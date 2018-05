Der Bremer Rathschor, dessen Leitung Jan Hübner 2013 nach dem Tod von Wolfgang Helbich übernommen hatte, hat nun auch seine Managerin Ortrun Helbich verloren. (fr)

Was ihr zu Ortrun Helbich über deren enorme musikalische Kompetenz hinaus einfalle? "Ihre positive Energie und ihr herrliches Lachen. Sie ist förmlich durchs Leben getanzt", erinnert sich Angelika Frohmader stellvertretend für viele andere, deren Leben die Musikerin und Kulturmanagerin bereichert hat. Die Liebe zur klassischen Musik war für sie und ihren 2013 verstorbenen Mann Wolfgang Helbich, den langjährigen Domkantor und Leiter des Bremer Raths-Chores und des Alsfelder Vokalensembles, die Kraftquelle ihres Lebens. Und sie war dabei, das reiche Schaffen "eines der anerkanntesten Kirchenmusiker Deutschlands" (Henning Scherf) zu archivieren und zu bewahren, darunter die von ihm neu bearbeiteten Stücke und seine musikalischen Entdeckungen.

Angelika Frohmader, die zu den Gründungsmitgliedern des Bremer Raths-Chores zählt, sang am Montag in der Rembertikirche bei der Trauerfeier gemeinsam mit Mitgliedern des Dom-Chores, des Raths-Chores und des neu gegründeten "Ensembles carpe musicam" mit der Solistin Dorothee Mields unter der Leitung von Clemens C. Löschmann ein Requiem auf Ortrun Helbich. Unter anderem erklang ein Quartett von Mozart, so hell und leicht und dabei doch so tiefgründig, wie gemacht für sie. Pastorin Isabel Klaus, eine Nachbarin der Verstorbenen, hielt die Trauerrede und würdigte ihr Lebenswerk. Besonders beeindruckt habe sie die Offenheit und die lebensbejahende Art Ortrun Helbichs: "Sie hat immer zuerst die anderen im Blick gehabt."

Zu diesen anderen zählten viele Künstlerinnen und Künstler wie die Sopranistin Dorothee Mields, der Tenor und Gesangspädagoge Clemens C. Löschmann und Schauspieler wie Peter Lüchinger, Erik Rossbander und Pago Balke, die sie als Agentin vertrat. Nach ihren Studien der Kirchenmusik in Schlüchtern und der Musik und Kunst in Kassel absolvierte die Mutter von fünf Kindern nach der Jahrtausendwende ein Studium für Musik- und Kulturmanagement an der Hochschule Bremen.

Sie war nicht nur Musiklehrerin und Klavierpädagogin, sie baute auch die Domsingschule auf und leitete sie. Ortrun Helbich engagierte sich darüber hinaus als Kulturmanagerin bei der Handelskammer Bremen und verwirklichte die erste Bremer Kulturbörse und den ersten Bremer Stiftertag. Sie übernahm aber auch die Projektplanung und Organisation des Formates "Frysia non cantat" für das Musikfest Bremen. Eines ihrer Hauptaufgabengebiete war die Planung von Konzertreihen, Festivals und Events unter anderem für den Bremer Raths-Chor. Von 2004 bis 2014 war sie geschäftsführende Managerin des Alsfelder Vokalensembles.