Anna Langheim, Beraterin im Mädchenhaus Bremen, freut sich über das optimierte Online-Beratungsangebot. (Roland Scheitz)

Die Ergebnisse aktueller Studien sind besorgniserregend. Demnach zeichne sich ab, dass in der Corona-Pandemie immer mehr Mädchen und junge Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt seien. Erschwerend hinzu kämen Existenzängste, die die ohnehin schon schwierige Situation eskalieren ließe. Erfahrungen, die die Fachkräfte in der Anlauf- und Beratungsstelle Mädchenhaus Bremen in der Rembertistraße 32 durchaus teilten, auch wenn die Evaluationen noch nicht abgesichert seien, sagt Anna Langheim, eine der fünf Beraterinnen. Beengte häusliche Situationen, gerade im jetzigen Corona-Winter führten dazu, dass es zu gewalttätigen Übergriffen kommen könne. Außerhalb des Beratungsbereiches sind rund 65 Mitarbeiterinnen für den gemeinnützigen Verein tätig.

Mit Jahresbeginn ist das Online-Beratungsangebot einem Relaunch unterzogen worden. Die Zugangsmöglichkeit über Smartphone oder Tablet ist nun deutlich schneller möglich. „Nicht jede Betroffene verfügt über einen Laptop oder einen PC“, weiß die Beraterin. Es müsse darum gehen, einen niedrigschwelligen Zugang zu den Beratungsangeboten zu ermöglichen. Ziel der Online-Beratungen ist es allerdings, sie in eine „Face-to-face-Beratung“ zu überführen. Denn oft führten beengte Wohnverhältnisse dazu, dass die Betroffenen nicht ungestört telefonieren könnten. „Wir haben genügend große Räume, sodass wir die Mindestabstände gut einhalten können. Außerdem lüften wir ständig und wir tragen bei den Beratungsgesprächen alle Masken“, betont Langheim.

Die Altersspanne der beratenen Mädchen und jungen Frauen reiche von zehn bis 27 Jahren. Das Durchschnittsalter der Hilfesuchenden liege bei 18 Jahren. Außerhalb der Corona-Zeiten verschickt das Mädchenhaus normalerweise seine Broschüren an Schulen und Jugendeinrichtungen. Noch erschwerend hinzu komme, dass Betreuungs- und Freizeitangebote (wie Schulen, Hort, Kitas und Freizeiteinrichtungen) vorerst geschlossen sind. Dadurch hätten Kinder und Jugendliche in von Gewalt geprägten Situationen weniger Möglichkeiten, auf ihre Belastungen aufmerksam zu machen, sagt Langheim. Durch den Wegfall dieser Kontrollinstanzen verblieben Kinder und Jugendliche oft in diesen Verhältnissen und könnten sich nur schwer Hilfe holen, so ihr Fazit.

Weitere Informationen

Geöffnet ist die Beratungsstelle Mädchenhaus Bremen, Rembertistraße 32, von Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 10 bis 17 Uhr. Der Kontakt ist möglich per E-Mail an info@maedchenhaus-bremen.de oder unter Telefon 3 36 54 44. Informationen gibt es auch unter www.maedchenhaus-bremen.de im Internet.