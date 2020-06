Findorff. Der Wassertropfen lebt. Wer ihn einmal näher untersucht, findet in seinem Innenleben zum Beispiel verschiedene Algen oder Ruderfußkrebse. Dazu braucht es natürlich zuallererst ein Mikroskop. Wem das zu umständlich ist, der kann ebenso zu Pinsel und Buntstiften greifen. Denn im Ausmalbild der Bremer Illustratorin und Grafikerin Alina Esken aus dem Gete-Viertel steckt die lebendige Welt eines Wassertropfens. Das Ganze mache Spaß und habe auch noch einen positiven Effekt, weiß die Wahlbremerin: „Man entwickelt ein Gefühl für das Thema und erinnert sich später viel leichter daran. Denn Ausmalen ist eine sehr spielerische Art, Dinge zu erfahren.“

Als freiberufliche Grafikerin kreiert Alina Esken in ihrem Atelier in Findorff vorwiegend Corporate-Identity-Designs für Unternehmen oder gestaltet Grafiken im Bereich Wissenschaft und Kultur. Die Ausmalbilder entstanden eher zufällig. „Ich fahre gern mit dem Rad in die Natur, ins Blockland zum Beispiel, und habe immer Kamera, Block und Bleistift dabei. Wenn ich dann interessante Pflanzen oder Vögel sehe, kann ich sie gleich fotografieren oder kurz skizzieren.“ Zu Hause bestimme sie die Motive anschließend und zeichne sie digital nach. Irgendwann sei daraus das erste Ausmalbild entstanden. Per Zufall habe sie dann davon gehört, dass die Bremer Druckerei Stürken Print Productions heimische Künstlerinnen und Künstler für ein Ausmalbuch mit Bremer Motiven suchte. „Ich habe mich mit einem Bild zum Blockland beworben, das genommen wurde“, erzählt die 26-Jährige. „Vor Kurzem ist ‚Das bunte Bremen Malbuch‘ erschienen und über die Website der Druckerei erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf geht zu hundert Prozent an die Bremer Engel.“

Ihr Faible fürs Zeichnen entdeckte die gebürtige Oldenburgerin schon früh. „Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die handwerklich sehr kreativ ist. Bereits als Kind habe ich viel gebastelt und gemalt. Später war Kunst bis zum Abitur mein Lieblingsfach“, berichtet Esken. „Meine Eltern haben mir ihr Gespür für Ästhetik, Details und handwerkliche Arbeit vorgelebt. Das hat mich wohl geprägt.“ Ihr vorgezeichneter Weg führte sie 2013 nach Bremen, wo sie bis 2016 Kommunikationsdesign an der Kunstschule Wandsbek studiert. Die dreieinhalb Jahre seien unheimlich praxisintensiv und facettenreich gewesen, sagt sie. Der Fokus habe nicht nur auf der digitalen Gestaltung gelegen, sondern es zählten auch Inhalte wie Kalligrafie, Fotografie oder freie Malerei zu den Fächern.

Nach ihrem Studium fing Alina Esken beim Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie an. Die Teilzeitstelle ermöglichte es ihr, nebenher noch frei zu arbeiten. Im April dieses Jahres endete der befristete Vertrag und sie entschied sich für den Weg in die Selbstständigkeit. „So kann ich freier entscheiden und muss mich nicht für einen Bereich festlegen.“ Denn die Vielseitigkeit sei ein Vorteil, den sie an ihrem Beruf liebe. „Als wir im Kunstunterricht in der Schule zehn Ziele aufschreiben sollten, die wir im Leben verwirklichen wollen, war bei mir die Illustration eines Kinderbuchs darunter. Das möchte ich unbedingt noch machen.“ Ein ähnliches Vorhaben hat die Schwachhauserin schon verwirklicht. Gemeinsam mit einer Texterin hat sie ein Trauerbuch für Kinder herausgebracht, für das sie derzeit einen Verlag sucht. An was für ein Projekt Alina Esken auch arbeitet, bei jedem wird ihr liebevoller Blick für Details und ihre Wertschätzung für schöne Materialien sichtbar, so zum Beispiel bei den Postkarten und Einladungskarten für Hochzeiten oder andere Anlässe.

Auch das Max-Planck-Institut gehört noch zu ihren Kunden. Das zeigte sich nämlich sofort begeistert, als sie von ihren Ausmalbildern berichtete. „Es ist nicht leicht, Außenstehenden zu vermitteln, woran sie dort eigentlich forschen. Marine Mikrobiologie ist einfach schwer in Worte zu fassen. Daher kam mir die Idee mit den Ausmalbildern“, erzählt sie. „Wir haben uns zusammen verschiedene Themenbereiche überlegt, die allesamt Forschungsgebiete oder Lebensräume darstellen. Die habe ich dann illustriert.“ Eine Arbeitswoche lang – an jedem Tag ein neues Motiv – konnten die Zeichnungen Ende April über die Website des Instituts und über die sozialen Medien heruntergeladen und ausgedruckt werden. Darunter Bilder von Helgoland, vom Strand, aus der Tiefsee und vom besagten Wassertropfen. Den Abschluss machten zwei Eisvögel, die in der Nähe des Max-Planck-Instituts an der Bremer Universität nisten, wo sie der Illustratorin Modell standen.

Spaß hatten dabei nicht nur die Kinder. Viel positive Resonanz gab es ebenso von der erwachsenen Seite. „Für Kinder ist das Ausmalen nicht nur ein toller Zeitvertreib gegen Langeweile, es entsteht auch ein Lerneffekt. Erwachsene nutzen die kreative Pause eher als kleine Flucht im Alltag zum Stressabbau oder einfach für den Gute-Laune-Kick“, glaubt Esken. Im Zeitalter des Digitalen gehe oftmals das Gefühl verloren, selbst etwas mit den Händen zu machen. Das Ausmalen sei ein willkommener Gegentrend.

Nach dem Max-Planck-Institut hat jetzt auch die Transferstelle Uni & Schule für die fünf Wissenschaftsschwerpunkte der Universität Bremen Ausmalbilder in Auftrag gegeben. Alina Esken ist schon mittendrin in der Arbeit und freut sich über das Interesse. Man müsse eben nicht zeichnen können, um etwas zu malen, sagt sie und verspricht: „Ich lasse niemanden allein mit einem Blatt weißen Papier, der Anfang ist bereits gemacht.“

Weitere Informationen

Mehr über die Illustratorin auf www.alinaesken.de.