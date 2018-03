Die Gesamtschule Mitte (GSM) an der Hemelinger Straße gehört zu den Pionieren, wenn es um gelebte Inklusion an den Schulen geht. Das betonten der stellvertretende Leiter der GSM, Detlef Naujoks, und Andrea Herrmann, die Referentin für Inklusion/Sonderpädagogik bei der Senatorin für Kinder und Bildung. Inklusion sei hier bereits Standard in dieser Schule gewesen, bevor die Debatte darum überhaupt geführt worden sei. Da war es nur folgerichtig, dass sich der Fachausschuss Bildung, Kinder und Jugend des Beirats Östliche Vorstadt in der Mensa der GSM von Andrea Herrmann auf den Stand der Inklusion in den Schulen der Östlichen Vorstadt bringen ließ. Und an dem gebe es in der Östlichen Vorstadt offenbar nichts auszusetzen, ließ sie durchblicken.

Das sieht allerdings beispielsweise in Grolland, Gröpelingen oder Bremen-Nord ganz anders aus. „Das Entscheidende ist, dass die Eltern im Bereich Östliche Vorstadt in puncto Inklusion alle mitziehen und sich dementsprechend kümmern“, betonte Herrmann, die selbst 29 Jahre lang Schulleiterin gewesen ist und seit 2010 bei der Bremer Bildungsbehörde arbeitet. Die Sonderpädagogin ist eine leidenschaftliche Verfechterin der Inklusion. Ein Beispiel für das ausgeprägte Elternengagement ist Elke Gerdes vom Verein „Eine Schule für alle“.

An der GSM gebe es keine Stigmatisierung von Schülern mit Beeinträchtigungen, betonte denn auch Detlef Naujoks. Da verwundere es nicht, dass viele Eltern, die ein Kind mit Förderbedarf haben, ihren Sohn oder ihre Tochter an der GSM anmelden möchten. Gewollt ist es seitens der Bildungsbehörde jedoch, dass die Kinder die Schulen in ihrem Stadtteil besuchen.

Naujoks ist stolz darauf, dass beispielsweise zwei von fünf Schülern mit Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich die Abschlüsse in der erweiterten Berufsbildungsreife geschafft hätten. „Das ist auch der gesunden Mischung in den Lerngruppen zu verdanken. Aber es ist auch so, dass manche Schüler die gesamte Schule beschäftigen, das ist schon eine Herausforderung“, betonte er. In den Jahrgängen 5 bis 8 werden an der GSM Lernentwicklungsberichte ausgestellt, ab der 9. Klasse werden Noten verteilt. Bei dem jahrgangsübergreifenden Modell von zwei Schulstandorten an der GSM und an der Brokstraße habe man sich am Vorbild Schweden orientiert. Naujoks betonte als stellvertretender Schulleiter: „Wir sind zufrieden, wie es abgelaufen ist. Wir sind in der glücklichen Lage, die Stellen auch besetzen zu können, obwohl wir uns eine durchgehende Doppelbesetzung wünschen würden.“

Andrea Herrmann nannte lediglich zwei Schulen der Östlichen Vorstadt, die in Sachen Inklusion Nachbesserungsbedarf hätten: Die Schule an der Stader Straße ist unterversorgt, und die Schule an der Schmidtstraße hat ebenfalls zu wenig ausgebildete Sonderpädagogen. Die Referentin richtete außerdem einen dringenden Appell an den Fachausschuss: Seine Mitglieder sollen sich dafür einsetzen, dass die Schule an der Schaumburger Straße in eine Ganztagsschule umgewidmet werde, denn nur die hätten den finanziellen Anspruch auf Schulsozialarbeiter. „Die finanziellen Ressourcen werden nämlich nach Sozialindikatoren verteilt“, sagte Andrea Herrmann. „Die Schule kämpft wirklich, und sie hat das verdient!“ Auf die Schaumburger gingen auch Schülerinnen und Schüler aus Sebaldsbrück, Hemelingen und Hastedt, aus der Vahr und von der Gete.

Die eigentliche Schwierigkeit bestehe allerdings darin, die Jugendlichen, sobald sie ihren Abschluss nach der 10. Klasse hätten, im ersten Arbeitsmarkt unterzubringen, betonte Elke Gerdes. Der unterzeichnete Lehrvertrag sei die Eintrittskarte in den ersten Arbeitsmarkt. Dieses Denken sei allerdings noch nicht bei der Agentur für Arbeit angekommen, monierte Herrmann. Dass dicke Bretter gebohrt werden müssen, berichtete Ortsamtsleiterin Hellena Harttung. Sie habe erst jüngst bei einem Pilotprojekt, bei dem sie sicher gewesen sei, dass es klappen würde, aufgeben müssen, und das trotz guter Kontakte zur Aktion Mensch.

Wenn es darum geht, junge Menschen mit Beeinträchtigungen im ersten Arbeitsmarkt und eben nicht in der Werkstatt Bremen oder im Martinshof unterzubringen, sind Vorzeigeprojekte in der Schwankhalle oder im Tanzwerk aufgelegt worden. Trotzdem gelte es, Vorurteile zu überwinden, weiß Elke Gerdes, deren Tochter, wie so viele andere Jugendliche von inklusiven Schulen, händeringend nach einem Praktikumsplatz sucht. „Das ist ein Drama, wenn die Jugendlichen nach ihrem Schulabschluss wieder in Förderzentren zurücküberwiesen werden. Dabei existiert seit dem 1. Januar 2018 ein neues Gesetz, dass den Arbeitgebern die Finanzierung von 70 Prozent des Mindestlohnes durch den Staat bis zum Lebensende des jeweiligen Beschäftigten garantiert“, betonte Elke Gerdes, die selbst Dozentin in der Heil- und Erziehungspflege ist. „Meine Schülerinnen und Schüler finden die Schule Brokstraße super. Auch wenn die Raumsituation dort schlecht ist.“ Und sie bedauere, dass viele Schulen die Aufnahme von Kindern mit Förderbedarf in der Wahrnehmung und Entwicklung verweigerten. Als Beispiele nannte sie unter anderem die Schulen an der Lessing- und an der Stader Straße. Das liege daran, dass es auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend speziell ausgebildetes Fachpersonal gebe, sagte Andrea Herrmann. Besonders dramatisch wirke sich das auf Autisten aus.

Elke Gerdes bemängelte außerdem, dass Bremer Eltern, deren Kinder sonderpädagogischen Bedarf hätten, nach dem Schulgesetz keine Wahl hätten. Andrea Herrmann stellte eine Verbesserung in Aussicht: „Dieser Paragraf ist von den Fachleuten bereits gestrichen worden. Aber es wird erst in der nächsten Legislaturperiode möglich sein, diese Änderung auch umzusetzen.“ Sie verwies auf den zweijährigen Master-Studiengang „Inklusive Pädagogik“ am Landesinstitut für Schule. Aus jedem Jahrgang, der Bremen insgesamt 350 000 Euro koste, gingen 30 Absolventen hervor. „In zwei Jahren werden wir viele gut ausgebildete Fachleute haben.“