Kundgebung am 31. März

Ostermarsch für den Frieden

Jörn Hildebrandt

Bahnhofsvorstadt/Altstadt. An Ostern bringt die Friedensbewegung auch in Bremen und Umgebung ihre Themen in die Öffentlichkeit. Zahlreiche Organisationen und Gruppen, darunter drei Gewerkschaften, das Bremer Friedensforum, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und die Partei Die Linke, laden unter dem Motto „Alarmstufe Rot für den Planeten Erde“ für Ostersonnabend, 31.