Der Chor Don Bleu in Aktion. "Lamento mit Lametta" ist der Titel seines Adventskonzertes. (Jörg Landsberg)

„Süß singt der Engel Chor Weihnacht, das Fest der Liebe ist nun da!“ Wer auf derlei klabenschwere, vor Zuckerguss triefende, musikalische Sentimentalitäten zum „Fest der Liebe“ aber so was von keine Lust hat, der ist beim Adventskonzert des Chor Don Bleu genau richtig. Der Titel des pfiffig-frechen Advents-Konzertes, das der Chor des Blaumeier-Ateliers am Mittwoch, 27. und Donnerstag, 28. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus Weserter­rassen, Osterdeich 70B, gibt, ist Programm: „Lamento mit Lametta“. Denn die meisten dürften wissen, in welchem Maße „Das Fest der Liebe“ in Stress ausarten kann.

Nicht umsonst steigt zum Jahreswechsel in schöner Regelmäßigkeit die Scheidungsquote. Höchste Zeit also für satirisch-ironische Brechungen des Festtagsglanzes samt Kaufrausch und religiöser Mythen. Und darauf verstehen sich die Blaumeiers ganz fabelhaft, indem sie frech Songs umtexten oder traditionellen Liedtexten einen anderen Soundtrack verpassen.

So wird zu Leonard Cohens „Hallelujah!“ die vorweihnachtliche Jagd nach dem ultimativen Geschenk karikiert, indem der Chor fragt: „Wie soll es auf Erden jemals Frieden werden?“ Und der traditionelle Text von „Es ist ein Ros entsprungen“, wird vom Chor in Lollipop-Manier swingend vorgetragen. Zu Gehör kommen aber auch Eigenkreationen, die Chorleiter Walter Pohl mit seiner langjährigen Mitstreiterin Imke Burma geschrieben hat, wie die Weihnachtsfassung der „Königin vom Use Akschen Grill“, die diesmal Maria, die Mutter des Christkindes, ist. Titel: „Die Königin in dieser stillen Nacht“. Darin gibt es launige Textzeilen im Dialog zwischen Maria und Josef, wie: „Du siehst mich nur an und schon bin ich schwanger. Dabei sind wir doch erst verlobt und haben die Ehe nur geprobt“.

Auch schön ist folgende Kreation: Der Titelmelodie aus dem Kinofilm „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ wird der Text von „Kling Glöckchen“ verpasst. Eine Prise Gesellschaftskritik findet auch Eingang in das Programm, passend zu unserer Zeit, wo Klimawandel und Müllflut bekannte Probleme sind. „Wir bringen immer eine Mischung von alten und neuen Liedern auf die Bühne“, sagt Pohl und so kommt es, dass auch Teile von „Chor Don Bleu übt Gesellschaftskritik“ kurzerhand in „Lamento mit Lametta“ importiert werden. Apropos Lamento, der Chor serviert auch ein türkisches Lied, in dem für Frauenrechte und Pressefreiheit gestritten wird. Diesen Seitenhieb auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan kann sich das Ensemble dann doch nicht verkneifen. Nicht fehlen darf indes auch der Italo-Pop-Song „Azzurro“, Imke Burmas himmelblaue Hymne auf die Helden des Alltags, die Azubis.

Das Stammpublikum giere oft geradezu nach dem Mitsingen, erzählt Walter Pohl. Und das ist ja schon mal was, wo die Bremer doch sonst oft gerne in vornehmer Zurückhaltung vor sich hin frösteln. Beispielsweise werde mit Inbrunst „I am sailing“ auf die Melodie von „Oh Tannenbaum“ gesungen. „Viele denken sogar, dass das zusammengehören würde“, sagt der Chorleiter und lächelt. „Das sind dann so die Bonbons, die wir in das Programm einstreuen“, fügt er hinzu. Wie Imke Burma ist Pohl überzeugt davon, dass Singen erwiesenermaßen Glückshormone freisetzt. Und dann gibt es da auch noch einen Schlager-Ausreißer wie „Santa Maria“, eines der Lieblingslieder eines Chormitgliedes. Wie das zu Weihnachten passt? Naja, immerhin kommt die heilige Maria im Titel vor. Und so wird die Roland Kaiser-Schmonzette gleich als Double performt. „Vorne steht unser größtes Mitglied und zieht die dementsprechende Show dazu ab. Dahinter steht der eigentliche Sänger“, sagt Pohl.

Weitere Informationen

Chor Don Bleus Adventskonzert „Lamento mit Lametta“ geht am Mittwoch, 27. November und Donnerstag, 28. November, um 20 Uhr, im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70B über die Bühne. Tickets zum Preis von 15 Euro (ermäßigt neun Euro) sind dort und unter Telefon 54 94 90 zu haben.