„Mein Werk: Papier“ hat Kirsten Hammerström ihre Ausstellung genannt. (Roland Scheitz)

Papier birgt beim künstlerischen Gestalten ein enormes Potenzial: Es lässt sich falten, schneiden, kleben oder färben und ist dann weit mehr als bloßer Untergrund für Zeichnungen und Skizzen. Vom zarten Seidenpapier bis zum groben Packpapier birgt der faserige Stoff eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, um Illusionen, Träume oder Fantasien zu gestalten. Die Schwachhauser Künstlerin Kirsten Hammerström zeigt, was im Papier steckt, wenn man es kreativ zu behandeln weiß: Es imitiert Kleidung mit Knopf und Kragen, Felslandschaften, Gesteine oder rot gefärbte Erde mit Falten und Rissen. Mit vielen Flecken, Streifen oder Sprenkelungen gefärbt, strahlen ihre Papiere ausgleichende Ruhe, anregende Wärme oder kühle Transzendenz aus.

Kirsten Hammerström zeigt in der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) in ihrer Ausstellung „Mein Werk: Papier“ ein enormes Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten mit Papier. Dabei überwiegen abstrakte Bilder in kleinen und größeren Formaten, die zuweilen an die poetischen Bilder Paul Klees erinnern, viele Bilder stoßen aber auch in die Dreidimensionalität vor: Auf dem behandelten Papier bilden sich erhabene, verzweigte Aderwerke, Kräuselungen oder Falten – die Oberfläche wird zur Andeutung einer Skulptur, und diese Papierstrukturen gliedern zugleich kompositorisch das Bild, indem sie als Kanten und Grate aus der Oberfläche des Papiers hervor springen und dem Bild ein optisches Rückgrat geben. Nur wenige ihrer Werke versuchen die Illusion von Realität zu erzeugen, wie vor allem die Gesichter und Halbporträts, die Hammerström oft aus rechteckigen Flächen zusammensetzt und die mit ihren starken Umrahmungen zuweilen an Kirchenfenster erinnern.

Kirsten Hammerström ist in Bremen geboren und hat an der Staatlichen Kunstschule Bremen studiert. Nach Aufenthalten in Düsseldorf, Hilden und Liederbach im Taunus kehrte sie 2010 nach Bremen zurück. Sie hatte bereits zahlreiche Ausstellungen in ganz Deutschland.

Die Ausstellung zeigt auch ihre früheren Arbeiten, in denen die Künstlerin lichte Seidenpapiere auf dunkleren Tonkarton geschichtet und so vom Kräftigen ins Helle gearbeitet hat. Anschließend setzte sie mit Grafit- und Buntstiften Akzente und modulierte die hellen Töne wieder ins Dunkle. „Doch seit den 1990er-Jahren arbeite ich nur noch abstrakt“, sagt die Künstlerin, „was eine rein gefühlsmäßige Entscheidung für mich war.“ Nur selten sind ihre Papierarbeiten Collagen aus Zeitungspapier, wie sie zu Anfang des 20. Jahrhunderts weit verbreitet waren, zum Beispiel in kubistischen Arbeiten von Georges Braque.

Die Bilder von Kirsten Hammerström sind nie monochrom, sondern mit vielen Farben angereichert und differenziert, bei denen häufig das tief-dunkle Ultramarinblau, das leuchtende Karmesinrot oder das dezente Lindgrün dominieren und in denen Flecken, Streifen oder Spritzer Leben auf die Oberfläche bringen. „Ich arbeite gern mit Strukturen“, sagt Kirsten Hammerström, „und am liebsten ist mir eine verhaltene Wirkung.“ Nachdem sie das Papier in Form gebracht hat, wird es mit Kleister beklebt, dann Acrylfarbe in mehreren Schichten aufgetragen, und im Papier erzeugt sie mit den Händen Falten, Grate und andere Strukturen. Ist das Bild fertig, besprüht Kirsten Hammerström das Werk mit Lack, um die Farben noch leuchtender zu machen. „Die Fantasie und die Natur sind meine Quellen“, sagt sie, „die Bilder sind Einladungen zu meditativen Betrachtungen.“