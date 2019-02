Gehen planmäßig voran: die Sanierungsarbeiten am Gewoba-Hochhaus am Rembertiring. Der Abschluss ist für Sommer 2020 geplant. (Roland Scheitz)

Bereits seit Juli 2018 laufen die Sanierungsarbeiten am Gewoba-Hochhaus am Rembertiring. Nun ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen: Das 14-geschossige Bürogebäude ist bis auf die noch relativ neuen sanitären Anlagen komplett entkernt und die vorgehängte Aluminiumfassade beseitigt, sämtliche Fenster sind ausgebaut. „Die Vorstandsetage ist jetzt ein Großraumbüro“, witzelt Prokurist Lars Gomolka, der als Leiter der Bestandstechnik für die Großmodernisierung verantwortlich ist. „Nur noch das Betonskelett ist da.“

Als nächster Schritt sollen noch im Februar die Gründungsarbeiten für einen zweistöckigen Anbau an der Nordwestseite des Büroturms in Angriff genommen werden. Damit die Erdarbeiten starten können, muss allerdings erst einmal das Baugerüst an der Seite der Diskothek Stubu entfernt werden. Laut Gomolka ein „planmäßiger Vorgang“, der für den 12. Februar vorgesehen ist. Sobald der Anbau fertig sei, werde das Gerüst wieder aufgebaut und die Arbeiten an der Fassade fortgesetzt.

Sanierung lange aufgeschoben

Die Sanierung des 43 Meter hohen Büroturms wurde nach Firmenangaben viele Jahre aufgeschoben, stattdessen habe man in die Wohnungsbestände investiert. Doch eine Dauerlösung für das in die Jahre gekommene Hochhaus habe das nicht sein können. Für manche technische Vorrichtungen gab es keine Ersatzteile mehr, provisorische Reparaturen waren Projektleiterin Carmen Kulmann zufolge „auch unter Sicherheitsaspekten nicht dauerhaft vertretbar“. Den Ausschlag für den aufwendigen Umbau gab indessen die nicht eben klimafreundliche Energiebilanz. Laut Prognose soll der Kohlendioxid-Ausstoß nach Abschluss der Arbeiten um 68 Prozent sinken. Dafür sorgen die neue Keramikfassade, doppelt isolierte Fenster sowie eine energieeffiziente Heizungs- und Lüftungsanlage.

Mit der Modernisierung ihrer Firmenzentrale bewegt sich die Wohnungsbaugesellschaft im ureigenen Betätigungsfeld. „Für uns ist diese Baumaßnahme normales Alltagsgeschäft“, sagt Gomolka. „Da sind wir gut eingespielt und funktionieren wie ein Uhrwerk“, ergänzt Umbaukoordinatorin Olga Wertz. Anfangs war auch ein Neubau im Gespräch, doch dieser Gedanke wurde wieder verworfen. 2015 begannen die Planungen für die Sanierung. Die Baukosten belaufen sich auf 16,3 Millionen Euro.

Das Unternehmen nutzt die Gelegenheit, um sich vom Konzept des Großraumbüros zu verabschieden. Bis jetzt war auch das klassische Großraumbüro unter den verschiedenen Bürogrößen im Hochhaus vertreten. Damit ist nun Schluss. Künftig werde es im Maximalfall nur noch eine Zweierbelegung geben, sagt Gomolka. Enger soll es dadurch aber nicht werden, im Gegenteil. „Wir optimieren die Fläche“. Überhaupt ist alles darauf angelegt, heller und freundlicher zu werden. „Es wird viel mehr Lichtflut im Haus geben, auch durch Lichtdurchlass in den Türen.“

1700 Quadratmeter kommen dazu

Durch den vorgesehenen Anbau erweitert die Gewoba ihre Nutzfläche noch einmal um 1700 Quadratmeter. Der zweigeschossige Neubau soll Büro- und Konferenzräume beherbergen. Insgesamt wird das dann dreiteilige Gebäudeensemble am Rembertiring auf eine Nutzfläche von 4900 Quadratmetern kommen: 700 Quadratmeter bietet der fünfgeschossige Nachkriegsbau an der Ecke Rembertistraße, 2500 Quadratmeter das Hochhaus.

Für die Kundenbetreuung soll der Umbau keinerlei Beeinträchtigungen mit sich bringen. Geht es nach der Gewoba, dürfen die Arbeiten „nur sichtbar, aber nicht spürbar“ sein. Wie gewohnt arbeiten die Bereiche mit dem meisten Kundenkontakt im angrenzenden Gebäude. Die bisher im Hochhaus untergebrachten Mitarbeiter sind in Ausweichquartiere umgezogen, dafür hat die Gewoba zwei Etagen am Domshof und Räume an der Martinistraße angemietet.

Bislang liegt die Gewoba mit der Modernisierung ihrer Firmenzentrale voll im Zeitplan. Am 30. Juni 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein – und bis jetzt deutet nichts auf unliebsame Verzögerungen hin. Fast genauso lange wird freilich auch der Rembertiring im Baustellenbereich nur einspurig befahrbar sein. „Den abgesperrten Bereich werden wir auch nach Ende der Fassadenarbeiten als Lagerfläche benötigen“, sagt Gomolka.

Hochhaus 1972 bezogen

Fertiggestellt wurde das Bürohochhaus 1971 nach Plänen des Bremer Architekten Martin Zill. Von einem „Paukenschlag am Rembertiring“ sprach der WESER-KURIER, als es im Januar 1972 bezogen wurde. Das Hochhaus grenzt an ein älteres, bereits 1955 errichtetes Gebäude, das ebenfalls Zill entworfen hatte. Seit 1966 wurde es von der Neuen Heimat genutzt, damals die Muttergesellschaft der Gewoba.

Nicht zufällig steht der Gewoba-Büroturm in einer Achse mit dem Bundeswehr- , Siemens- und Tivolihochhaus – der Straßenzug sollte als Teil der Nordtangente durch eine Reihe von Hochhäusern begrenzt werden. Nicht verwirklicht wurde indessen der Bauhof am Rembertiring als Bremens größtes Hochhaus, heute ist der Rembertikreisel ein Überbleibsel am Übergang zur nie umgesetzten Osttangente, besser bekannt als „Mozarttrasse“.

Ganz nebenbei hat das Wohnungsbauunternehmen noch etwas ganz Besonderes ausgebrütet, es will auch in der Zentrale ein Quartier bereitstellen: Soll doch das sanierte Gewoba-Hochhaus diverse Nistmöglichkeiten für Wanderfalken bieten. Dieses Vorhaben habe sich durch enge Kontakte zum Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ergeben, sagt Gomolka. Denn: „Am Waller Funkturm machen sich inzwischen mehrere Pärchen ihre Plätze streitig.“