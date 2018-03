Jeder kann sich im Eierlaufen üben oder Ostereier bemalen. Die Freunde der Geowissenschaftlichen Sammlung zeigen eine Mineralien- und Fossiliensammlung, haben ein 3D-Dinosaurierskelett-Puzzle dabei und veranstalten ein Ratespiel. Um 12 Uhr beginnt die Ostereiersuche im Wald hinter dem Krankenhaus-Museum. Von 13 bis 18 Uhr ist der kostenlose Besuch der Sonderausstellung „Ich will erinnern, was mir gefällt. Volker Schmidt, Kunstliebhaber aus Leidenschaft“ möglich. Um 16 Uhr spielt Stanislav Gres in der Reihe „Podium Alte Musik“ Variationen von Barockwerken von Kerll, Muffat, Couperin, Forqueray und Duphly. Der Eintritt ist frei.