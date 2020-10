Damit die Innenstadt autofrei werden könne, müsse die Umgestaltung der Haltestellen an der Domsheide für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen des ÖPNV geplant werden, sind sich die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt einig. (Frank Thomas Koch)

Die Östliche Vorstadt hat das Ziel, Modellquartier zu werden. Der Beirat Östliche Vorstadt möchte erreichen, dass die Ausdehnung der autofreien Innenstadt mindestens bis zur Lüneburger Straße reicht. Er sieht darin eine positive Perspektive für das Viertel und eine große Chance für die Entwicklung des Einzelhandels und von Kultur und Kunst im Steintor. So steht es in der Stellungnahme des Beirates Östliche Vorstadt zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes 2025. Weitere Auszüge: Mit der Reduzierung des Kfz-Verkehrs sollen ergänzende Maßnahmen einhergehen, um die Aufenthalts- und Wohnqualität aufzuwerten, beispielsweise durch Sitzmöbel und Bepflanzung. Der Beirat wünscht sich ferner ein Parkraumkonzept mit Bewohnerparken für alle Quartiere der Östliche Vorstadt.

Weitere Wünsche: Illegales Parken auf Gehwegen soll bis 2025 unter Einbeziehung der Öffentlichkeit schrittweise abgebaut werden sowie die Einrichtung barrierefreier Gehwege und von mehr Querungsmöglichkeiten. Tempo 30 in allen Wohnstraßen der Östlichen Vorstadt sowie Realisierung des Fünf-Minuten-Taktes in den Hauptverkehrszeiten bis Ende 2022. Ferner soll das Carsharing, vorzugsweise mit klimaneutralen Antrieben, ausgeweitet, verdichtet und beworben werden.

Die Beiräte Östliche Vorstadt und Mitte sind sich einig, dass die Auswirkungen der autofreien Innenstadt auf Viertel und Steintor untersucht werden müssten. Damit das Ziel einer autofreien Innenstadt erreicht werden könne, müsse die Umgestaltung der Haltestellen an der Domsheide bedarfsgerecht für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen des ÖPNV geplant werden. So steht es in der Stellungnahme des Beirates Mitte.

Ein Fokus der Stellungnahme zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes 2025 liegt unter anderem darauf die fußgängerfreundliche Fahrradstadt Bremen voranzutreiben. So soll die Einrichtung von Fahrradschnellstraßen über den Wall geprüft werden sowie die Route entlang der Faulenstraße und Martinistraße aus Richtung Walle und Überseestadt. Ein weiterer Wunsch: Die Fahrradbrücken sollen unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen für die Umgebung geplant werden. Und zwar hinsichtlich der An- und Abfahrten auf die Brücken sowie der Einfügung in die bestehende Landschaft.