern würdig sein sollte, der in den 1920er-Jahren ein Viertel der Weltproduktion an Rohgarn stellte.

Was die Familie Lahusen reich werden ließ, zeigt der Fußboden des Foyers. Darin verewigt ist ein achteckiger Stern, der für das Erfolgsprodukt des Unternehmens stand: „Sternwolle“ – die aufgekaufte Marke wurde ein Kassenschlager und das lockte die Konkurrenz an. Ein Hersteller aus der Schweiz begann seine Erzeugnisse mit einem ähnlich geformten Symbol zu bewerben. Dass drei Zacken daran fehlten, hielt Firmengründer Christian Lahusen nicht davon ab, dagegen vor Gericht zu ziehen. Das Original haben wir, sagt der Stern, um den sich in der kleinen Halle eine Wendeltreppe hinauf in die höheren Etagen windet.

Wie in einem U-Boot

Bevor die Gruppe hinauf steigt, geht es zunächst abwärts, ein Stockwerk tiefer. In einen Raum, der sich ebenso in einem U-Boots befinden könnte, wenn er nicht um ein Vielfaches größer und höher wäre. Zahlreiche Pumpen sind im Boden verankert und zu den Seiten erstreckt sich eine meterlange Schaltzentrale für die Haustechnik. „Diese Anlage war für die damalige Zeit außergewöhnlich modern“, sagt Rentrop. Ihr wurde geradezu ein Denkmal gesetzt – das Untergeschoss entpuppt sich als Gesamtkunstwerk.

„Man hätte den Keller billiger haben können“, scherzt Rentrop trocken und leuchtet die Wände ab. Großflächig gesetzter Marmor taucht auf und ein Stück weiter sind Platten aus „Belgisch Granit“ verbaut. In den Kalkstein sind fossile Bruchstücke eingeschlossen, das regt die Fantasie an: Hier vielleicht eine Muschel, dort der winzige Panzer einer Schildkröte? – auf dem Weg zurück ins Foyer wird spekuliert.

Über die Wendeltreppe soll es nun in die zweite Etage gehen. Kunstvoll windet sich das Geländer in die Höhe. Am Aufgang erzählen Schiff und Segel vom Seeimport der Rohwolle, die in Bremen zu Hochzeiten tonnenweise anlandete und in Delmenhorst verarbeitet wurde. Die vielen Stufen hinauf zum Firmen-Olymp künden von einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Gundula Rentrop richtet den Lichtstrahl im Treppenhaus nach oben und eine goldene Decke leuchtet verheißungsvoll zurück.

Oben angekommen stellt sich allerdings Ernüchterung ein. Was so vielversprechend schien, endet nun auf einem kahlen Flur. Gähnende Leere, unterbrochen von vielen weißen Türen – sonst nichts. Aus heutiger Sicht wirkt auch das wie ein Hinweis auf die Geschichte der Lahusens: Der Prunkbau war kaum fertig, da ging der Konzern in den Konkurs. Geldmangel war es allerdings nicht, der dem Flur den Glanz der 20er-Jahre raubte. Im Gegenteil, es wurde immer wieder eifrig renoviert. Erst 1978 wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt.

Luxuriöser Wartebereich

Diese Gestaltungsära ist einige Meter weiter schon wieder vorbei. Die Gruppe gelangt in den luxuriös anmutenden Wartebereich der früheren Chefetage. Auf diesem Gang befindet sich heute das Büro der Finanzsenatorin. Bewegten sich die Teilnehmer bis eben noch auf Linoleum, knarren nun Dielen unter ihren Tritten. Das Schrittgeräusch wird sanft gedämmt von einem schweren roten Teppich. „Der ist nicht mehr original. Die Direktoren schritten einst auf weißem Teppichboden“, tut Rentrop kund. Bedenken, den empfindlich hellen Belag zu verschmutzen, gab es offenbar nicht. Mit dem Paternoster schwebte die Führung direkt von der Tiefgarage in den zweiten Stock. „Straßenstaub hatten die nicht an den Schuhen“, sagt Rentrop.

Der Blick nach oben lässt eine Verkleidung aus Holz erahnen und auch die Türen sind massiv. „Alles aus Makassar. Hier wurde richtig viel Geld verprasst“, meint Rentrop. Das Ebenholz zählt zu den wertvollsten Hölzern der Erde. Noch dazu ist es von mythologischer Bedeutung. Es soll Dämonen und Geister fernhalten können. Das dunkle Holz mag beruhigend gewirkt haben, auf die, die in der Wartezone Platz nahmen, um auf höchster Ebene des Konzerns zum Geschäftstermin empfangen zu werden. Doch diese Sicherheit war trügerisch, das offenbart sich im Schein der Taschenlampe. Der Maserung einer Tür entspringen die verzerrten Gesichtszüge eines zornigen Wesens. Tagsüber bleibt das teuflische Porträt verborgen, sagt Rentrop. „Dass da jemand zurück guckt, habe ich erst spät bemerkt.“

Das Gruseln verliert sich wieder, als die Gruppe den prunkvollen Frühstücksraum ­betritt und anschließend im Besprechungszimmer den größten Kronleuchter des Hauses bestaunt. Art-Déco-Stil, wohin das Schlaglicht fällt. Die Führung endet schließlich am Haupteingang. Dass dort heutzutage jedermann wie selbstverständlich die großzügige Marmortreppe auf und ab geht, war nicht im Sinne des Erbauers. Eine Bronzefigur zeigt eine abweisende Geste, die einfachen Leuten sagen sollte: Bis hierhin und nicht weiter.