Künftig soll es noch einfacher werden, in Höhe der Inselstraße über den Hastedter Osterdeich zu kommen. (PETRA STUBBE)

Die Beiräte in beiden Stadtteilen haben die Bürgerwünsche aufgenommen. „Der Beirat hat es gefordert – vor einem Jahr und vor drei Jahren schon einmal“, sagt der Hemelinger Ortsamtsleiter Jörn Hermening. Jetzt ist das Amt für Straßen und Verkehr tätig geworden und hat Anhörungen zu den Plänen für Mittelinseln auf der Fahrbahn des Osterdeichs einmal auf Höhe der Clausthaler und auf Höhe der Inselstraße angesetzt. Die Podeste sollen es Fußgängern und Radfahrern ermöglichen, die Hauptverkehrsstraße in zwei Zügen zu überqueren. Auf Höhe der Berliner Straße ist 2015 schon eine ähnliche Insel gebaut worden, die von Fußgängern und Radfahrern rege genutzt wird.

Bebauung mit Pflastersteinen

Auf Höhe der Inselstraße sowie der Clausthaler Straße sollen die Inseln allerdings nicht wie im Steintor auf die Fahrbahn geschraubt, sondern mit Pflastersteinen gebaut werden. Wie sich herausgestellt habe, sei die Kunststoffvariante gar nicht so signifikant günstiger als der Pflasterbau, sagte Jörn Hermening. Auf der Weserseite des Hastedter Osterdeichs sollen direkt hinter dem Bordstein Parkplätze verschwinden, damit Fahrradbügel installiert werden können. Das diene der Sicherheit derer, die die Straße überqueren, sagte Hermening. Wenn auf Höhe der Insel keine Autos mehr parken können, haben Fußgänger eine bessere Sicht auf den Verkehr. Als Ersatz sollen bei den Bauarbeiten auf Höhe der Inselstraße neue Parkplätze entstehen. Der Ortsamtsleiter hofft, dass hinterher mehr Parkplätze entstanden als weggefallen sind.

Fußgänger stehen auf dem Radweg

Der Platz für Fahrradbügel, wie es ihn auch auf Höhe der Berliner Straße gibt, war auch kurz Thema im Fachausschuss Nachhaltige Mobilität in der Östlichen Vorstadt. Denn auf Höhe der Clausthaler Straße ist nicht so viel Platz. Fußgänger, die den Osterdeich queren möchten, stehen auf dem Radweg. „Das liegt an dem Straßenschnitt“, sagte Manuela Jagemann, die im Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt für den Bereich „Bau und Verkehr“ zuständig ist.

Auf Höhe der Clausthaler Straße verlaufe der Radweg direkt neben dem Bordstein, wie auch auf Höhe der Ampel am Bürgerhaus Weserterrassen, merkte Beiratsmitglied Daniel de Olano (SPD) an. Eine ähnlich beengte Situation an der Sielwall-Querung über den Osterdeich führe oft zu Konflikten zwischen Radfahrern, die geradeaus fahren, und anderen, die die Straße überqueren, ergänzte das Beiratsmitglied Jürgen Schultz (FDP): „Das hatten wir schon an das ASV weitergeleitet mit der Bitte um Prüfung.“ Eine Antwort der Behörde liege bisher noch nicht vor.

Barrierefreier Umbau

Eine Beschilderung an der Mittelinsel auf Höhe der Clausthaler Straße sei vorgesehen, sagte Manuela Jagemann. Das Amt plant für genau diese Stelle auf Weserseite außerdem, zwei Reihen sogenannter Rippenplatten und anschließend 30 Zentimeter Kleinpflaster einzubauen, um einen kleinen Puffer zu schaffen. „Da müssen wir beobachten, wie sich das entwickelt“, sagte Jürgen Schultz.

Baulich wird die Mittelinsel über eine vier Meter breite und zwei Meter tiefe Aufstellfläche verfügen, auf der Fußgänger und Radfahrer eine Lücke im fließenden Verkehr abwarten können. Die Bordsteine der Fußwege auf Höhe der Insel sollen abgesenkt und jeweils mit zwei Reihen Rippenplatten versehen werden, die beispielsweise für Sehbehinderte wichtig sind, die einen Blindenstock benutzen.

Idee für Fahrradspur in der Graf-Moltke-Straße

Der Ausschuss Nachhaltige Mobilität des Beirats Östliche Vorstadt beschäftigte sich darüber hinaus mit einem Antrag des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Der Bremer Verband hat eine Idee zur Fahrradspur in der Graf-Moltke-Straße unter der Eisenbahnbrücke eingebracht.

Unter der Brücke wird am Fahrbahnrand geparkt. Der Fahrradstreifen ist dadurch verengt und der Asphalt auf der Straße neben dem Fahrradstreifen in einem schlechten Zustand. Der ADFC habe angeregt, das Parken, das dort ohnehin illegal sei, zu unterbinden, indem die Poller weiter Richtung Fahrbahn versetzt werden, gab Manuela Jagemann wieder. Wegen der Haushaltslage werde das ASV die Schlaglöcher nicht in absehbarer Zeit ausbessern.

Daniel de Olano regte stattdessen an, das Parken zu legalisieren und den Fahrradstreifen weiter auf die Fahrbahn zu verlegen. Die Straße verlaufe an der Stelle gerade, sagte Ortsamtsleiterin Hellena Harttung. Den Radstreifen zu verlegen, würde die Fahrbahn verengen. „Vielleicht ist eine Verengung gar nicht mal so schlecht, weil sie für eine Entschleunigung sorgt“, merkte die Ortsamtsleiterin an.

Allerdings müsse für diese Stelle erst herausgefunden werden, wer eigentlich zuständig sei, erwiderte Daniel de Olano. Gut möglich, dass die Brücke und alles, was sich darunter befinde, zumindest in Teilen in der Zuständigkeit des Schwachhauser Beirats liege. Eine Abstimmung sei nötig, bevor sich die Mitglieder des Beirats Östliche Vorstadt weiter über den Antrag Gedanken gemacht haben.