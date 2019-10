Barbara (links) und Stefanie Zeck mit einem Produkt, für das sie als Spezialisten ausgezeichnet wurden: Parmaschinken. (Roland Scheitz)

Was ihren Parmaschinken angeht, verstehen die Italiener keinen Spaß und haben ihn als Ursprungsbezeichnung schützen lassen. Nur in der Provinz Parma hergestellter Schinken darf unter diesem Namen geführt werden. Als Erkennungszeichen trägt er eine aufgestempelte fünfzackige Krone der Herzöge von Parma. Das Gütesiegel wird am Ende der Reifezeit aufgebracht. Der gesamte Herstellungsprozess unterliegt strengsten Regeln, über deren Einhaltung das „Consorzio del Prosciutto di Parma“ wacht, der Verband der Parmaschinken-Hersteller. „Das Produkt ist hundert Prozent Natur. Nur mit Meersalz luftgetrocknet, ohne künstliche Zusätze wie Konservierungs- oder Farbstoffe“, betont Barbara Zeck. Die Betreiberin von „Atrium Feinkost & Bistro“ im Steintor muss es wissen. Im September wurden sie und ihr Laden zum dritten Mal in Folge als „Parmaschinken-Spezialist“ ausgezeichnet. Und davon gibt es nur wenige: weltweit 320 und in Deutschland gerade mal 15. Seit 2013 verleiht das Konsortium jährlich den Titel an Händler, die über ein hohes Produktwissen verfügen und die traditionelle Spezialität entsprechend präsentieren.

Handwerkskunst für den Gaumen

Wer den Feinkostladen von Barbara Zeck betritt, der wähnt sich in Italien oder zumindest an einem anderen mediterranen Fleckchen Europas. Die Inhaberin ist gemeinsam mit Tochter Stefanie, mit der sie das Geschäft führt, immer auf der Suche nach dem Feinen und Besonderen für ihre Kunden. Handwerkskunst für Gaumen und Auge. Das betrifft natürlich auch den Prosciutto di Parma. „Wir beziehen unseren Parmaschinken seit über zehn Jahren ausschließlich von dem italienischen Unternehmen Levoni. Die gesamte Produktionskette ist CSQA zertifiziert, was eine maximale Transparenz und lückenlose Rückverfolgbarkeit garantiert“, berichtet Zeck und Tochter Stefanie fügt hinzu: „Die Schweine werden in Italien geboren , artgerecht aufgezogen und mit einer speziellen Mischung aus verschiedenen Getreidesorten und Molke aus der Parmesankäse-Herstellung gefüttert.“

Erst im letzten Jahr haben Mutter und Tochter persönlich die Produktionsstätte in Castellucchio in Augenschein genommen und sich vor Ort von der Qualität überzeugen können. „Die Levoni-Produkte werden nach sorgfältiger, handwerklicher Tradition hergestellt. Von der Aufzucht und Fütterung der Tiere bis hin zur Verarbeitung und Reifezeit kann die Prozesskette vollständig nachvollzogen werden“, erzählt Barbara Zeck. Ebenso begeistert seien die beiden von ihrem Besuch in der Kantine gewesen. „Das war einfach großartig. Da merkt man sofort, dass Essen und Genuss wesentliche Bestandteile der italienischen Kultur sind.“ Der Parmaschinken von Levoni landet bei ihr übrigens zusammen mit selbst gemachten Tagliolini auch in der Pfanne – ganz simpel und so lecker, schwärmt die Expertin. Denn hinter dem Feinkostparadies beginnt das gleichnamige Restaurant. In der offenen Küche zeigt Barbara Zeck, was sie einst in ihrer Ausbildung als Köchin gelernt hat und wofür ihr Herz schlägt: eine mediterrane Küche, die großen Wert auf die Qualität der verarbeiteten Produkte legt.

„Ich komme aus einem Gastronomie-Haushalt. Meinen Eltern gehörten die vier Rotkäppchen-Betriebe in Bremen. Als ich mit 18 noch nicht wusste, was ich beruflich machen will, meinte mein Vater, ich solle doch eine Koch-Ausbildung machen.“ Die Tochter nahm den Rat an. „Ich war damals im Schaper-Siedenburg die erste Frau im Küchenteam. Das war kein leichter Stand.“ Gelernt hat sie trotzdem eine Menge. Davon profitieren konnten aber nach ihrer Heirat mit einem italienischen Großhändler zunächst nur ihre zwei Töchter. Denen hat sie von Anfang an vorgelebt, dass Essen Kultur, Genuss und Sinnlichkeit vereint. Und das hat sie auch in ihrem Laden verwirklichen wollen, den sie 1989 in der Straße vor dem Steintor kurz nach der Trennung von ihrem Mann eröffnete.

Hausgemachte Delikatessen

Auf den Regalen tummeln sich Weine, Olivenöle, Schokoladen, selbst gemachte Pestos und Tapenaden, Gewürze, Soßen und was das Feinschmeckerherz sonst noch begehrt. In der Kühlvitrine liegen französische Spezialitäten neben Rohmilchkäse aus Italien, Trüffelsalami und anderen Delikatessen. Dazu Brot, Baguette, eine Riesenauswahl an Keksen und Baisers – alles natürlich hausgemacht im Atrium. „Mir sind vor allem ehrliche Produkte wichtig“, betont Zeck, „und ich verkaufe nur Erzeugnisse, hinter denen ich selbst stehe.“ Geholfen haben ihr bei der Auswahl ihre engen und langjährigen Kontakte nach Italien und Frankreich. Unterstützung gab es aber auch aus der Familie. So war ihre Mutter Ilse Triebel noch bis zum letzten Jahr für die Zubereitung der Dolci und Desserts zuständig. Das hat jetzt Stefanie Zeck übernommen, die vor zehn Jahren ins Familiengeschäft eintrat. „Es macht einfach Spaß, Dinge zu verkaufen, die anderen Freude bereiten“, sagt sie. „Die Kunden schätzen aber ebenso die familiäre Atmosphäre, die sie hier vorfinden. Unter unseren Gästen sind verschiedene Generationen, darunter viele junge Leute, die schon mit ihren Eltern und Großeltern hergekommen sind.“

In den vergangenen drei Jahrzehnten – der runde Geburtstag ist am 30. November – hat Barbara Zeck Laden und Bistro immer wieder umgebaut, erweitert und neu gestaltet. Denn Neues auszuprobieren sei ihr wichtig, betont sie, nicht nur, was das Sortiment angehe. Dabei steht ihr Anspruch an eine gleichbleibende Qualität und Kontinuität an oberster Stelle. „Bestimmte Produkte dürfte ich gar nicht aus dem Programm nehmen, da würden die Kunden nicht mitspielen.“ Dazu zählt wohl auch der Parmaschinken, der übrigens seit 30 Jahren mit derselben manuell betriebenen Schwungradmaschine hauchdünn geschnitten wird. Echte Handarbeit eben!

Öffnungszeiten, Kontakt und weitere Infos auf www.atrium-bremen.de.