Der Wilhelmshavener Fotograf Norbert Hecker zeigt eine seiner Aufnahmen. (Jörn Hildebrandt)

Wer mitten im Watt steht, hört das Flöten der Brachvögel, das feine Knistern der Sandkörner, riecht die Algen und das Meer, doch erst wer den Lebensraum aus der Höhe sieht, erkennt die feinen Muster, die aus der Dynamik im Wattenmeer entstehen. Viele der Fotografien könnten auch als abstrakte Malereien eines fantasievollen Künstlers durchgehen: Da sind grüne, rote, graue und braune Tüpfel gesetzt, die sich durchdringen, durchzogen von Ästen aus tiefem Aquamarinblau, die sich immer feiner verzweigen. Doch die Natur selbst hat die Kunstwerke geschaffen, sie brauchten nur mit einer Kleinbildkamera festgehalten zu werden: Bilder vom Niedersächsischen Wattenmeer, aufgenommen aus 150 Metern Höhe von dem Wilhelmshavener Fotografen Norbert Hecker.

Er zeigt seine Fotografien, die während Flügen über das Weltnaturerbe Wattenmeer entstanden. Die Bilder sind in mehreren Räumen der Deutschen Krebsgesellschaft zu sehen. „Die Fotos sind zunächst für reine Dokumentationszwecke zu unterschiedlichen Jahreszeiten gemacht worden“, sagt Norbert Hecker. „Ich flog die Küste ab, um zum Beispiel Kegelrobben zu erfassen oder Landnutzungen und Renaturierungsprojekte festzuhalten.“

Vor allem die Salzwiesen zeigen im Jahresverlauf unterschiedliche Farben: Während im Sommer Strandflieder und Strandwermut stark in Erscheinung treten, ist es im Herbst der Queller, der den tiefer liegenden Flächen seine rötliche Färbung gibt. Aus dem Flugzeug lassen sich auch die rasanten geomorphologischen Prozesse großräumig überblicken und festhalten: „Platen, also Sandbänke, verändern sich in kürzester Zeit“, sagt Hecker, „während einer Sturmflut können Tausende Kubikmeter Boden umgelagert werden. Kleine Inseln wie Lütje Hörn in der Nähe von Borkum hatten vor 30 Jahren noch eine völlig andere Form als heute.“

Norbert Hecker ist über die Ostfriesischen Inseln wie Norderney, Spiekeroog oder Wangerooge geflogen, die für den Tourismus eine große Rolle spielen und teilweise dicht besiedelt sind und als Grünland genutzt werden. Er fotografierte aber auch nahezu menschenleere Eilande, wie Mellum oder Memmert, auf denen die Natur freien Lauf hat und die nur mit Sondererlaubnis betreten werden dürfen. Die Fotos aus der Luft zeigen, wie das Spiel der Kräfte von Wasser und Wind die Inselgestalten geformt hat: Juist mit seeseitig weißgrauer Küste, in der hohe Dünen das Bild bestimmen, während sich rückseitig das intensive Grün von Salzwiesen langsam in die Nordsee ausläuft, durchzogen von mäandernden Prielen. Aus der Höhe betrachtet wirken die Ablagerungen von Muschelschilf wie fein verstreute Salzkristalle, und Massen von Möwen schrumpfen zu weißen Punktmustern.

„Dass die Natur hier wild und ungezügelt ist, zeichnet den Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer aus“, sagt Bernd Oltmanns, stellvertretender Leiter der Nationalparkverwaltung, in seiner Eröffnungsrede. „Viele Tausend Muscheln, Schnecken, Würmer leben dort auf einem Quadratmeter“, sagt Oltmanns, „das Wattenmeer zeichnet eine extrem hohe Biomasse aus. Hinzu kommt die Vielfalt an Arten in den Salzwiesen, Dünen oder kleinen Mooren – Gründe, warum der Lebensraum vor zehn Jahren von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt wurde.“

Doch auch wo vermeintlich „Natur pur“ herrscht, zeigen sich Veränderungen durch Klimawandel und invasive Arten, die die ursprüngliche Flora und Fauna bedrohen. „Erstaunlich ist, dass die Probleme durch Neueinwanderer in den natürlichen Ökosystemen weniger gravierend sind als in den genutzten Flächen“, sagt Norbert Hecker, der sich im Nationalpark vor allem mit der Pflanzenwelt beschäftigt. Auf den Inseln machen Arten wie Kartoffelrose, Traubenkirsche oder die Apfelbeere aus Nordamerika den heimischen Pflanzenarten Konkurrenz. Auf Wangerooge habe sich der Meerfenchel angesiedelt, der eigentlich mediterran-atlantisch verbreitet ist – wahrscheinlich infolge des Klimawandels.

Die Vernissage findet mit dem Auftritt der Bremer Chorgemeinschaft einen wohltönenden Abschluss, der die Stimmung der eindrucksvollen Bilder auffängt: Der Chanson „La Mer“, in vielen hin und her wogenden Stimmen gesungen, lässt eine musikalische Dynamik aufkommen, die genau zum Wattenmeer passt.

